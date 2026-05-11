„Începuturile Crucii Roșii în România (1876–1919)” - expoziție la Arhivele Naționale

Arhivele Naționale ale României invită publicul să viziteze expoziția „Începuturile Crucii Roșii în România (1876–1919)”, dedicată istoriei și activității umanitare desfășurate de Societatea Crucea Roșie din România în primele decenii de existență. Proiectul expozițional aduce în atenția vizitatorilor contextul înființării Societății Crucea Roșie din România.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 8–22 mai 2026, în spațiul expozițional al Arhivelor Naționale, din Bd. Regina Elisabeta nr. 49, București, de luni până vineri, între orele 09:00 și 16:00 (ultimul acces la ora 15:30). Intrarea este liberă, precizează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

În data de 11 iunie 1876, ministrul de Război, colonelul G. Slăniceanu, adresa o scrisoare principelui Dimitrie Gr. Ghica în care îi propunea să primească sarcina înființării unei societăți cu caracter filantropic, similar societăților pentru ajutorarea răniților și bolnavilor militari în război care s-au constituit în alte state semnatare ale Convenției de la Geneva din 22 august 1864 (care a consfințit neutralitatea personalului medical și obligația îngrijirii răniților fără distincție de naționalitate).

Prințul Dimitrie Ghica a preluat inițiativa și a convocat mai multe persoane în actualul local al Spitalului Colțea din București formând un Comitet provizoriu, care a hotărât la 4 iulie 1876 organizarea unei societăți de ajutor pentru militarii răniți și bolnavi în război, sub numele de „Societatea Crucea Roșie din România” și a elaborat forma finală a statutului. Principele Dimitrie Gr. Ghica a fost ales președinte al nou înființatei societăți în data de 15 iulie 1876, iar statutul a fost aprobat de guvern, promulgat prin Decretul Domnesc nr. 1744 din 8 septembrie 1876 și publicat în Monitorul Oficial nr. 206 din 17/29 septembrie 1876.

Societatea era destinată a deveni „auxiliarul serviciului sanitar militar” în vreme de război. Ulterior, au fost introduse prevederi (publicate în Monitorul Oficial nr. 125 din 3 septembrie 1914) privind acțiuni desfășurate pe timp de pace, în caz de epidemii și accidente care ar amenința să ia proporții de calamitate. Dar asistența sanitară în cazul epidemiilor a fost acordată înainte ca actele statutare să fie modificate, un exemplu în acest sens putând fi constituit de acțiunile desfășurate atât în timpul campaniei din 1913, cât și în perioada imediat următoare.

În anul 1906 a fost înființată Societatea de Cruce Roșie a Doamnelor din România, prima președintă aleasă fiind Irina Câmpineanu. Cele două societăți au fuzionat în perioada premergătoare intrării țării noastre în Primul Război Mondial.

În cadrul expoziției, publicul va putea descoperi documente și mărturii privind activitatea Crucii Roșii în timpul Războiului de Independență, al celui de-Al Doilea Război Balcanic și al Primului Război Mondial, precum și implicarea organizației în combaterea epidemiilor de holeră și tifos exantematic.

Expoziția reunește textul primului statut al Societății de Cruce Roșie din România, dări de seamă ale celor două societăți, fotografii cu persoanele care au făcut parte din conducerea societăților sau au acordat asistență sanitară, formular de subscriere completat de Crucea Roșie din România cu suma donată, Crucea Comemorativă „Regina Elisabeta”, cărți poștale ilustrate tipărite de Comitetul de Asistență al Crucii Roșii Române în campania de strângere de fonduri organizată la Paris, bilet de autorizare pentru portul brățării Crucea Roșie etc.

Documentele expuse provin din colecțiile și fondurile păstrate de Arhivele Naționale din București și Bistrița, incluzând colecția Documente fotografice, fondurile familiale Kretzulescu-Lahovary, Bălăceanu și Meissner, fondurile personale Iuliu Moisil și Arsachi Apostol, fondul Comitetul de Asistență al Crucii Roșii de la Paris, colecția Stampe etc.

