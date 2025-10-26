Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 26 octombrie 2025
Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, se desfășoară la București între 17 și 26 octombrie 2025.
Duminică, 26 octombrie
Maratonul lansărilor de carte în FNT
11.00 Librăria Cărturești Modul (Str. Academiei, nr. 18-20)
Trup, Vibrație și Coordonare, Voință și Concentrare /T = 2x(V+C) de Ioan Ardelean, Editura Eikon
Interludic de Alexander Hausvater, Editura Integral
Muzica între libertate și manipulare de A.G. Weinberger, Editura Integral
Nu mă așteptam de la mine! de Petre Bokor, Editura Integral
Viața în limita stocului disponibil de Petre Barbu, Editura Integral
The King’s Trap (Capcana regelui). Sau cum înțeleg eu teatrul de Eugen Nacht-Stroe, Editura Integral
Trenul cu aripi de Udrea Rotaru, Editura Integral
MiRaBor. Miruna și Radu Boruzescu. O biografie artistică de Radu Boruzescu, Iulia Gherghescu, Anca Ioniță, editura UNATC Press
O poetică a artei actorului de Ion Cojar, UNATC Press
INTRARE LIBERA în limita locurilor disponibile
17.00 Centrul de Teatru Educațional Replika
În zori, lumina e mai aspră de Mihaela Michailov
Regia: Radu Apostol
Scenografia: Gabi Albu
Video: Elena Găgeanu
Asistentă scenografie: Cosmina Croitoru
Coregrafia: Florin Fieroiu
Muzica originală și Sound design: Sebastian Androne-Nakanishi
Light design: Radu Apostol
Producător: Centrul de Teatru Educațional Replika, în parteneriat cu ADO
Durata: 2h (fără pauză)
14+
Spectacol în limbile română și idiș cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
17.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
Janovics
Dramaturgia: Nikolett Németh
Regia: Attila Vidnyánszky Jr.
Decorul: Csaba Csíki
Costumele: Zsuzsanna Cs. Kiss
Coregrafia: István Berecz
Muzica originală: Dávid Mester
Producător: Teatrul Maghiar de Stat Cluj
Durata: 3h (cu pauză)
12+
Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză
SOLD OUT
Eveniment găzduit în FNT
18.00 Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
50 de ani de la premiera cu „Clasa moartă”
- finisajul expoziției Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale lui Kantor”
- amintiri ale actorilor lui Tadeusz Kantor
- „Clasa moartă” (proiecție a înregistrării spectacolului)
Regia: Tadeusz Kantor
Producător: Andrzej Wajda
O producție: TVP (1976)
Durata: 1h 15min
Moderator eveniment: Bogdan Renczyński, actor și curator
Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Întâlnirea se va desfășura în limba engleză. Proiecțiile vor fi subtitrate în limba română
INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile
18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
Mary Stuart, adaptare de Robert Icke, după Friedrich Schiller
Traducerea: Irina Velcescu
Versiunea scenică: Daniela Dima, regizor asociat
Regia: Andrei Șerban
Decorul: Helmut Stürmer
Costumele: Corina Grămoșteanu
Video design: Andrei Cozlac
Muzica originală: Alexei Țurcan
Light design: Cristian Niculescu
Sound design: Liviu Stoica
Producător: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București
Durata: 2h 40min (cu pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
#Focus: RADU AFRIM
19.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
TEATRO LÚCIDO la malul infinitului
Scenariul și regia: Radu Afrim
Include texte de: Adriana Bittel, Bogdan Răileanu, Doina Ruști
Scenografia: Irina Moscu
Coregrafia: Flavia Giurgiu
Muzica originală: Alexandru Suciu
Light design: Cristian Niculescu
Video design: Andrei Dermengiu
Producător: Teatrul de Stat Constanța
Durata: 3h 40min (cu pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
Spectacol pe gradene
SOLD OUT
19.30 Teatrul Evreiesc de Stat
Mesia de Martin Sherman
Traducerea: Lorena Luchian, Alexandru Panait și Andrei Măjeri
Adaptarea și regia: Andrei Măjeri
Scenografia: Irina Chirilă
Mișcarea scenică: Daniel Dragomir
Muzica originală: Folclor sefard
Light design: Andrei Ignat, Andrei Măjeri
Producător: Teatrul Evreiesc de Stat
Durata: 1h 50min (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
Bilete disponibile https://www.mystage.ro/spectacole/mesia-fnt-4947/date/40939
TVR Cultural la FNT
20.00 Micul infern de Mircea Ștefănescu
Adaptarea și regia: Mihai Berechet
Din distribuţie:
Silvia Dimitrescu Timică, Lucia Mureşan, Ion Dichiseanu, Ştefan Radoff
Producție: TVR (1979), preluat de la Teatrul Nottara
Durată: 1h 50min
Audiență generală
21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mare
Goodbye, Lenin! de Wolfgang Becker și Bernd Lichtenberg
Traducerea: Elise Wilk
Dramatizarea: Bernd Lichtenberg
Regia: Eugen Jebeleanu
Scenografia: Velica Panduru
Decorul (producție): Tukuma Works
Costumele: Carmen Secăreanu
Light design: Cristian Niculescu
Sound design: Niko Becker
Imagine video: Iustin Șurpănelu
Asistență scenografie: Maria Constantin
Producător: Teatrul Tineretului Metropolis, București
Durata: 1h 50min (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
Eveniment găzduit în FNT
Povestea unui vis. Grivița53
(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)
O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53
Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu
Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan
Producător: Teatrul Grivița53
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00
#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură
literATitudini
(Instalație video)
Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică
Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:
Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz
Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025
Eveniment găzduit în FNT
17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor
(expoziție)
Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński
Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman
Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30
TNR la FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media
Nonstop imaginarium
(spațiu de audiții audio drama)
producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.
Producător: Teatrul Național Radiofonic
Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.
Studio FNT by Cinemaraton
11.00 – 12.00
Aura Corbeanu, vicepreședinte UNITER
Moderator: Octavian Szalad
12.00 – 13.00
Alina Epîngeac, critic de teatru și curator FNT 35
Raluca Cîrciumaru, critic de teatru și curator FNT 35
Ionuț Sociu, dramaturg, jurnalist și curator FNT 35
Moderator: Zomir Dimovici
FNT On Air
05.00 – Radio România Cultural
Lecția de zbor
(Partea II – Zborul pe vreme rea)
Scenariu radiofonic de Ada-Maria Ichim și Gavriil Pinte
Regia artistică: Gavriil Pinte
În distribuție: Vasile Toma, Ada Navrot, Paula Trifu, Dan Bordeianu, Felicia Pinte, Magda Duțu, Cristina Toma, Marcelo Cobzariu, Gavriil Pinte, Mircea Constantinescu, Matei Tibacu, Voicu Aaniței, Tomi Cristin
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Regia muzicală: Stelică Muscalu
Regia tehnică: Tom Brânduș
Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu
Înregistrare din anul 2023.
FNT On Air
17.00 – Radio România Cultural
Glonțul de argint sau Adevărata moarte a lui Avram Iancu
de Mircea Tomuș
Adaptarea radiofonică și regia artistică: Gavriil Pinte
În distribuţie: Vlad Logigan, Cristina Toma, Ion Haiduc, Alin Panc, Dan Aștilean, Crina Zvobodă, Dorin Andone, Sergiu Cioiu, Lucian Pavel, Felicia Pinte, Victor Vurtejanu, Vasile Toma, Tomi Cristin
Improvizații la didgeridoo şi fluier: Toth Lorand Alpar
Regia de montaj: Bogdan Golovei
Regia de studio: Janina Dicu
Regia muzicală: Patricia Prundea
Sound design: Tom Brânduș
Redactor: Irina Soare
Înregistrare din anul 2024.
FNT On Air
19.30 – Radio România Cultural
1989. Cifre
Scenariu original de Ilinca Stihi cu inserturi din opera poetică a lui Georg Trakl
În distribuție: Mădălina Ghițescu-Petre, Oana Vidoni, Radu Brănici, Boris Gaza, Harald Weisz
Muzica originală: Werner Cee şi Tom Brânduș
Redactor: Oana Cristea Grigorescu
Sound design: Tom Brânduş
Regia artistică: Ilinca Stihi
Spectacol realizat în parteneriat cu Teatrul German de Stat Timișoara, Radio România Cultural și Radio România Timișoara. Înregistrare din anul 2023.
FNT On Air
Casa Poporului
scenariu radiofonic de Ilinca Stihi după Cifre în delir
colaj și versuri de Ioana Ieronim
În distribuție: Coca Bloos, Ana Ciontea, Sandra Ducuță
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Regia muzicală și sound design: Tom Brânduș
Redactor: Oana Cristea Grigorescu
Regia artistică: Ilinca Stihi
Înregistrare din anul 2019.