„Fântânile Olteniei” – expoziție de fotografie la Craiova

Casa Băniei din Craiova găzduiește expoziția fotodocumentară „Fântânile Olteniei. Arhivă și contemporaneitate” un dialog vizual, o recuperare simbolică a două lumi care coexistă în același spațiu, fotografii vechi/ document și imagini contemporane menite să aducă în prim-plan o perspectivă complexă asupra timpului și a memoriei fântânilor cu cumpănă, cu roată, structuri din lemn sau piatră, dar și contextelor de utilizare comunitară, de la fântâni de hotar sau de răscruce până la ansambluri încă funcționale.

Expoziția reunește fotografii de arhivă din patrimoniul Muzeului Olteniei și imagini contemporane realizate în cadrul proiectului independent „Fântânile Olteniei”, desfășurat de echipa Omnia Photo începând cu anul 2016, având ca obiectiv cartografierea și documentarea fântânilor de uz comunitar din regiunea Olteniei, ca structuri vernaculare esențiale pentru viața rurală și memoria colectivă, informează un comunicat al Muzeului Olteniei Craiova.

Conform sursei citate, proiectul cultural „Fântânile Olteniei” propune o reflecție asupra continuității fragile dintre trecut și prezent și asupra rolului fotografiei ca instrument documentar, istoric și artistic, capabil să conserve și să transmită memoria unor structuri aparent marginale, dar esențiale pentru istoria tăcută a comunităților rurale.

Publicul va putea vedea, în premieră, materiale fotografice analogice alb-negru și fișe de arhivă din perioada 1950–1970, realizate în cadrul campaniilor de cercetare etnografică, alături de imagini din anii 1930 și de fotografii contemporane realizate pe film și în format digital.

Expoziția este semnată de fotografii documentariști Cristian Bassa și Dorian Delureanu, cu sprijinul Azero, iar cercetarea antropologică este realizată de Ana-Cristina Irian, cu contribuții etnografice din partea dr. Roxanei Deca, muzeograf Secția de Etnografie a Muzeului Olteniei.

Conceptul expozițional este realizat de Roxana Deca și Ana-Cristina Irian, beneficiind de contribuția specialiștilor Muzeului Olteniei, Bogdan Lupu și Teodor Ion Surlin, și invită vizitatorii să observe transformările, continuitățile și contrastele dintre „atunci” și „acum” pentru a determina o experiență reflexivă, în care trecutul documentat fotografic capătă noi sensuri prin raportare la prezent, iar prezentul este îmbogățit de memoria vizuală a istoriei contemporane și etnografice.

Expoziția va fi deschisă publicului la Muzeul Olteniei – Casa Băniei, în perioada 23 ianuarie – 24 februarie 2026.