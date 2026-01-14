ICR celebrează Ziua Culturii Naționale în țară și în străinătate

Institutul Cultural Român (ICR) și reprezentanțele sale din străinătate, alături de numeroși parteneri din țară și din lume, organizează un amplu program de evenimente dedicate Zilei Culturii Naționale.

În data de 15 ianuarie 2026, începând cu ora 19:00, Institutul Cultural Român organizează la Opera Națională București concertul dedicat Zilei Culturii Naționale, ce reunește Orchestra Metropolitană București dirijată de Daniel Jinga și artiști de renume internațional – Ștefan Pop, Ramona Zaharia, Raluca Știrbăț, Damian Drăghici și Alexandru Tomescu, informează un comunicat al ICR.

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, Institutul Cultural Român de la Varșovia propune publicului polonez un eveniment care are în centru una dintre cele mai importante premiere editoriale în Polonia: volumul Carpații. Povestea unor munți al profesorului Maciej Janowski, publicat de Centrul Internațional pentru Cultură de la Cracovia în prestigioasa serie Biblioteka Europy Środka / Biblioteca Europei Centrale. Evenimentul, organizat în data de 15 ianuarie la Centrul Internațional pentru Cultură de la Cracovia, îi va aduce în fața publicului pe autorul cărții, prof. Maciej Janowski, în dialog cu prof. Jacek Purchla, fondatorul și directorul, timp de 27 de ani, al Centrului cracovian.

Institutul Cultural Român de la Viena organizează, în colaborare cu Ambasada României în Republica Austria și ORF Rundfunkhaus, un recital de pian susținut de Adela Liculescu. Concertul va avea loc la Sala Mare a Radioului Austriac, în data de 15 ianuarie. Recitalul se deschide și se încheie cu două lucrări de George Enescu: Suita op. 10 pentru pian și Rapsodia română nr. 1, în partea centrală fiind interpretate compoziții semnate de Paul Constantinescu, Carl Filtsch – copil-minune născut la Sebeș în 1830, Tudor Dumitrescu – alt copil-minune al României, al cărui destin s-a încheiat tragic la vârsta de 19 ani, în cutremurul din 1977 – și Nicolae Kirculescu, compozitor român cunoscut mai ales pentru muzica ușoară și de film. Adela Liculescu va concerta ulterior la Sala Muzeului Hallwyl din Stockholm, în cadrul evenimentului organizat de ICR Stockholm, în data de 19 ianuarie, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Suediei.

Institutul Cultural Român de la Lisabona deschide pe 15 ianuarie, o expoziție de grafică cu lucrări realizate de Horațiu Mălăele și prezentarea volumelor sale „Poezii și vorbe-n vânt” și „Tristețea ploilor”, apărute la editura Bookzone. Vernisajul va avea loc în prezența artistului Horațiu Mălăele și a curatoarei Diana Silvia Stancu. Evenimentul este organizat în colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză și Asociația Libro Studio la sediul reprezentanței. Expoziția de grafică reunește lucrări din perioade diferite ale creației artistului Horațiu Mălăele și va fi deschisă până pe 31 martie 2026. În cadrul evenimentului va fi acordată distincția „Amicus Romaniae”, primită anul acesta de prof. univ. dr. Eduardo Duarte (Facultatea de Arte Frumoase, Universitatea Lisabona), Rute Reimão (consilier cultural în cadrul Primăriei Santa Maria Maior – Primăria Lisabona) și col. (r) Francisco Faria Paulino (istoric militar). Titlul onorific „Amicus Romaniae” a fost instituit în 2009, ca semn al recunoașterii și aprecierii față de personalități din mediul cultural și artistic portughez, susținători ai valorilor culturii române în spațiul lusitan. Cele trei personalități „Amicus Romaniae” 2026 vor primi o gravură semnată de artistul Roland Pangrati.

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia organizează conferinţa „Cum îl mai citim pe Eminescu azi? Provocări literare, filtre ideologice”, susţinută de prof. univ. dr. Bogdan Creţu, şi un recital de poezie eminesciană. Evenimentul se va desfăşura joi, 15 ianuarie, în Aula Complexului Universitar „Beato Pellegrino” din Padova. În deschidere, vor susţine alocuţiuni prof. univ. dr. Gabriele Bizzarri, directorul Departamentului de Studii Lingvistice şi Literare al Universităţii din Padova, prof. univ. dr. Cristian Luca, directorul IRCCU Veneţia, şi prof. univ. dr. Dan Octavian Cepraga, titularul cursului de Limbă şi literatură română din cadrul Departamentului de Studii Lingvistice şi Literare al Universităţii din Padova. Prof. univ. dr. Bogdan Creţu, cadru didactic la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, va analiza actualitatea poeziei şi prozei eminesciene, va vorbi despre deschiderea către ideile novatoare şi sincronizarea poeziei româneşti cu poezia occidentală, datorate lui Mihai Eminescu, precum şi despre desăvârşirea limbii române literare ca limbă poetică deplină. Recitalul de poezie eminesciană, susţinut de studenţii trupei de teatru în limba română a Universităţii din Padova, va avea loc în limba română şi în limba italiană. Parteneri: Departamentul de Studii Lingvistice şi Literare al Universităţii din Padova şi Societatea de Studii Româneşti „Miron Costin” din Padova.

Institutul Cultural Român de la Madrid, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, sub auspiciile Ambasadei României din Regatul Spaniei, cu sprijinul Districtului Retiro al municipalității Madrid, organizează expoziția fotodocumentară „Bucureşti: hărți în mișcare”. Curatoriată de istoricii Adrian Majuru și Dan Pîrvulescu, expoziția prezintă atât fotografii de arhivă cu Bucureștiul de odinioară, cât și fotografii recente, realizate de Dragoș Asaftei. Vernisajul va avea loc marți, 13 ianuarie 2026, la Sala Maruja Mallo din Districtul Retiro, Madrid, în prezența directorului general al Muzeului Municipului București, Adrian Majuru, și a directorului Dan Pîrvulescu. Tema expoziției este Bucureştiul și schimbările suferite de-a lungul ultimelor două sute de ani, fiind o adevărată arenă a confruntărilor între „nou” şi „vechi”, între oraşul oriental şi oraşul modern. Publicul spaniol va putea vizita expoziția până la 5 februarie 2026. Un alt proiect al ICR Madrid va avea loc pe 14 ianuarie: o seară de lectură bilinvă din opera poetică a lui Mihai Eminescu la Biblioteca Națională a Spaniei, în colaborare cu Asociația Colegială a Scriitorilor din Spania și Universitatea Complutense din Madrid. Din 15 ianuarie, ICR Madrid va prezenta expoziția „Comorile României din Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO“, cu fotografii realizate de Tudorel Ilie, în Espai d’Art din incinta Primăriei localității Benidorm. Parteneri: Consulatul general al României din Valencia, Primăria din Benidorm. Tot în contextul Zilei Culturii Naționale din 2026, ICR Madrid este partener al lansării volumului „Tristan Tzara și Vicente Huidobro: Corespondență (1918–1927)”, ediție facsimil publicată în limba spaniolă, în anul 2025, la editura Del Centro Editores, cu documente epistolare de o valoare literară și istorică excepțională, aparținând unor personalități majore ale avangardei internaționale. Evenimentul va avea loc joi, 15 ianuarie, la Librería del Centro, spațiu cultural de prestigiu. Vor lua cuvântul Juan Manuel Bonet, poet, eseist, critic de artă și literatură, unul dintre marii specialiști în avangarda secolului XX, Maria Floarea Pop, directorul ICR Madrid, precum și editorii volumului. De asemenea, ICR Madrid organizează conferința „Brâncuși și avangarda românească ‒ peripluri, forme și viitor“ în data de 16 ianuarie, la Palatul Quintanar de la Segovia, pentru a marca închiderea expoziției dedicate arhitecturii românești contemporane, intitulată „România. Manifestul formelor. Fragmente pentru viitor“. Evenimentul este organizat în colaborare cu Uniunea Arhitecților din România, Colegiul Arhitecților din Segovia, Palatul Quintanar, sub auspiciile Ambasadei României în Regatul Spaniei. La eveniment vor participa Giovanni Ferraro, directorul Palatului Quintanar, care va vorbi despre importanța dialogului româno-spaniol în domeniul culturii și despre impactul expoziției, Juan Manuel Bonet, poet, eseist, critic de artă și literatură și unul dintre marii specialiști în avangarda secolului al XX-lea, și reprezentanți ai Colegiului Arhitecților de la Segovia, care vor avea intervenții despre arhitectură ca vector cultural european. La final, va avea loc un tur ghidat al expoziției, punându-se accent pe rolul fundamental pe care l-au avut Constantin Brâncuși și Marcel Iancu în modernitatea artistică europeană.

ICR susține, de asemenea, recitalul Corului Național de Cameră Madrigal – Marin Constantin, care va avea loc pe 15 ianuarie la AFI Cinema din București, cu prilejul lansării celui mai recent videoclip din programul „Muzică contemporană românească în spații antice universale” – episodul V, filmat la Teatrul Roman din Mérida: „Mérida – Efemeride”, în interpretarea Corului Madrigal, pe baza piesei „Efemeride” de Anatol Vieru, în regia lui Emil Pantelimon. Evenimentul expozițional „Marin Constantin 100” este găzduit în prezent de ICR Madrid.

Institutul Cultural Român de la Bruxelles organizează patru proiecții cu filmul Cravata galbenă, regia Serge Celebidachi, în colaborare cu casa de producție Oblique Media Film, cu sprijinul Ambasadei României în Regatul Belgiei și PPC Energy, joi, 15 ianuarie, la Cinema Vendôme din Bruxelles. Regizorul Serge Celebidachi și scenaristul James Olivier vor răspunde întrebărilor publicului în cadrul a patru sesiuni de Q&A, în limba franceză, moderate de Ilinca Neagu, regizor de film documentar și producător. Filmul explorează viața și cariera dirijorului Sergiu Celibidache și reunește o distribuție de excepție, din care fac parte John Malkovich, Sean Bean și Miranda Richardson.

Institutul Cultural Român de la Budapesta și Filiala sa de la Seghedin marchează Ziua Culturii Naționale prin proiectul interdisciplinar „EFEMER_NON EFEMER: Între literatură și teatru”, prezentat publicului în două variante de interpretare. Seria evenimentelor debutează la Seghedin, în data de 15 ianuarie. Protagoniști vor fi actorii Balázs Attila și Ana Maria Ursu, care vor susține un recital de poezie. Proiectul continuă la Budapesta pe 22 ianuarie, în Galeria ICR, unde conceptul va căpăta accente muzicale. Actorii Simona Popescu și Szikszai Rémusz vor lectura versurile, fiind acompaniați de pianistul Tompa Ábel și cvartetul condus de acesta. Intermezzo-urile muzicale vor include prelucrări din „22 teme de jazz” de Johnny Răducanu. Selecția literară, comună ambelor evenimente, reunește texte semnate de autori de referință din literatura română și maghiară: Ana Blandiana, Radu Vancu, Mircea Cărtărescu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Markó Béla și Kovács András Ferenc.

Institutul Cultural Român de la Beijing organizează, în perioada 15-18 ianuarie, două recitaluri susținute de pianistul Matei Rogoz, precum și două expoziții. Primul eveniment va avea loc la Cloud House din cadrul Choi Centre din Beijing joi, 15 ianuarie și va include recitalul pianistului Matei Rogoz și vernisajul expoziției de fotografie „15 Mari Personalități ale Culturii Române”. Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, ICR Beijing va găzdui cel de-al doilea recital al pianistului Matei Rogoz și expoziția „Eminescu – Geniul în manuscris”, cu fotocopii după facsimile rare din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași și ale Bibliotecii Academiei Române, provenite din celebra ladă a poetului donată Academiei Române de Titu Maiorescu.

Accademia di Romania din Roma marchează Ziua Culturii Naționale miercuri, 14 ianuarie 2026, cu lansarea volumului de poezii Transneuronale de Magda Cârneci. Antologia de poezie în limba italiană a apărut la finalul anului 2025, la Editura Rafaelli, având traducerea și prefața semnate de Giovani Magliocco. Alături de autoare, la eveniment vor lua cuvântul traducătorii Giovani Magliocco și Bruno Mazzoni. Parteneri: Editura Rafaelli, Ambasada României în Italia, AIR – Asociația Italiană de Românistică.

Institutul Cultural Român de la Tel Aviv organizează două evenimente de Ziua Culturii Naționale: o seară literară dedicată creației scriitoarei Riri Manor, în data de 14 ianuarie, la sediul reprezentanței, și un concert de muzică de cameră susținut de sopranele Madeleine Pascu, Aida Pascu și Rosmarin Ensemble, în data de 31 ianuarie, la Conservatorul din Tel Aviv. În cadrul evenimentului literar din 14 ianuarie, Riri Manor va vorbi despre experiența unui scriitor care a cunoscut succesul la maturitate, după o lungă carieră în domeniul medicinei, fiind însoțită de doi specialiști ai vieții culturale israeliene: Dan Romașcanu și Dina Azriel.

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Institutul Cultural Român de la New York organizează vineri, 16 ianuarie 2026, la sediul său din Manhattan, un eveniment dedicat personalității complexe a omului de teatru Gábor Tompa – regizor de prestigiu internațional, poet și mentor apreciat, profesor de regie pentru generații de artiști. Programul va include un dialog amplu despre biografia și opera sa, ilustrat prin poeziile autorului și prin imagini din producțiile sale teatrale reprezentative. În paralel, evenimentul va explora universul poetic care l-a format pe artist prin lecturi din poeții săi preferați. Poeziile vor fi recitate, în maghiară, română și engleză, de actorul româno-american Vas Eli și de actrița maghiaro-americană Flóra Bánhegyi. Atmosfera va fi întregită de un moment muzical live, susținut de violoncelistul româno-american Mihai Marica. Partener: Institutul Liszt din New York.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu“ de la Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova și Ministerul Culturii din Republica Moldova, organizează concertul „Violoncel și acordeon – călătorie între folclorul românesc și muzica universală“, susținut de violoncelistul Andrei Ioniță și acordeonistul Radu Rățoi. Evenimentul va fi găzduit de Sala cu Orgă din Chișinău, edificiu emblematic al Republicii Moldova, în data de 17 ianuarie 2026.

Spectacolul „Aplauze pentru Poet“ este propunerea Institutului Cultural Român de la Londra cu prilejul Zilei Culturii Naționale. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 17 ianuarie 2026, la sediul ICR Londra, și va reuni actorii Emilia Popescu și András Demeter, alături de pianistul Cătălin Raducanu. Programul include poezii din lirica românească, semnate de Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Marin Sorescu și Nichita Stănescu. Recitalul live va alterna cu proiecții video conținând intervențiile actorilor Anamaria Marinca și Sir Michael Pennington, în limba engleză, precum și materiale de arhivă cu Ion Caramitru. Materialele filmate au fost realizate în 2022 de Asociația Culturală The Culture Club, cu sprijinul ICR Londra. Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Pro Contemporania.

Institutul Cultural Român de la Paris, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Franceză, organizează proiectul „Dada-Lecture: Un Marathon du Hasard Poétique”, în dublu context – Ziua Culturii Naționale în România și „Les Nuits de la lecture“ în Franța –, un maraton de lectură ai cărui protagoniști și, simultan, spectatori vor fi vizitatorii palatului Béhague. Evenimentul va avea loc în data de 22 ianuarie, în intervalul orar 18:00-22:00, fiind organizat cu sprijinul Centre National du Livre. Publicul va putea citi, în română sau în franceză, texte reprezentative din literatura română de avangardă, pornind de la figura tutelară a lui Tristan Tzara și continuând cu Celine Arnauld, Ion Vinea, Ilarie Voronca, Benjamin Fondane, Geo Bogza, Gherasim Luca sau Sașa Pană. Sesiunile de lectură vor fi completate de discuții cu scriitorul Sylvain Audet-Găinar, iar istoricul de artă Doina Lemny va vorbi despre câteva momente cheie ale avangardei românești la Paris, toate momentele fiind însoțite de proiecții foto-video cu lucrări semnate de Victor Brauner, Jacques Herold, Iosif Iser, Hans Mattis-Teutsch, Max Hermann Maxy, Corneliu Michailescu, Paul Paun, Jules Perahim, Milița Pătrascu, Iosif Ross, Lena Constante sau Margareta Sterian. În 2026 se împlinesc 130 de ani de la nașterea lui Tristan Tzara.

Institutul Cultural Român de la Praga, în colaborare cu Ambasada României în Republica Cehă, organizează evenimentul „Pianul cu suflet de poezie”, cu actrița Daniela Nane și pianista Mădălina Pașol, joi, 22 ianuarie, în Salonul de piatră al Ambasadei. Daniela Nane va recita în limba română și în limba engleză poezii de Mihai Eminescu, Lucian Blaga, George Coșbuc, Nichita Stănescu, Magda Isanos, Ana Blandiana, Victor Eftimiu și Costache Ioanid. Repertoriul pianistic cuprinde lucrări de Dinu Lipatti, George Enescu, Leoš Janáčeck, Carmen Petra Basacopol, Eugen Doga, Bedřich Smetana și Paul Constantinescu.

Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ din Berlin, în colaborare cu Ambasada României în Republica Federală Germania și Asociația Culturală „Ion Voicu”, organizează proiectul „Titu Maiorescu și modernitatea românească”, ce va avea loc în data de 23 ianuarie, la sediul Ambasadei României din Berlin. Evenimentul marchează, totodată, 185 de ani de la nașterea lui Titu Maiorescu. Proiectul va include o masă rotundă care va valorifica dimensiunea intelectuală și politică a lui Maiorescu, relația sa privilegiată cu Germania, dar și sprijinul acordat lui Mihai Eminescu, aflat la studii la Berlin. Vor lua cuvântul prof. dr. Emil Hurezeanu, scriitor și publicist, fost ambasador al României în Germania și Austria; prof. dr. Liviu Papadima, critic, eseist, istoric și teoretician literar român contemporan; prof. Mircea Martin, critic literar, eseist, teoretician literar și profesor universitar; și dr. Anneli Ute Gabanyi, politolog, critic literar, jurnalist și filolog. Programul muzical va fi susținut de Simina Croitoru (vioară) și Mădălin Voicu jr. (pian), care au ales lucrări de G. Enescu, D. Scarlatti, S. Rachmaninoff, M. Chiriac, F. Kreisler, C. Porumbescu, S. Dinicu.

Institutul Cultural Român de la Tokyo organizează în data de 23 ianuarie 2026, la sediul Ambasadei României din Japonia, proiecția filmului documentar Eminescu – Veronica – Creangă (1914), regia Octav Minar, și un recital de muzică de cameră susținut de Mohri Fumika (vioară) și Kaneshige Toshihiro (pian), care au ales să interpreteze lucrări de George Enescu. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Ambasada României în Japonia, Centrul Național al Cinematografiei din România și Arhiva Națională de Filme – Cinemateca Română. Documentarul românesc Eminescu – Veronica – Creangă a fost produs în 1914 de filiala din Bucureşti a casei „Pathé”.

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ din Istanbul organizează un recital de muzică clasică susținut de violonista Maria Marica şi pianista Alexandra Segal, în data de 24 ianuarie 2026, la Opera Süreyya. Parteneri: Primăria Kadikoy și Opera Süreyya. Repertoriul va cuprinde lucrări reprezentative din creația românească și europeană: Claude Debussy, George Enescu, César Franck și Astor Piazzolla. Opera Süreyya, situată în Kadıköy, Istanbul, este o clădire istorică remarcabilă care a fost redeschisă în 2007 ca un important centru cultural și artistic și atrage numeroși melomani.

Ziua Culturii Naționale a României a fost marcată la Oslo prin două concerte susținute de tenorii Andrei Fermeșanu, Andrei Apreotesei și Florin Guzgă, reuniți în formula „Trei Tenori Ieșeni”. Evenimentele au fost organizate de Bærum Symfoniorkester, în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Norvegiei, Institutul Cultural Român de la Stockholm și Ateneul Național din Iași. Cele două concerte din Norvegia au avut loc loc sâmbătă, 10 ianuarie, și duminică, 11 ianuarie, la Bærum Kulturhus.

Ziua Culturii Naţionale este marcată în fiecare an, în România și Republica Moldova, la 15 ianuarie, data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu. Institutul Cultural Român sprijină organizarea Galei Culturii Naționale din 13 ianuarie 2026, de la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani, eveniment în cadrul căruia va decerna Premiul Național pentru Literatură și Promovarea Dialogului Intercultural pentru anul 2025. Gala face parte din programul amplu al „Zilelor Eminescu – Ziua Culturii Naționale”, care se desfășoară la Botoșani, Ipotești, Dorohoi și Darabani în perioada 13–16 ianuarie 2026, cuprinzând conferințe, dezbateri, lecturi publice, expoziții, întâlniri cu scriitori, ateliere, spectacole și numeroase alte activități culturale.