Expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, vernisată la ICR Viena

Institutul Cultural Român de la Viena și Muzeul Județean de Istorie Brașov, în colaborare cu Ambasada României în Republica Austria, prezintă la sediul ICR Viena expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, un eveniment dedicat vieții, personalității și contribuției esențiale a Reginei Maria la formarea României moderne.

Vernisajul a avut loc miercuri, 15 octombrie, începând cu ora 19.00. Expoziția de la Viena conține 30 de panouri fotografice cu informații în limba germană și poate fi vizitată până pe 27 noiembrie, Informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

„Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei si artei populare românești” este un proiect cultural care își propune să promoveze frumusețea şi bogăția tradițiilor și a artei populare românești plecând de la mândria și pasiunea cu care Regina Maria a promovat aceste valori culturale autentice atât prin activitatea sa politică, cât și prin opera culturală.

Expoziția, prezentată la sediul ICR Viena cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, este axată pe imagini de arhivă cu principesa moștenitoare / Regina Maria a României în costum popular, fotografiată în reședințele sale de la Bicaz, Bran, Cotroceni sau Peleș. Acestora li se alătură imagini inedite din perioada 1893 – 1936, însoțite de texte explicative și citate din opera suveranei. Expoziția cuprinde și o selecție de imagini din ilustrația cărților pentru copii scrise de Regina Maria, lucrări care abundă în desene inspirate din imaginea costumelor tradiționale românești și a obiectelor împodobite cu motive populare.

„Regina Maria a fost și rămâne un ambasador irezistibil al României pentru opinia publică internațională, o sursă de inspirație pentru promovarea artei populare românești, un răspuns important la dorința legitimă a românilor de reprezentare în istoria universală, iar orice eveniment dedicat suveranei noastre reprezintă un prilej de mândrie pentru românii din țară și străinătate” – Nicolae Pepene, managerul Muzeului Județean de Istorie Brașov.

Prin documente, fotografii de epocă, obiecte personale și creații artistice, expoziția oferă o perspectivă unică asupra destinului excepțional al Reginei Maria – o femeie cu o viziune modernă, un spirit creativ și o inimă profund devotată țării sale.

Maria a României s-a născut la 29 octombrie 1875, fiind fiica lui Alfred, Duce de Edinburgh, și a Mariei Alexandrovna, Marea Ducesă a Rusiei. A copilărit în Marea Britanie și pe insula Malta, moștenind rădăcini britanice, germane și rusești. În anul 1893 s-a căsătorit cu principele moștenitor al României, Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen. Când acesta a urcat pe tronul României, în 1914, Maria a devenit regină.

Pe atunci încă Principesă, Maria a sosit în România într-o perioadă istorică, marcată în Europa de pătrunderea artelor plastice în lumea satelor și a peisajelor rurale. Viața de la sat devenise, de altfel, una dintre temele preferate ale fotografilor vremii. În anul 1899, România era în primul rând un regat al țăranilor, întrucât 81,2% din populația țării trăia în mediul rural. Arta a contribuit la emanciparea Principesei Maria, iar mai târziu tot arta a fost cea care a transmis cel mai simplu și mai direct mesajele Reginei Maria către poporul său.

În timpul Primului Război Mondial, ea s-a implicat activ în îngrijirea soldaților răniți, devenind o figură simbolică a rezistenței și patriotismului românesc. După război, a jucat un rol important la Conferința de Pace de la Paris (1919), unde a pledat pentru recunoașterea României Mari. Maria a murit la 18 iulie 1938, la vârsta de 62 de ani, la Sinaia (România).

Expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, a fost inaugurată la Muzeul Național Cotroceni și mai apoi prezentată la Oradea, Râșnov, Brașov, Iași și Timișoara. La nivel internațional, expoziția a fost itinerată în Statele Unite ale Americii, la Bruxelles, Paris, Dublin, Montreal, Quebec și Lisabona.

