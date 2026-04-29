Festival Gastronomic la Castelul Nopcsa

🗓️ 29 aprilie 2026

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva vă invită să descoperiți gustul autentic al județului Hunedoara, într-un cadru de poveste!

Timp de trei zile, Castelul Nopcsa devine locul unde tradiția, gastronomia și cultura se întâlnesc într-o experiență pentru toate vârstele.

În fiecare zi vor avea loc ateliere de gătit, activități creative pentru copii, prezentări de produse locale, „Secretele plantelor sălbatice” și sesiuni tematice.

Momente speciale din program:

👉 1 mai

• 11:00 – Deschiderea târgului meșterilor și producătorilor locali

• 16:00 – Spectacol folcloric „Cerbălana”

👉 2 mai

• 11:00 – Vernisaj expoziție de artă fotografică

• 14:00 – Concert ART Adventure

• 16:00 – Dansuri moderne – Palatul Copiilor Hațeg

• 17:00 – Lansarea revistei „BLUE HORIZON”

👉 3 mai

• 12:30 – Ansamblul profesionist „Drăgan Muntean”

• 14:00 – Premierea rețetelor tradiționale

• 15:00 – Ansamblul „Hațegana”

