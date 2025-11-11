Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România la Sarmizegetusa Regia

Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România este celebrată la Sarmizegetusa Regia, în Munții Orăștiei, duminică, 16 noiembrie 2025, ora 11:00, în cadrul unui eveniment organizat de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva.

„De Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România, te invităm să sărbătorim împreună valoarea universală a patrimoniului dacilor! La Sarmizegetusa Regia, unul dintre cele mai impresionante situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO din România, istoria prinde din nou viață”, scrie Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, pe pagina de Facebook a instituției.

Evenimentul este organizat de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara.

Conform sursei citate, moștenirea dacilor va fi adusă în prim-plan prin activități educative, momente culturale și întâlniri cu specialiști în patrimoniu.

