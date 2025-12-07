Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Panina de la Castelul Pelişor (© Muzeul Național Peleș)

Panina de la Castelul Pelişor, comandată de Regina Maria

📁 Muzeele României
Autor: Dr. Macrina OPROIU, muzeograf

Din anul 1857, Friedrich Ehrbar (1827-1905) preia conducerea micii antreprize vieneze de piane, pe care o propulsează printre cele mai valoroase mărci ale momentului. În anul 1877, Friedrich Ehrbar amenajează în Palatul care îi poartă numele, o cochetă sală de concerte, cu patru sute de locuri, unde celebrii săi invitaţi – Johannes Brams (1833-1897), Gustav Mahler (1860-1911) şi Anton Bruckner (1824-1896) –, concertează la pianele fabricate de firma proprie.

Astăzi, în sediul fostului Palat Ehrbar funcţionează o parte a Conservatorului de Muzică şi Artă dramatică din Viena. Datorită calităţii unanim demonstrate de producţiile Ehrbar, Friedrich Ehrbar devine furnizor al Casei imperiale austriece şi primeşte, drept recunoaştere, cele mai înalte ordine şi medalii. Treptat, firma se lansează cu succes pe marile pieţe europene, Friedrich Ehrbar devenind furnizor al Casei imperiale otomane şi al Caselor regale ale Greciei, Serbiei şi Portugaliei, scrie Muzeul Național Peleș, pe pagina de Facebook a instituției.

De asemenea, firma deschide magazine în marile capitale europene, Londra şi Paris. În anul 1873, cu ocazia Expoziţiei Universale de la Viena, firma participă cu pianine ale căror carcase erau sculptate în stilurile neo-Renaştere şi neoclasic. În anul 1905, conducerea firmei este preluată de fiul lui Friedrich Ehrbar, Friedrich Benedict Ernst Ehrbar (1873-1921).

Fr. B. E. Ehrbar ocupă – în paralel cu funcţia de director al firmei de piane şi pianine –, şi pe aceea de preşedinte al corului Operei din Viena. Noul director înţelege că – pe măsură ce instrumentele se perfecţionează –, carcasele trebuie să se adapteze noilor tendinţe ale designului interior.

De aceea, desfăşoară, în colaborare cu ebeniştii epocii, un program de implementare a elementelor tipice Secessionului vienez. La rândul său, Fr. B. E. Ehrbar devine furnizor al Casei imperiale austriece şi intră în vizorul Casei princiare române, care îi comandă pianina de la Castelul Pelişor.

Panina de la Castelul Pelişor (© Muzeul Național Peleș)
Panina de la Castelul Pelişor (© Muzeul Național Peleș)

Preferinţele Mariei merg către un instrument modern, cu carcasă din lemn de tei şi partea superioară, inclusiv claviatura, ascunse într-un dulap cu două uși, cu capac pe jumătate rabatabil şi soclu cu două picioare. Pasionată de Art Nouveau, principesa integrează în decorul reşedinţei sale de vară acest instrument muzical performant, la care erau invitaţi să cânte talentaţi muzicieni din România şi străinătate.

Familiarizată cu opera şi activitatea arhitectului şi decoratorului scoţian Hugh Baillie Scott (1865-1945), care publică în paginile prestigioasei reviste londoneze de design interior, The Studio o serie de carcase de instrumente muzicale, realizate în stil modernist, Maria comandă pentru pianina Ehrbar un model repetitiv, realizat manual în culori de ulei, reprezentând pene de păun, pe fundal aurit.

Pianina este Obiectul lunii decembrie la Muzeul Național Peleș.  

