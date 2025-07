Festivalul Săptămâna Haferland, ediția a XIII-a

Cea de-a XIII-a ediție a Săptămânii Haferland, cel mai îndrăgit festival cultural și etnografic al sașilor transilvăneni, își deschide porțile pe 31 iulie. La eveniment sunt așteptați circa 10.000 de vizitatori din România, Germania, alte țări din Europa, America de Nord și Orientul Mijlociu.

Timp de patru zile, până pe data de 3 august, vizitatorii pot participa la peste 50 de evenimente culturale: concerte de orgă și jazz, reprezentații de teatru pentru adulți și copii, spectacole de dans tradițional, conferințe, tururi ghidate și ateliere de meșteșuguri pentru copii și adulți, informează un comunicat al organizatorilor festivalului Săptămâna Haferland.

Festivalul se va desfășura în zece localități din regiunea numită Haferland (Țara Ovăzului), dintre Brașov, Sighișoara și Sibiu: Archita, Saschiz, Homorod, Rupea, Criț, Roadeș, Meșendorf, Cloașterf, Bunești și Viscri.

Conform sursei citate, printre cele mai așteptate evenimente din cadrul festivalului se numără drumeția ghidată la cetatea de refugiu din Saschiz, edificiu ce datează din sec. XIV (vineri, 1 august, de la ora 12:15), urmată de un tur ghidat al cetății. Biserica fortificată din Saschiz este una dintre cele două edificii de cult din Haferland incluse în Patrimoniul Mondial al UNESCO, alături de biserica fortificată din Viscri.

Alte evenimente mult așteptate sunt concertul de orgă din Biserica evanghelică Meșendorf (vineri, 1 august, de la ora 15.45) și balul tradițional săsesc din șura Bisericii Evanghelice din Criț (sâmbătă, 2 august, de la ora 20.00).

De asemenea, vizitatorii vor putea asista, pentru prima oară în cadrul festivalului Săptămâna Haferland, la tradiționala fugă a lolelor din Agnita, vechi obicei de iarnă al breslașilor sași din Evul Mediu, foarte rar prezentat în alte locuri decât în localitatea de origine (la Biserica Evanghelică din Criț, duminică 3 august de la ora 13.00). Tradiția marca predarea lăzii de breaslă către noul staroste al fiecărei bresle de meșteșugari. Ceremonia avea loc la finalul unei parade a breslașilor, aceștia fiind însoțiți de calfe purtând măști, numite „lole”, înarmați cu bice. Având probabil la origine rituri agrare ancestrale, rolul lolelor era de a risipi spiritele rele plesnind din bici.

După anul 1990, când a început emigrația masivă a sașilor din Agnita, obiceiul a dispărut, fiind readus la viață abia în 2006. Foarte rar fuga lolelor a fost prezentată altundeva decât în Agnita.

Ediția de anul acesta a festivalului se va desfășura sub Înaltul Patronaj al Președintelui Senatului României, domnul Mircea Abrudean, și sub patronajul dlui Thorsten Frei, șeful Cancelariei Federale și Ministru pentru Afaceri Speciale în guvernul federal german.

Săptămâna Haferland, un factor de dezvoltare economică, socială și culturală a zonei

Până în prezent, în cei 13 ani de existență Săptămâna Haferland a înregistrat peste 50.000 de vizitatori din România, Germania, Austria și America de Nord, dar și din Marea Britanie, Spania, Țările de Jos, Israel sau SUA.

„Săptămâna Haferland nu este doar o ocazie de a-i aduce împreună pe sașii din diaspora și pe cei rămași acasă”, a declarat dl Michael Schmidt, președintele Fundației M&V Schmidt, organizatoarea festivalului. „În același timp, acest eveniment, devenit un reper important al calendarului cultural național, contribuie în mod esențial la promovarea diversității, a toleranței, a deschiderii culturale și a cooperării economice dintre România și Germania. Această reușită îi aparține în egală măsură bunului meu prieten Peter Maffay, unul dintre marii muzicieni ai Germaniei și coinițiator al festivalului Săptămâna Haferland prin Fundația Tabaluga // Peter Maffay Stiftung, organizația sa umanitară”.

Săptămâna Haferland contribuie în mod esențial la conștientizarea importanței patrimoniului material și imaterial al sașilor din Haferland, comunitate care locuiește aici fără întrerupere de peste opt secole.

De asemenea, festivalul continuă să fie un factor-cheie pentru dezvoltarea turistică, economică și socială a regiunii, susținând inițiativele locale din domeniul turismului cultural, al turismului ecologic și al turismului de aventură.

Youth Haferland: vânătoare de comori prin bisericile fortificate, în parteneriat cu The Duke of Edinburgh’s International Award Romania

În perioada 30 iulie – 4 august 2025, festivalul găzduiește Youth Haferland, eveniment ce va avea loc în satele Criț, Viscri, Rupea, Bunești, Saschiz și împrejurimile acestora. Derulat în parteneriat cu fundația The Duke of Edinburgh’s International Award Romania, Youth Haferland este un proiect de educație non-formală prin istorie, cultură și experiență comunitară. Ediția din acest an pune accent pe schimbul de idei între generații și explorarea identității europene prin lentila patrimoniului cultural local.

Devotat misiunii sale de a educa și inspira prin intermediul accesului la experiențe culturale diverse, în acest an Youth Haferland reunește 23 de tineri participanți de etnie română și maghiară.

Acești tineri participanți vor avea ocazia de a lua parte la un spațiu de învățare vie, descoperind ce înseamnă implicarea activă în comunitate prin participarea la ateliere de meșteșuguri, dansuri tradiționale, obiceiuri sătești precum culesul fânului sau mulsul vacilor, drumeții pe Via Transilvanica și activități creative (de exemplu provocări video și realizarea de reel-uri).

De asemenea, ediția din acest an a Youth Haferland cuprinde o nouă serie de căutări de comori și secrete (de tip treasure hunt) prin bisericile fortificate medievale săsești. Echipele vor fi formate din tinere și tineri participanți la programul Youth Haferland.

Astfel, prin explorarea bisericilor fortificate săsești, tinerii vor învăța despre importanța acestora nu doar ca monumente istorice, ci și ca simboluri ale rezilienței și ale unui patrimoniu cultural viu, care continuă să fie parte din viața comunităților de azi.

Derulat la nivel global, programul The Duke of Edinburgh’s International Award oferă recunoaștere internațională și un cadru structurat de activități de educație non-formală pentru tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani. La nivel internațional, programul este patronat de ASR Ducele de Edinburgh, iar la nivel național de MS Margareta, Custode al Coroanei Române.

