Expoziția „Eroism și credință. Memoriale ale neamului românesc”, la Arhivele Naționale ale României

Arhivele Naționale ale României invită publicul să viziteze expoziția „Eroism și credință. Memoriale ale neamului românesc”, găzduită în perioada 3–17 august 2026 în spațiul muzeal al instituției din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, București.

Realizat de Institutul Hispano-Român în parteneriat cu Arhivele Naționale ale României, proiectul expozițional aduce un omagiu eroilor care și-au jertfit viața pentru România în timpul Primului Război Mondial. Expoziția are în centrul atenției Mausoleele Eroilor din Vrancea, construite la Mărășești, Mărăști, Focșani și Soveja, care adăpostesc rămășițele a mii de soldați români, germani, austro-ungari și ruși căzuți pe câmpurile de luptă. Cele patru monumente reprezintă repere esențiale ale memoriei colective și simboluri ale sacrificiului, curajului și identității naționale, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

După încheierea Primului Război Mondial, organizații precum Societatea Ortodoxă Națională a Femeilor din România, Societatea pentru Cultul Eroilor și Societatea „Mărăști” au inițiat amplul demers de edificare a acestor memoriale, la care au contribuit personalități precum Regina Maria, Patriarhul Miron Cristea, Alexandrina Cantacuzino, alături de numeroși membri ai comunităților locale.

Prin acest proiect expozițional sunt valorificate atât dimensiunea istorică, cât și cea memorială a acestor monumente, evidențiindu-se rolul lor în păstrarea memoriei eroilor și în consolidarea identității naționale. Itinerată în mai multe orașe din țară și din străinătate, în contextul comemorării a 110 ani de la participarea României la Primul Război Mondial, expoziția va contribui la promovarea patrimoniului cultural și istoric românesc și la educarea generațiilor actuale cu privire la importanța acestor monumente. Prin intermediul fotografiilor și al documentelor de arhivă păstrate în fondurile Arhivelor Naționale ale României, proiectul oferă vizitatorilor o perspectivă documentată asupra contextului istoric în care au fost ridicate mausoleele și asupra semnificației lor, constituindu-se totodată într-un act de comemorare și recunoaștere, menit să păstreze vie memoria eroilor români.

Spațiul expozițional al Arhivelor Naționale este deschis de luni până vineri între orele 09:00 și 16:00 (ultimul acces la ora 15:30). Intrarea este gratuită.

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