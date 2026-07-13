Expoziția „Lumini și umbre - Ferdinand și Maria”, la Castelul Pelișor

Holul de Onoare al Castelului Pelișor găzduiește miercuri, 15 iulie 2026, ora 13:00, deschiderea expoziției temporare „Lumini și umbre - Ferdinand și Maria”.

Proiectul este organizat de Muzeul Național Cotroceni, iar abordarea expozițională propune o perspectivă echilibrată asupra celor două personalități și explorează complementaritatea dintre rigoarea regelui și sensibilitatea artistică a reginei. Împreună, aceste trăsături conturează un portret comun, în care lumina și umbra, rațiunea și emoția se împletesc pentru a reda profunzime unei relații și unei epoci. Pasiunea comună pentru flori a regelui și reginei reprezintă laitmotivul întregii narațiuni, dând expoziției un caracter original, notează Muzeul Național Peleș, pe pagina de Facebook a instituției.

Expoziția va fi deschisă până în data de 23 august 2026 și se vizitează de miercuri până duminică, conform programului de vizitare al Castelului Pelișor.

Designul expozițional a fost realizat de Atelier Monograph.

Parteneri instituționali: Arhivele Naționale ale României, Muzeul Național Peleș, Muzeul Municipiului București, Universitatea din București - Grădina Botanică „Dimitrie Brandza“, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa“, Biblioteca Națională a României și Biblioteca Academiei Române, Colecția Daniel Obreja.

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