Începutul mecanizării în evoluția mașinilor de spălat și a celor de făcut înghețată prezentat la Brașov

Expoziția temporară „De la lume adunate... și-napoi la lume date”, deschisă la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, spune narațiunea obiectelor achiziționate și donate muzeului în ultimii ani. O zonă din expoziție prezintă piese care au fost minuțios restaurate de către specialiștii Muzeului de Etnografie Brașov. Din multitudinea obiectelor vă prezentăm două piese importante care sunt rarisime, putem spune că reprezintă începutul mecanizării în evoluția mașinilor de spălat și a celor de făcut înghețată.

În expoziție sunt prezentate etapele de restaurare ale acestor două obiecte inedite. Mașina de spălat cu cuvă din lemn, marca Miele, produsă de firma MIELE Germania, este un model fabricat la începutul anilor 1900. Acest produs a fost comercializat în țară la începutul anilor 1901. Piesa aparţine colecţiei de lemn a Muzeului de Etnografie Brașov.

Alături se află mașina de înghețată produsă de Uzina Vlăhița din România, destinată utilizării casnice, fiind alcătuită dintr-un recipient din material lemnos, în interiorul căruia se află un dispozitiv din tablă, de formă cilindrică, cu capacitatea maximă de 2 litri.

În interiorul cilindrului se află un agitator cu șase palete, pus în funcțiune manual, cu ajutorul manivelei montată la exteriorul capacului. În interiorul cilindrului din tablă se adăuga crema pentru înghețată, fiartă și răcită; spațiul dintre cilindru și recipientul din lemn era umplut cu gheață mărunțită. Pentru prepararea produsului se rotea manivela aflată în legătură cu agitatorul până se obținea o consistență omogenă care era desprinsă de pe pereții butoiului cu ajutorul unei palete din lemn. Exteriorul recipientului este susținut de două cercuri metalice. Putea fi utilizată și pentru mărunțirea gheții.

Din punct de vedere al stării de conservare piesele au prezentat degradări multiple ale suportului de lemn, la feronerie şi a stratului de vopsea. Au fost efectuate mai multe operațiuni complexe de restaurare, scopul fiind de a stopa degradările evolutive, de a-i prelungi „viața” unui bun cultural în vederea expunerii.

