Expoziția „De la lume adunate... și-napoi la lume date”, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului (Piața Sfatului, nr. 15) a găzduit vineri, 19 decembrie 2025, la orele 14:00, la vernisajul expoziției „De la lume adunate... și-napoi la lume date”.

„Pe final de an, la ceasul bilanțului, această expoziție aduce în atenția publicului procesul continuu de îmbogățire și de punere în valoare a patrimoniului Muzeului de Etnografie Brașov. Obiectele culturale deținute de muzeul nostru, reunite în colecțiile Port popular și Textile, Icoane pe sticlă, Ouă încondeiate, Metal, Piele, Os, Lemn, Sticlă, Ceramică, Fond documentar și Jucării reprezintă mărturii ale evoluției în timp, din punct de vedere material, cultural, spiritual, atât a comunităților rurale din zonele etnografice Rupea, Țara Oltului, Valea Hârtibaciului, Țara Bârsei, cât și a universului urban brașovean. An de an, numărul acestor piese a sporit într-o măsură însemnată, în primul rând prin intermediul achizițiilor publice, dar și prin donațiile pe care persoane private au ales să le facă muzeului. În felul acesta, obiecte încărcate de amintiri personale, intrate în colecțiile instituției muzeale, vor putea fi utilizate, ani de-a rândul de acum încolo, în folosul întregii comunități, motiv pentru care se impune să le fim recunoscători, în mod special, acestor colaboratori ai noștri”, scrie Muzeul de Etnografie Brașov, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, în expoziție se regăsesc, fotografii care ilustrează aspecte de viață urbană, documente legate de activitatea productivă a unor fabrici brașovene, o parte din inventarul de scule al unui atelier de fierărie, mașini și scule specifice practicării meșteșugului de cizmărie, fotografii de familie, o varietate de albume de prezentare, registre și acte care au aparținut unor renumiți producători de mobilă din Brașov, piese de mobilier, instrumente muzicale, veselă, piese de port popular, vestimentație și accesorii specifice modei urbane, textile de interior și, nu în ultimul rând, o selecție din impresionantul număr de păpuși etnice din întreaga lume, piese cu care, în perioada anilor 2020-2025, patrimoniul Muzeului de Etnografie Brașov s-a îmbogățit.

„În egală măsură s-a dorit ca prin intermediul acestei expoziții să se sublinieze importanța activității de conservare-restaurare, un spațiu aparte fiind rezervat prezentării acelor obiecte repuse în valoare prin efortul specialiștilor în domeniu ai muzeului. Mobilier, o mașină de spălat și o alta de preparat înghețată, o bicicletă și actele celui căruia i-a aparținut, o ladă de breaslă, una de zestre și piese de port popular fac obiectul acestei secțiuni”, adaugă Muzeul de Etnografie Brașov.