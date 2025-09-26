Expoziție dedicată Reginei Maria, la Galeria ICR Lisabona

Institutul Cultural Român de la Lisabona, în colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză și Muzeul Județean de Istorie Brașov, organizează la Galeria ICR Lisabona, în perioada 24 septembrie – 31 octombrie 2025, expoziția „Regina Maria, Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”.

Vernisajul a avut loc miercuri, 24 septembrie 2025, în prezența curatorului Nicolae Pepene, precum și a reprezentanților din mediul diplomatic și cultural din Lisabona. Expoziția, prezentată la sediul ICR Lisabona cu prilejul a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, reprezintă un proiect expozițional care se înscrie în demersurile de diplomație culturală, reliefându-se în fața publicului portughez frumusețea și bogăția tradițiilor și a artelor populare românești, informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

Potrivit sursei citate, demersul istoricului Nicolae Pepene, care a conceput inițial expoziția în anul 2018 cu ocazia sărbătoririi Centenarului României Mari, este axat pe imagini de arhivă cu principesa moștenitoare / Regina Maria a României în costum popular, fotografiată în reședințele sale de la Bicaz, Bran, Balcic, Cotroceni sau Peleș. De asemenea, sunt prezentate imagini din perioada 1893 – 1936, însoțite de texte explicative și citate din opera suveranei. Expoziția mai cuprinde și o selecție de imagini din ilustrația cărților pentru copii scrise de Regina Maria, lucrări care abundă în desene inspirate din imaginea costumelor tradiționale românești și a obiectelor împodobite cu motive populare. Aceasta a fost prezentată la Muzeul Național Cotroceni și în diferite locații din România. La nivel internațional, expoziția a fost itinerată la Washington DC, Bruxelles (sediul Comisiei Europene), Paris (Ambasada României), Dublin, Montreal, Quebec, Philadelphia, Chicago, St. Paul (Minnesota), Maryhill Museum of Art, Chișinău, Strășeni, Trușeni, Văsieni și Călărași (Republica Moldova).

În anul 2025, la 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, începând din septembrie până la sfârșitul anului, cu perioade de expunere care se și suprapun, expoziția „Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești” urmează a fi prezentată, pe lângă etapa de la ICR Lisabona, la Dublin (Ambasada României), Viena (sediul ICR) și Montreal.

Nicolae Pepene este istoric și muzeograf. A fost decorat de către MS Regele Mihai cu Medalia Regele Mihai I pentru loialitate. În prezent este directorul Muzeului Județean de Istorie Brașov. A fost coordonator de proiect pentru dosarul Brașov Capitală Culturală Europeană 2021. Până în anul 2000, a fost muzeograf principal la Muzeul Național Castelul Bran. Din 2008 până în 2014, a coordonat proiecte culturale si educationale la Primaria Rasnov și a contribuit decisiv la salvarea monumentului istoric Cetatea Râșnov.

Muzeul Județean de Istorie Brașov este între cele mai importante instituții culturale publice ale județului Brașov. Deține cel mai mare patrimoniu istoric mobil al judetului Brasov (159.255 piese), acoperind toate epocile istorice, din preistorie până în perioada contemporană. Muzeul organizează diverse evenimente culturale (expoziții, seminarii, conferințe, dezbateri, festivaluri etc.), în parteneriat cu instituții si organizații publice sau private.

