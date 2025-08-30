Festivalul Internațional George Enescu – în peste 20 de orașe din România și în Republica Moldova

Festivalul Internațional George Enescu, unul dintre cele mai prestigioase evenimente de muzică clasică din lume, își extinde și în acest an prezența la nivel național.

Alături de programul principal desfășurat în capitală, în săli emblematice precum Ateneul Român, Sala Radio, Opera Națională București, Teatrul Național București, Sala Auditorium, Teatrul Odeon, Muzeul MINA, Club Control sau Sala Palatului, Festivalul Enescu ajunge în peste 20 de orașe din România și în Chișinău, prin concerte și evenimente conexe organizate în colaborare cu instituții partenere.

De la Arad la Constanța, de la Cluj-Napoca la Iași, de la Sibiu la Timișoara, de la Satu Mare la Chișinău, Festivalul Enescu își reafirmă misiunea de a face muzica accesibilă unui public cât mai larg. Programul reunește sute de artiști invitați și zeci de evenimente: concerte simfonice, recitaluri camerale, expoziții, conferințe și proiecții ale unor spectacole de operă și balet, producții ale Royal Ballet and Opera din Londra etc.

La Cluj-Napoca, Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, sub bagheta maestrului Cristian Mandeal, prezintă Missa Solemnis de Beethoven. Orchestra Simfonică WDR din Köln, dirijată de Cristian Măcelaru, aduce pe scenă lucrări de Enescu, Bartók și Rahmaninov, cu violonista Wakana Kimura, laureată a Concursului Enescu 2024. Cvartetul Belcea și Cvartetul Leonkoro interpretează atât de rar prezentatul Octet în do major de Enescu, iar pianistul Jan Lisiecki conduce Academy of St Martin in the Fields, alături de Tomo Keller, într-un program cu Boulez, Beethoven, Enescu și Prokofiev.

La Brașov, melomanii se vor bucura de recitalurile pianistei Luiza Borac, de concertele Cvartetului Giocoso, Orchestrei Filarmonicii Brașov și de prezența Orchestrei Naționale de Cameră a Republicii Moldova, dirijată de Cristian Florea, cu solistul Ilian Gârneț.

La Arad, pianista Alexandra Silocea aduce în premieră în România conceptul Klimt Meets Bösendorfer – Ver Sacrum, o experiență multidisciplinară care îmbină muzica, poezia și artele vizuale, pe un pian Bösendorfer de ediție limitată iar Filarmonica din Arad, sub bagheta dirijorului Alex Amsel, prezintă un program integral Brahms alături de pianistul Roman Lopatinksy, câștigătorul Concursului Internațional George Enescu 2024.

La Constanța, Cazinoul devine spațiu de rezonanță pentru recitaluri camerale și concerte simfonice: Berlin Academy of American Music, condusă de Garrett Keast, cu violonista Mihaela Martin, prezintă un program de muzică americană: Copland, Barber și Gershwin; Orchestra Simfonică din Istanbul, dirijată de Hasan Niyazi Tura, cu Vlad Stănculeasa la vioară, interpretează Enescu, Mendelssohn, Cemal Reşit Rey și Beethoven; violoncelistul Valentin Răduțiu și pianistul Per Rundberg, aduc în fața publicului constănțean cele două sonate pentru violoncel și pian de Enescu, precum și opusuri de Debussy și Brahms; Aavik Duo vor încheia seria concertelor de la Constanța cu integrala sonatelor pentru vioară și pian de Enescu. Concertele sunt organizate în cadrul parteneriatului dintre Festivalul Enescu și SEAS.

Timișoara găzduiește șapte concerte cu mari ansambluri europene: Orchestra WDR Köln cu Cristian Măcelaru și Patricia Kopacinskaia; Orchestra Comunității din Valencia, dirijată de James Gaffigan, cu tenorul Benjamin Bernheim; Mahler Chamber Orchestra cu Gianandrea Noseda și Augustin Hadelich; Romanian Chamber Orchestra, condusă de Cristian Măcelaru, cu Ioana Goicea. Cvartetul Belcea și Cvartetul Leonkoro vor susține un concert special de muzică de cameră, iar Ensemble Intercontemporain, dirijat de Pierre Bleuse, marchează centenarul Boulez. Orchestra Filarmonicii Banatul și pianista Tatiana Dorokhova (laureată Concurs Enescu 2024), prezintă sub bagheta dirijorului Sascha Goetzel, un program exclusiv românesc: Enescu, Lipatti și Călin Ioachimescu.

La Iași, Orchestra Filarmonicii Moldova interpretează Simfonia a II-a de Enescu, sub conducerea lui Jiří Rožeň iar Cvartetul Ad Libitum, alături de Sina Kloke la pian, propune Brahms și Șostakovici.

La Sibiu, vor putea fi ascultate concertul susținut de Sinfonia Varsovia, pianistul Rafał Blechacz și dirijoarea Marta Gardolińska și recitalurile excepționale ale bine cunoscuților violoniști Augustin Hadelich și Daniel Lozakovich, alături de pianistul David Fray. Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu, dirijată de Eu-Lee Nam, cu Andrei Gologan la pian, oferă un program cu lucrări de Ravel, Valentin Gheorghiu și Adrian Iorgulescu. Proiectul Ver Sacrum semnat de Alexandra Silocea care va susține un recital pe pianul-unicat Bösendorfer. Klimt ajunge la Muzeul Brukenthal, iar Orchestra de Cameră din Scoția, condusă de Maxim Emelyanychev, încheie seria cu Beethoven și James MacMillan, avându-l solist pe percuționistul Colin Currie.

Lista orașelor continuă cu Bacău, Brăila, Craiova, Oradea, Pitești, Ploiești, Satu Mare, Râmnicu Vâlcea, Târgu Mureș, Târgoviște, Tulcea, Sinaia, Liveni, Dorohoi, dar și Chișinău, în Republica Moldova, fiecare aducând propria contribuție – de la mari orchestre internaționale la recitaluri camerale, de la expoziții memoriale la creații contemporane.

Programul evenimentelor conexe este completat de expoziții tematice în București la Art Safari în cu expoziția Enescu și Minotaurul, Palatul Suțu (George Enescu și Universul Artelor) la Muzeul Memorial „George Enescu” din Dorohoi și Liveni (George Enescu pe continentul american), la Muzeul de Istorie a Moldovei și Muzeul Memorial Mihail Kogălniceanu din Iași (Muzicieni în arhiva CNSAS), la Biblioteca Județeană „Panait Cerna” din Tulcea (Moștenirea Enescu. Note, cuvinte, ecouri), precum și de recitaluri și evenimente camerale la Casa Memorială „George Enescu” din Sinaia.

FOTO: Andrada Pavel