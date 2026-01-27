Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Expoziția „uniVERSURI carcerale - poezia închisorilor comuniste”, la Casa Avramide din Tulcea

Expoziția „uniVERSURI carcerale - poezia închisorilor comuniste”, la Casa Avramide din Tulcea

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 27 ianuarie 2026

Casa Avramide din orașul Tulcea găzduiește, până la finalul lunii februarie, expoziția itinerantă „uniVERSURI carcerale - poezia închisorilor comuniste”, realizată de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și prezentată pentru prima dată în anul 2024.

Concepută și realizată de Ioana Ursu, muzeograf, și Anca Sas, artist, curator și designer la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, și prezentată pentru prima dată în 2024, expoziția reunește peste o sută de poezii create în condiții de detenție de către oameni încarcerați în penitenciarele și lagărele de muncă ale regimului comunist. Versurile au fost compuse în memorie, păstrate ca un act de rezistență interioară și transcrise după eliberare, fiind publicate ulterior în antologii de lirică de detenție, reviste, ziare și volume de memorii, precizează Muzeul de Artă și Casa Avramide Tulcea, pe pagina de Facebook a instituției.

„Experiența detenției politice în secolul XX sintetizează experiențe general umane: singurătatea, suferința, dorul, abandonul, alienarea, pierderea speranței și amintește, în același timp, de valori umane comune: familia, prietenia, cultura. Închisorile regimului comunist din România, ca spații ale opresiunii și supraviețuirii, spun și această poveste: a oamenilor care, confruntați cu condiții-limită, găsesc soluția creației literare pentru a străpunge și transfigura spațiul mizer al recluziunii. Este o poveste despre suferință și umanitate în cele mai adânci și dureroase asprimi ale ei: o poveste despre frumusețe și durere, care va cuceri direct și neașteptat inima publicului,” precizează Ioana Ursu.

Expoziția intră în circuitul de vizitare a Casei Avramide și rămâne deschisă până la finalul lunii februarie. Programul de vizitare este de marți până duminică, între orele 9:00 și 17:00, ultima intrare, 16:30. Taxa de vizitare expozițiilor de la parter și demisol este de 20 lei, 10 lei pentru biletul de pensionar și 5 lei pentru cel de preşcolar, elev sau student.

„Incursiune vizuală în istoria TNB”, expoziție cu fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
fotografie jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Povestea unei fotografii: Interior de sufragerie din Lugoj (cca. 1910)
„Harakiri pentru o ceașcă de ceai. China, Japonia și Imperiile Asiei”, de Dan-Silviu Boerescu
📁 Carte
„Harakiri pentru o ceașcă de ceai. China, Japonia și Imperiile Asiei” – de la ceremonia ceaiului la marile imperii ale spiritului
Stânga: General Constantin Budișteanu, ulei pe carton lipit pe pânză, autor Patriciu; Dreapta: Sublocotent Constantin Budișteanu, ulei pe pânză, autor neidentificat (© Colecția „Picturi”, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”)
📁 Muzeele României
Generalul Constantin Budișteanu - portrete în oglindă
muzeu jpg
📁 Patrimoniu
Arhitectura populară săsească din Țara Bârsei
foto1 SD14 JPG
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Un weekend de plimbare și relaxare la „Străzi deschise – București”, 2–3 august 2025
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Ziua Culturii Nationale la ONB (1) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București