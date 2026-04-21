„Inimi smulse din piept. Mayașii, incașii și aztecii” – volumul care reconstruiește lumea spectaculoasă și violentă a marilor civilizații precolumbiene

În cadrul colecției editoriale „Marile imperii ale lumii”, Editura Neverland lansează volumul „Inimi smulse din piept. Mayașii, incașii și aztecii”, semnat de Dan-Silviu Boerescu, o amplă reconstituire a unei lumi care a fascinat, înspăimântat și intrigat timp de secole. Este o incursiune istorică într-un continent ce pulsa într-un ritm controlat de zei flămânzi, oracole întunecate, piramide-scară către cer și imperii care au ridicat știința, arhitectura și arta războiului la nivel de civilizație globală. Cartea urmărește, cu tensiunea unui reportaj istoric, drumul marilor popoare precolumbiene către apogeu și, apoi, traseul abrupt spre prăbușire în momentul întâlnirii cu conchistadorii europeni.

În paginile sale, autorul reconstruiește lumea mesoamericană înainte ca Hernán Cortés și Francisco Pizarro să o strivească sub greutatea armurilor, a muschetelor și epidemiilor aduse din Lumea Veche. Aici, în această panoramă de junglă, munți, lacuri și platouri aride, mayașii, aztecii și incașii au inventat sisteme sociale, religioase și matematice ce depășesc orice așteptare. Mayașii erau maeștri ai astronomiei, creatorii unui calendar mai precis decât cel european, arhitecții unor orașe-stat ridicate în inima junglei și pionieri ai unei scrieri hieroglifice extrem de complexe. Aztecii, popor al lacurilor și al războiului, au construit Tenochtitlán – o metropolă comparabilă cu capitalele medievale ale Europei –, o uriașă rețea de temple, canale, poduri și piețe, un oraș care îi lăsa fără cuvinte pe cronicarul Bernal Díaz del Castillo și pe contemporanii săi. Iar incașii au ridicat, în Anzi, un imperiu fără echivalent, țesut din drumuri de mii de kilometri, poduri suspendate, terase agricole, fortărețe de piatră și un sistem administrativ impecabil, condus prin khipu – nodurile vorbitoare care țineau socoteala neamului, oamenilor, recoltelor și tributului.

Boerescu reușește să surprindă cum în centrul acestor civilizații se afla o convingere mistică: că ordinea lumii depinde de un schimb permanent între oameni și divinități, între viață și moarte, între ceea ce dăruiești și ceea ce primești. Din această credință au izvorât ritualurile care au stârnit oroare în rândul cronicarilor europeni. Sacrificiile umane, văzute astăzi prin prisma sensibilității contemporane, devin în contextul acestor culturi elemente ale unui sistem religios coerent, menit să mențină echilibrul cosmic. Inimile smulse din piept, sângele cald ridicat spre soare, jocurile ritualice cu mingea de cauciuc încheiate cu moartea învinșilor, templele piramidale unde se desfășurau ceremonii destinate să hrănească zeii – toate aceste practici revin, în paginile volumului, la semnificația lor profundă, într-un efort de a înțelege, nu de a judeca, o lume care funcționa după alte repere decât cele europene.

Cartea trasează apoi drumul dramatic al întâlnirii cu conchistadorii, acel moment de ruptură care a schimbat ireversibil istoria continentului american. Autorul surprinde naivitatea aproape mistică a aztecilor, convinși că cei care coborau din corăbiile albe sunt trimiși ai lui Quetzalcoatl, și modul în care Cortés a exploatat această credință pentru a dezmembra un imperiu imens cu trupe puține, dar cu o strategie nemiloasă, bazată pe diplomație duplicitară, alianțe oportuniste și cruzime fără limite. În sud, Francisco Pizarro a fost martorul unei conjucturi istorice aproape incredibile: imperiul incaș era sfâșiat de un război civil între frați, iar epidemiile venite din Europa decimau populația chiar înainte ca spaniolii să ridice armele. În fața muschetelor, a cailor, a oțelului și a bolilor necunoscute, imperiile americane nu au avut nicio șansă. Bogățiile lor, uriașele depozite de aur și argint, au alimentat pentru secole economia Europei, în timp ce piramidele, templele, observatoarele și centrele lor ceremoniale au intrat într-o tăcere lungă, acoperite treptat de junglă și uitare.

Volumul nu este doar o relatare a prăbușirii, ci și o recuperare a moștenirii acestor popoare. În paginile sale apar legendele mayașe păstrate în Popol Vuh, astronomia sacră, cultele sincretice din Yucatán, tradițiile quechua și aymara din Anzi, arhitectura ascunsă din Machu Picchu, dar și renașterea identitară a comunităților indigene. Autorul reușește să redea vibrația unei lumi pe care istoria colonială a încercat să o șteargă, dar pe care memoria culturală o păstrează încă vie, fragmentată, dar rezistentă.

„Inimi smulse din piept. Mayașii, incașii și aztecii” este un volum necesar pentru orice cititor care dorește să înțeleagă nu doar arcada spectaculoasă a acestor imperii, ci și mecanismele intime – religioase, sociale, politice – care au construit și au distrus civilizații întregi. Prin ritm alert, documentare precisă și un stil narativ care transformă istoria în poveste vie, cartea reface, ca într-o frescă panoramică, destinul continentului american înainte și după impactul cu Lumea Veche.

Volumul este disponibil în colecția „Marile imperii ale lumii", alături de celelalte titluri dedicate marilor civilizații care au schimbat cursul omenirii și au modelat imaginarul a milioane de oameni de-a lungul secolelor.

Colecția „Marile imperii ale lumii” – o hartă a civilizațiilor dispărute, a lumilor remodelate și a puterii care mută istoria din loc

Cu „Inimi smulse din piept”, colecția „Marile imperii ale lumii” continuă să cartografieze spațiile în care s-au născut, au prosperat și s-au prăbușit civilizații ce au schimbat nu doar geografia, ci și imaginarul omenirii. Gândită ca un proiect editorial amplu, colecția urmărește mecanismele prin care puterea se acumulează, se ritualizează, se justifică și, într-un final, se destramă, lăsând în urmă ruine, mituri și o memorie care se încăpățânează să revină.

Dan-Silviu Boerescu propune, de la volum la volum, o lectura panoramică, în care imperiile nu sunt simple construcții politice, ci organisme vii, modelate de ambiție, violență, comerț, religie și orgolii dinastice. Fiecare carte devine o lentilă prin care faptele trecute capătă relief, culori și vibrație, iar istoria nu mai este un exercițiu al datei exacte, ci un film în desfășurare. Colecția funcționează ca o mare frescă globală: o succesiune de lumi care se ridică, se lovesc, se influențează reciproc și se rescriu permanent, făcând vizibilă interdependența dintre continente și epoci.

Prin fiecare titlu se adaugă o nouă verigă în lanțul care unește imperii de naturi și dimensiuni diferite: de la structuri tribale devenite regate comerciale, până la hegemonii planetare care au impus sisteme de guvernare, limbă, religie și economie ce încă modelează prezentul. Scopul colecției este acela de a oferi cititorului o busolă istorică într-o lume în care geopolitica, migrațiile și identitățile culturale sunt deopotrivă moșteniri și conflicte generate de vechile puteri.

Volumele colecției „Marile imperii ale lumii” conturează, împreună, o panoramă globală coerentă, un puzzle imens în care fiecare piesă spune o poveste despre dominație, cultură, supraviețuire și renaștere:

„Caleidoscop colonial. Spania, Portugalia, Franța, Germania, Belgia, Olanda, Italia”: Cronica marilor imperii maritime și a lumii pe care Europa a redesenat-o timp de cinci secole, sub drapelul comerțului, al religiilor și al ambițiilor politice.

„Europa, continentul imperiilor”: O analiză a entităților politice care au modelat continentul de la Roma la marile puteri moderne, cu toate metamorfozele și rupturile lor.

„Harakiri pentru o ceașcă de ceai. China, Japonia și Imperiile Asiei”: O incursiune în spațiile în care ritualul, disciplina și sacralitatea au devenit instrumente ale guvernării și ale continuității imperiale.

„Când Iadul a coborât pe Pământ. Imperiul Mongol și Hoarda de Aur”: Povestea creșterii explozive a celui mai vast imperiu continental, un tăvălug care a reinventat harta Eurasiei.

„Aur, fildeș și abanos. Marile imperii africane”: De la regatele aurului la dinastiile comerciale ale savanei, un portret al Africii imperiale înainte de marile colonizări.

„Flamura verde slăvește Semiluna. Istoria Imperiului Otoman”: Saga vastă a unui imperiu ce a întins punți și a aprins conflicte între trei continente, redefinind Orientul Mijlociu și Europa de Sud-Est.

„Ivan cel Groaznic, Putin și visul Marelui Urs. De la Imperiul Țarist la URSS și Federația Rusă”: O radiografie a obsesiei pentru putere și spațiu care a guvernat istoria rusă din secolul al XVI-lea până astăzi.

„Umbra Turnului Babel peste piramide. Civilizațiile Orientului Apropiat”: O întoarcere în spațiul miturilor fondatoare, acolo unde au apărut scrierea, orașul și primele structuri statale.

„Leagănul civilizației europene. Elada, Roma și Bizanțul”: Povestea marilor civilizații care au pus bazele Europei intelectuale, politice și religioase.

„Acolo unde soarele nu apune niciodată. Imperiul Britanic și moștenirea lui globală”: Explorarea celei mai extinse puteri imperiale a tuturor timpurilor, cu impact asupra lumii moderne la nivel legislativ, economic și cultural.