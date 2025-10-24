Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
„Ethosul unei epoci” - Expoziție dedicată pictorilor maghiari ai Banatului

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 24 octombrie 2025

Anul 2025 oferă prilejul comemorării a două figuri emblematice ale artei spațiului bănățean: Károly Brocky (1807, Timișoara - 1855, Londra) și József Ferenczy (1866, Târgu-Mureș –1925, Timișoara), artiști ale căror opere reflectă identitatea culturală maghiară a regiunii într-o perioadă de mari transformări. Cu această ocazie, Muzeul Național de Artă Timișoara (MNArT) anunță deschiderea expoziției „Ethosul unei epoci”, curatoriată de Alexandru Babușceac, joi, 30 octombrie 2025, la ora 18.00, în Galeria Arcada.

Expoziția reunește lucrări reprezentative ale celor doi pictori maghiari, înrădăcinați în istoria Timișoarei, și este completată de creații ale artiștilor epocii, din colecția MNArT, care au definit spiritul unei importante minorități a regiunii. Károly Brocky, pictor timișorean de referință, este prezent în patrimoniul unor instituții de talie internațională: Galeria Națională a Ungariei, Colecția Regală Britanică și Castelul Balmoral. Pe de altă parte, József Ferenczy s-a remarcat ca lider al școlii artistice timișorene de la începutul secolului XX, fiind o personalitate care a influențat generațiile următoare, ce și-a lăsat amprenta asupra unor artiști ca Oscar Szuhanek, Albert Kristóf-Krausz și Adalbert Varga, informează un comunicat al MNArT.

Atât Károly Brocky, cât și József Ferenczy și-au desfășurat activitatea artistică într-un interval istoric definitoriu, de la Revoluția din 1848 și apogeul monarhiei duale austro-ungare din 1867, până la destrămarea ordinii imperiale în urma Primului Război Mondial, perioadă în care s-a conturat ethosul unei epoci, marcată de emergența și declinul unui regat. Specificul epocii este reflectat prin viața și opera acestor personalități artistice.

Temele centrale ale expoziției: apartenența, sacrificiul și credința oferă o perspectivă asupra modului în care artiștii au exprimat, fiecare în felul său, continuitatea și diversitatea expresiei vizuale locale, întruchipând o identitate regională rafinată și cosmopolită.

Conform sursei citate, în contextul actual, în care reperele culturale sunt relativizate, demersul expozițional curent se înscrie în obiectivul strategic al Muzeului Național de Artă Timișoara de a promova și valorifica patrimoniul artistic al MNArT, respectiv personalitățile uitate ale Banatului. Această inițiativă reprezintă un act de recuperare istorică și o reafirmare necesară a memoriei culturale distinse a Timișoarei.

„Expunerea în premieră a unor lucrări din depozitele MNArT, proaspăt restaurate în laboratorul muzeului, dă mărturie despre rafinamentul unei colecții mai puțin cunoscute, despre artiști locali de renume central-european și impactul acestora în context extins”, afirmă Filip A. Petcu, managerul Muzeului Național de Artă Timișoara.

Vizitatorii sunt invitați să descopere legătura dintre artă și contextul istoric al Banatului, precum și modul în care arta poate deveni un vector al memoriei colective, în perioada 30 octombrie 2025 – 22 februarie 2026, în Galeria Arcada a Palatului Baroc.

