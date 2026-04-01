„O scurtă istorie a filozofiei chineze”, de Fung Yu-Lan

Fundamentele filozofiei chineze

📁 Carte
Autor: Redacția
🗓️ 1 aprilie 2026

Editura RAO lansează volumul „O scurtă istorie a filozofiei chineze”, de Fung Yu-Lan, dedicat celor care doresc să înțeleagă fundamentele filozofiei chineze.

„O lucrare accesibilă și captivantă, ideală pentru cititorii care doresc să descopere esența gândirii chineze într-o formă clară și sintetizată. Cartea urmărește evoluția principalelor curente filozofice din China, de la originile lor antice până la influențele moderne, oferind o perspectivă coerentă asupra modului în care aceste idei au modelat cultura și societatea”, informează un comunicat al Editurii RAO.

Conform sursei citate, stilul volumului „O scurtă istorie a filozofiei chineze” este clar și bine structurat, făcând conceptele filozofice ușor de înțeles chiar și pentru cei fără pregătire de specialitate. Exemplele și explicațiile concise ajută cititorul să înțeleagă idei precum virtutea, datoria, echilibrul și relația dintre individ și societate.

„Cartea este potrivită atât pentru studenți, cât și pentru cititorii interesați de cultură, istorie și dezvoltare personală. Prin prezentarea succintă, dar cuprinzătoare, cartea devine un instrument valoros pentru oricine dorește să înțeleagă rapid fundamentele filozofiei chineze și relevanța lor în lumea contemporană. O alegere excelentă pentru cei care caută o introducere clară, echilibrată și inspiratoare în una dintre cele mai vechi și influente tradiții de gândire din lume”, precizează comunicatul citat.

Fung Yu-Lan este considerat părintele neoconfucianismului și persoana responsabilă pentru reintroducerea studiului filosofiei chineze în secolul al XX-lea. A studiat la Universitatea Columbia și a predat la Universitatea Quinghua și la Universitatea din Beijing. A murit în 1990.

