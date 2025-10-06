Expoziție dedicată Reginei Maria la Biblioteca Academiei Române

Biblioteca Academiei Române vernisează miercuri, 8 octombrie 2025, expoziția „Regina Maria – 150 de ani de la naștere”.

Vernisajul va avea loc în Sala „Theodor Pallady” din Calea Victoriei nr. 125, începând cu ora 10, și este onorat de prezența acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, care va rosti cuvântul de deschidere. Despre omagiul expozițional adus la 150 de ani de la naștere celebrei Regine Maria vor vorbi prof. ing. Nicolae Noica, directorul general al Bibliotecii Academiei Române, şi dr. Narcis Dorin Ion, director general al Muzeului Naţional Peleş, informează un comunicat al Bibliotecii Academiei Române.

Potrivit sursei citate, pentru a ilustra viața prințesei Marie Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, devenită cunoscuta Regină a României – și pentru o vreme chiar regină-mamă a Balcanilor – și-au reunit forțele și priceperea două cabinete ale Bibliotecii Academiei deținătoare de un spectaculos patrimoniu documentar: Cabinetul de Stampe și Cabinetul de Manuscrise, Carte Rară, care vor expune fotografii, lucrări de grafică, manuscrise și scrisori olografe.

Expoziția „Regina Maria – 150 de ani de la naștere” este un demers ambițios, care și-a dorit să acopere exhaustiv un destin istoric de excepție, în toate ipostazele sale: de soție, tânără mamă, infirmieră a Crucii Roșii și factor activ în lupta împotriva holerei, mecena pentru tinerii artiști români, susținătoare a unui stil național susținut bazat pe un fond de continuitate tradițională, sprijin pentru Ferdinand cel Loial pe frontul Primului Război Mondial, exponentă a diplomației României prin vizitele sale făcute în Statele Unite ale Americii sau la Liga Națiunilor Unite, dar și de gazdă pentru vizitatori regali și imperiali, regină-mamă și ajutor pentru fiul său Carol al II-lea.

Autorii expoziției au tratat cu aceeași atenție și interes atât imaginea generală, consacrată la nivelul mentalului colectiv, cât și aspecte mai puțin cunoscute publicului larg. Pe de o parte, pentru cei mai mulți dintre noi, Regina Maria rămâne cu precădere înscrisă în două imagini: infirmiera Crucii Roșii dedicată răniților din Primul Război Mondial și regina unei Românii reîntregite, înconjurată de copiii ei, aproape toți deveniți monarhi în Balcani: Carol – rege al României, Elisabeta – regină a Greciei, Maria – regină a Iugoslaviei, principele Nicolae și principesa Ileana – viitoare arhiducesă de Austria și principesă de Habsburg.

Pe de altă parte, o latură mai puțin cunoscută a Reginei Maria este cea artistică. Regina nu a fost doar o susținătoare a tinerilor artiști, ci ea însăși o artistă nu lipsită de talent. Dedicate unui cerc închis al familiei și prietenilor, ilustrațiile sale, în special florale – o delicată atenție față de interesul regelui Ferdinand pentru botanică – înfrumusețau marginile diverselor sale manuscrise. Publicul va avea ocazia să admire o serie de albume scrise și ilustrate de regina Maria. Alături de acestea, ca un pandant la florile acuarelate, sunt expuse aranjamente florale realizate de designerul Dana Turdean, profesor acreditat al şcolii Sogetsu Ikebana din Tokyo.

Expoziția „Regina Maria – 150 de ani de la naștere” este deschisă în perioada 8-24 octombrie 2025, putând fi vizitată de luni până vineri, între orele 9-14. Intrarea este liberă.

