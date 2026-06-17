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Expoziția „Cusături tradiționale românești. Fir între generații”, la Arhivele Naționale ale României

Expoziția „Cusături tradiționale românești. Fir între generații”, la Arhivele Naționale ale României

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 17 iunie 2026

Arhivele Naționale ale României invită publicul să viziteze expoziția „Cusături tradiționale românești. Fir între generații”, organizată în perioada 16 iunie - 3 iulie 2026 în spațiul muzeal al instituției din Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, București.

Proiectul expozițional este centrat pe mostre de cusături tradiționale românești, realizate de elevi din clasele primare din mai multe județe ale țării în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial și în anii imediat următori. Păstrate în monografii scrise de învățătoare pentru obținerea gradelor didactice, lucrările copiilor, cusute pe pânză de bumbac sau borangic, se evidențiază prin acuratețea execuției tehnice, prin îmbinarea culorilor și prin frumusețea ornamentelor florale sau geometrice specifice zonelor etnografice de proveniență, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

În dorința de a celebra într-un mod inedit Ziua Universală a Iei, Arhivele Naționale expun aceste documente deosebite alături de lucrările realizate în cadrul primului atelier de cusături tradiționale românești organizat de instituția noastră în luna mai de către un grup de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 81, coordonați de doamnele profesoare Natalia Lazăr și Cristina Ichim.

Expoziția este completată de proiectul „Tradiție și identitate românească”, care prezintă o suită de costume populare cu o vechime de aproape un secol și recreează un interior de casă țărănească. Conceptul curatorial este semnat de Mioara Iofciulescu, președinte fondator al Academiei de Artă Handmade București și de Ellida Toma, lector univ. dr. în cadrul Universității București.

Miercuri, 24 iunie 2026, de la ora 17.00, în cadrul expoziției va avea loc un eveniment special, dedicat Zilei Universale a Iei, prilej de celebrare a patrimoniului cultural românesc și de redescoperire a valorilor transmise din generație în generație.

Intrarea este gratuită.

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