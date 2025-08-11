Ghidul Michelin include Bethlen Estates Transylvania în selecția sa exclusivă de hoteluri

Bethlen Estates Transylvania, domeniul nobiliar din Criș cu o istorie de peste 800 de ani, este acum una dintre puținele destinații din România și prima din Transilvania inclusă în colecția de hoteluri a Ghidului Michelin, atent curatoriată de partenerul său hotelier oficial, Tablet Hotels.

În urma unui proces riguros de selecție, Bethlen Estates Transylvania a fost inclus în colecția hotelieră a Ghidului Michelin și este acum disponibil pentru rezervări atât pe platforma Michelin Guide, cât și pe Tablet Hotels, ceea ce îi oferă vizibilitate în fața unei audiențe globale de călători

Listarea pe platforma Michelin reconfirmă viziunea Bethlen Estates Transylvania și întărește prezența României în rândul destinațiilor apreciate pentru unicitate, cultură și excelență culinară.

Un nou moment de referință pentru renașterea culturală și gastronomică a Transilvaniei

Așa cum Ghidul Michelin setează standardele în gastronomie, Tablet Hotels redefinește ideea de ospitalitate – cu același angajament față de calitatea excepțională. Selecția curatoriată include unele dintre cele mai memorabile hoteluri din lume, alese pentru autenticitate, excelență în ospitalitate, unicitatea experienței și atenția la detalii. Procesul de selecție este unul meticulos, de până la șase luni, timp în care sunt analizate în profunzime calitatea serviciilor, caracterul distinctiv al locului și rafinamentul culinar.

„Faptul că am fost aleși să facem parte din selecția Tablet Hotels, curatorii hotelieri ai Ghidului Michelin, este o onoare incredibilă pentru noi,” a declarat contele Nikolaus Bethlen, vizionarul din spatele proiectului de restaurare a domeniului. „Misiunea noastră a fost întotdeauna să protejăm patrimoniul cultural și arhitectural al Transilvaniei, integrându-l în circuitul internațional cu sensibilitate și discernământ. Această recunoaștere ne arată că eforturile noastre au impact dincolo de granițele regiunii și ne confirmă că suntem pe drumul cel bun.”

O destinație în care moștenirea culturală întâlnește excelența

Situat în inima satului Criș, Bethlen Estates Transylvania este o punte între trecut și prezent, unde istoria, cultura și meșteșugul se împletesc într-o experiență cu adevărat rafinată. Case și conace săsești odinioară abandonate au fost readuse la viață de mâinile pricepute ale artizanilor locali, care au folosit tehnici și materiale tradiționale pentru a le transforma în spații de cazare sofisticate.

Recunoscut deja pentru farmecul său aparte și viziunea unică asupra ospitalității, Bethlen Estates Transylvania este prima și singura destinație din România acceptată anul acesta în prestigioasa rețea Small Luxury Hotels of the World (SLH) – o comunitate de proprietăți care redefinesc luxul.

Gusturi cu suflet, născute din pământul Transilvaniei

În centrul experienței Bethlen Estates Transylvania se află filosofia culinară creată de Chef Róbert Tordai și echipa sa. Format în restaurante cu stele Michelin din Franța și profund influențat de precizia și minimalismul japonez, Chef Róbert Tordai oferă experiențe de gust inspirate de

terroir-ul regiunii, iar bucătăria propune o călătorie culinară care îmbină aromele atemporale ale tradiției transilvănene cu tehnici moderne și multă creativitate.

„Pentru noi, bucătăria înseamnă echilibru,” spune Chef Róbert Tordai. „Fiecare farfurie trebuie să onoreze acest pământ și ingredientele oferite de fiecare anotimp – fie ele din sol, pădure, râu sau cer – și în același timp să surprindă prin texturi, arome și povești neașteptate. E un dialog tandru între caracterul brut al terroir-ului și limbajul rafinat al tehnicilor culinare inovatoare.”

Transilvania, pe harta turismului exclusivist

Apartenența la aceste rețele prestigioase nu este doar o validare pentru Bethlen Estates Transylvania, ci și un pas important pentru Transilvania și România, în general. Ea marchează un interes tot mai mare, la nivel internațional, pentru gastronomia, patrimoniul și experiențele imersive ale regiunii. Într-un moment în care tot mai mulți călători caută autenticitate, tradiții vii, slow living și destinații cu personalitate, Bethlen Estates Transylvania devine un ambasador important pentru tot ceea ce înseamnă excelența transilvăneană – într-o formă contemporană, sofisticată și profund conectată la identitatea locală.