ICR la Gaudeamus 2025: „Cărțile construiesc viitorul”

În perioada 3-7 decembrie, între orele 10:00 şi 20:00, Institutul Cultural Român (ICR) așteaptă publicul la Standul Editurii ICR (Standul 33) organizat de Centrul Național al Cărții în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, unde au loc mese rotunde și lansări de carte. Accesul este gratuit.

Desfășurată sub sloganul „Cărțile construiesc viitorul”, prezența Editurii ICR se constituie într-o invitație la redescoperirea lecturii în epoca vitezei. Dublată de o invitație la reflecție asupra unui viitor care va aduce provocări multiple, participarea ICR la Târgul Gaudeamus Radio România își propune să sublinieze rolul fundamental al culturii scrise în configurarea viitorului, informează un comunicat al ICR.

Cititorii sunt așteptați în cele cinci zile la opt evenimente ce pun în prim-plan diverse aspecte ale culturii scrise din România prezentului și la o selecție de carte recent publicată la Editura ICR, care se poate răsfoi și achiziționa la preț redus la Standul 33. Prilej de dialog despre diferitele fețe ale lumii cărților vor fi cele mai noi volume publicate de Editura ICR. Vor fi în prim-plan volume de ficțiune editate în premieră în România, lucrări de arhitectură și istoria artei, studii de istorie sau cercetări despre diplomația culturală. Printre volumele care vor fi evidențiate se numără două romane publicate pentru prima dată în limba română: „Mama ca Dumnezeu” de Gabriela Melinescu, traducere de Daniela Ionescu și „Casa călăului” de Andrea Tompa, traducere de Judit Ferencz. Lor li se alătură cercetări precum „Geopolitici culturale fluide. Explorări ale diplomației culturale între practici transnaționale și spații hibride” de Oana Nasui, „Istoria sticlei pe teritoriul românesc. Antichitatea” de Cristina Ilinca sau „Chișinău. Cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)”, vol. I și II, de Lidia Prisac și Ion Xenofontov. De asemenea, vor fi lansate edițiile în limba engleză ale lucrărilor „Vila în stil neo-românesc. Expresia căutărilor unui model autohton în locuința individuală urbană” de Ruxandra Nemțeanu și „Mai român decât românii”, volum coordonat de Sandra Pralong. Reflecția la care vă invităm să luați parte ne va purta în teritorii reale și istorii puțin cunoscute, dar și în spații imaginare, vă va provoca să înțelegeți trecutul, să priviți atent prezentul și să vă imaginați viitorul.

Vineri, 5 decembrie, de la ora 12.00, la Spațiul de Evenimente Mircea Sântimbreanu va avea loc lansarea albumului „Holocaustul împotriva romilor - album de memorie și recunoștință”, manifestare organizată de Departamentul pentru Relații Interetnice în colaborare cu Agenția Națională pentru Romi, cu sprijinul ICR.

Actualitatea și temele de reflecție perene se întâlnesc și împletesc în cuprinsul noului număr dublu – 126-127 / Toamna 2025 – al revistei Lettre Internationale. Sumarul se deschide cu articolul Semnificația „Acordurilor de la München” astăzi, în care istoricul Antoine Marès analizează, punct cu punct, termenii documentului din 1938 și îl compară cu proiectele care vizează încheierea agresiunii declanșate de Rusia împotriva Ucrainei. Într-un studiu intitulat Teoria muncii aplicată inteligenței artificiale, scriitorul și publicistul Ben Tarnoff pune într-o perspectivă istorică speranțele și temerile legate de evoluțiile tehnologice recente. Un eseu amplu îi este consacrat de Rodica Binder romanului Muntele vrăjit de Thomas Mann, de la a cărui publicare se împlinește anul acesta un secol. Secțiunea Biblioteca „Lettre Internationale” oferă fragmente consistente din volume în curs de apariție. Printre autori, László Krasznahorkai, proaspăt laureat al Premiului Nobel pentru literatură, Sonia Larian, figură marcantă a exilului românesc din secolul XX, Lydia Davis, apreciată prozatoare americană contemporană.

EDITURA ICR LA TÂRGUL DE CARTE GAUDEAMUS RADIO ROMÂNIA

PROGRAM DE EVENIMENTE

Vineri, 5 decembrie

Ora 16.00

„Scrijelituri”: recuperarea unui roman postum de Sonia Larian.

Masă rotundă prilejuită de apariția numărului 126-127 al revistei Lettre Internationale

Participă: Livius Ciocârlie, Ana Nedelea

Moderează: Simona Sora

Ora 18.00

Lansarea volumului „Istoria sticlei pe teritoriul României. Antichitatea” de Cristina Ilinca, Editura ICR

Participă: Cristina Ilinca, Ion Bogdan Lefter, Alina Streinu

Sâmbătă, 6 decembrie

Ora 13.00

Lansarea volumului „Geopolitici culturale fluide. Explorări ale diplomației culturale între practici transnaționale și spații hibride” de Oana Nasui, Editura ICR

Participă: Oana Nasui, Luciana Ghica, Codrin Tăut

Ora 15.00

Lansarea ediției în limba engleză a volumului „Mai român decât românii”, coord. Sandra Pralong, Editura ICR

Participă: Sandra Pralong

Moderează: Alison Mutler

Ora 17.00

Lansarea volumului de poezie „Scriitorul de vise” de Darius Munteanu, membru al grupului „Liternauții” condus de Ioana Nicolaie, publicat la Editura Zorio, eveniment găzduit la Standul ICR

Participă: Darius Munteanu, Ioana Nicolaie, Adina Popescu

Moderează: Petre Crăciun

Ora 18.00

Lansarea romanului „Casa călăului” de Andrea Tompa, traducere de Judit Ferencz, Editura ICR

Participă: Judit Ferencz, Sorin Gherguț

Moderează: Péter Demény

Duminică, 7 decembrie

Ora 11:00

Lansarea ediției în limba engleză a volumului „Vila în stil neoromânesc. Expresia căutărilor unui model autohton în locuința individuală urbană” de Ruxandra Nemțeanu”, Editura ICR

Participă: Ruxandra Nemțeanu

Moderează: Ana-Maria Onisei

Ora 13:00

Lansarea lucrării „Chișinău. Cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)”, vol. I și II, de Lidia Prisac și Ion Xenofontov, Editura ICR

Participă: Lidia Prisac, Ion Xenofontov, Cosmin Budeancă

Prezintă: Liliana Corobca