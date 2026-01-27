Expoziția „uniVERSURI carcerale - poezia închisorilor comuniste”, la Casa Avramide din Tulcea

Casa Avramide din orașul Tulcea găzduiește, până la finalul lunii februarie, expoziția itinerantă „uniVERSURI carcerale - poezia închisorilor comuniste”, realizată de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și prezentată pentru prima dată în anul 2024.

Concepută și realizată de Ioana Ursu, muzeograf, și Anca Sas, artist, curator și designer la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, și prezentată pentru prima dată în 2024, expoziția reunește peste o sută de poezii create în condiții de detenție de către oameni încarcerați în penitenciarele și lagărele de muncă ale regimului comunist. Versurile au fost compuse în memorie, păstrate ca un act de rezistență interioară și transcrise după eliberare, fiind publicate ulterior în antologii de lirică de detenție, reviste, ziare și volume de memorii, precizează Muzeul de Artă și Casa Avramide Tulcea, pe pagina de Facebook a instituției.

„Experiența detenției politice în secolul XX sintetizează experiențe general umane: singurătatea, suferința, dorul, abandonul, alienarea, pierderea speranței și amintește, în același timp, de valori umane comune: familia, prietenia, cultura. Închisorile regimului comunist din România, ca spații ale opresiunii și supraviețuirii, spun și această poveste: a oamenilor care, confruntați cu condiții-limită, găsesc soluția creației literare pentru a străpunge și transfigura spațiul mizer al recluziunii. Este o poveste despre suferință și umanitate în cele mai adânci și dureroase asprimi ale ei: o poveste despre frumusețe și durere, care va cuceri direct și neașteptat inima publicului,” precizează Ioana Ursu.

Expoziția intră în circuitul de vizitare a Casei Avramide și rămâne deschisă până la finalul lunii februarie. Programul de vizitare este de marți până duminică, între orele 9:00 și 17:00, ultima intrare, 16:30. Taxa de vizitare expozițiilor de la parter și demisol este de 20 lei, 10 lei pentru biletul de pensionar și 5 lei pentru cel de preşcolar, elev sau student.