Brașovul sărbătorește Ziua Universală a Iei printr-un amplu Târg de Sânziene în Piața Sfatului

Centrul Cultural Reduta, prin Serviciul Cultură Tradițională, în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov și Serviciul Public Administrare Piețe, organizează în perioada 24 – 26 iunie 2026 tradiționalul Târg de Sânziene, un eveniment dedicat meșteșugurilor autentice românești și celebrării Zilei Universale a Iei.

Desfășurat în inima vechiului burg, în Piața Sfatului din Brașov, târgul va reuni 62 de meșteri populari, meșteșugari și artizani din întreaga țară, care își vor expune creațiile realizate prin tehnici tradiționale transmise din generație în generație, informează un comunicat al Centrului Cultural Reduta.

Vizitatorii vor putea descoperi o diversitate impresionantă de meșteșuguri și produse autentice: prelucrarea lemnului, pielărie, argintărie, olărit, țesături și cusături tradiționale, vestimentație populară, broderii, obiecte decorative, ceramică, mărgelit, împletituri din fibre naturale, iconografie, pictură naivă pe sticlă și lemn, ouă încondeiate și multe alte creații inspirate din patrimoniul cultural românesc.

Pe întreaga durată a evenimentului, meșterii vor realiza demonstrații practice, oferind publicului ocazia de a descoperi tainele unor meșteșuguri vechi și de a interacționa direct cu creatorii acestora.

Târgul de Sânziene aduce împreună atât meșteri consacrați, deja cunoscuți și apreciați de brașoveni, cât și noi participanți din diferite regiuni ale țării, contribuind astfel la promovarea și valorificarea patrimoniului cultural tradițional românesc.

Evenimentul este organizat în preajma sărbătorii de Sânziene, una dintre cele mai frumoase și încărcate de simboluri sărbători ale calendarului popular românesc. Conform tradiției, în noaptea dintre 23 și 24 iunie, cerurile se deschid, iar Sânzienele – zânele binefăcătoare ale naturii – își încep dansul magic, aducând fertilitate pământului, sănătate și noroc oamenilor.

Această sărbătoare este una a soarelui, a dragostei, dar și a vitalității. Potrivit legendelor, Sânzienele sunt niște zâne care se prind în horă pe câmpuri sau în păduri, zboară prin aer, împărțind rod holdelor și proprietăți vindecătoare plantelor de leac.

Sânzienele sunt divinități noctune, lunare, care apar numai în cete, în numere impare. Ele ar fi zâne frumoase răpite de zmei și ținute în palate ferecate, ascunse prin păduri neumblate de picior de om. Acestea sunt considerate a fi zâne extrem de frumoase cu puteri supranaturale. Cei care le cinstesc în aceste zile vor avea parte tot anul de belșug, noroc și sănătate.

Prin organizarea acestui târg, Brașovul celebrează nu doar frumusețea iei românești și a meșteșugurilor tradiționale, ci și valorile identitare care definesc patrimoniul cultural național.

Publicul este invitat să participe la un adevărat regal al meșteșugurilor românești și să se bucure de atmosfera autentică a unei sărbători dedicate tradiției, creativității și spiritului românesc.

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