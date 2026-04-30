Editura Neverland: „Marile imperii ale lumii” – o călătorie editorială fascinantă prin marile forțe istorice care au modelat lumea de azi

Istoria nu stă în manuale. Nu e liniară și nici cumințită între două coperte. Istoria izbucnește, accelerează, se rupe și se recompune. Iar în aceste momente de tensiune apar imperiile – acele construcții uriașe de putere care schimbă definitiv direcția lumii.

De aici pornește colecția „Marile imperii ale lumii”, publicată de Editura Neverland și semnată de Dan-Silviu Boerescu. Nu ca o simplă serie de cărți de istorie, ci ca o investigație amplă, narativă și bine ancorată în realitate a marilor epoci în care planeta a fost redesenată.

Este o colecție care nu povestește trecutul de la distanță, ci îl aduce aproape, îl pune în mișcare și îl leagă constant de prezent. Pentru că, dincolo de epoci și de decor, mecanismele rămân aceleași: ambiție, expansiune, control, criză.

Primele volume coboară în punctul zero al civilizației. În spațiul Orientului Apropiat, acolo unde apar orașele, scrierea și primele structuri statale, puterea se legitimează prin mit și religie. „Umbra Turnului Babel peste piramide” reconstruiește această lume în care zeii și conducătorii sunt parte din același mecanism de control.

Apoi, povestea se mută în Mediterana. Grecia, Roma și Bizanțul nu sunt doar repere istorice, ci fundația lumii europene. „Leagănul civilizației europene” arată cum se nasc conceptele care vor defini secole întregi: legea, cetatea, administrația, ideea de imperiu.

Europa însăși devine, treptat, un spațiu al confruntării permanente. „Europa, continentul imperiilor” urmărește această tensiune continuă, în care puterile cresc, se ciocnesc și se transformă, fără să atingă vreodată un echilibru definitiv.

În paralel, alte lumi dezvoltă modele diferite de organizare. În Asia, imperiul nu înseamnă doar cucerire, ci și ritual, disciplină și continuitate. „Harakiri pentru o ceașcă de ceai” propune o incursiune într-un univers în care simbolul și tradiția devin instrumente politice la fel de eficiente ca armata.

Apoi vine șocul expansiunii rapide. Imperiul Mongol sparge toate tiparele. „Când Iadul a coborât pe Pământ” surprinde acest moment în care harta Eurasiei este rescrisă în câteva decenii, printr-o combinație de mobilitate, violență și strategie.

Africa, la rândul ei, își dezvăluie o istorie ignorată mult timp. „Aur, fildeș și abanos” reconstruiește marile imperii ale continentului, unde comerțul, resursele și rețelele transcontinentale creează structuri de putere sofisticate, înainte de intervenția europeană.

În același timp, Imperiul Otoman devine una dintre marile forțe ale lumii. „Flamura verde slăvește Semiluna” urmărește ascensiunea și transformările unei puteri care leagă și tensionează trei continente, influențând decisiv istoria Europei și a Orientului.

Mai spre nord, Rusia oferă o altă poveste, una a continuității. „Ivan cel Groaznic, Putin și visul Marelui Urs” analizează aceeași obsesie pentru control și expansiune, care traversează secolele și regimurile, de la țari la Federația Rusă de astăzi.

Momentul decisiv vine însă odată cu ieșirea Europei în lume. Imperiile maritime schimbă definitiv regulile jocului. „Caleidoscop colonial” urmărește cronica marilor puteri – Spania, Portugalia, Franța, Germania, Belgia, Olanda, Italia – și modul în care acestea au împărțit planeta timp de cinci secole, sub pretextul comerțului, religiei și progresului.

Apogeul acestei logici este Imperiul Britanic. „Acolo unde soarele nu apune niciodată” explorează mecanismul prin care o putere insulară ajunge să controleze teritorii de pe toate continentele, influențând decisiv economia, legislația și cultura globală.

Privite împreună, aceste volume nu sunt doar capitole separate. Ele formează o hartă în mișcare. O hartă în care imperiile apar, se extind, se confruntă și dispar, dar lasă în urmă structuri care continuă să modeleze lumea.

Colecția funcționează ca un sistem coerent, în care fiecare titlu adaugă o piesă esențială. De la „Caleidoscop colonial”, cronica marilor imperii maritime, la „Europa, continentul imperiilor”, de la universul disciplinat al Asiei din „Harakiri pentru o ceașcă de ceai” la expansiunea devastatoare din „Când Iadul a coborât pe Pământ”, de la Africa precolonială din „Aur, fildeș și abanos” la saga otomană din „Flamura verde slăvește Semiluna”, de la continuitățile ruse din „Ivan cel Groaznic, Putin și visul Marelui Urs” la originile civilizației din „Umbra Turnului Babel peste piramide” și „Leagănul civilizației europene”, până la apogeul global din „Acolo unde soarele nu apune niciodată”.

Stilul lui Dan-Silviu Boerescu susține această construcție amplă. Scriitura este alertă, narativă, cu ritm de reportaj și atenție la detaliu. Istoria nu este livrată ca o lecție, ci ca o poveste tensionată, în care fiecare imperiu devine un personaj cu propriile ambiții, strategii și puncte de ruptură.

Colecția „Marile imperii ale lumii” este disponibilă în punctele de distribuție a presei și în librăriile din întreaga țară, fiecare volum apărând într-un ritm constant și completând treptat această hartă globală a puterii.

Pentru că, în fond, miza nu este doar trecutul.

Miza este prezentul.

Pentru că lumea de astăzi nu este altceva decât rezultatul acestor imperii care, chiar și după ce au dispărut, continuă să existe – în granițe, în conflicte, în idei și în felul în care puterea se exercită.

Volumele colecției „Marile imperii ale lumii” conturează, împreună, o panoramă globală coerentă, un puzzle imens în care fiecare piesă spune o poveste despre dominație, cultură, supraviețuire și renaștere:

„Acolo unde soarele nu apune niciodată. Imperiul Britanic și moștenirea lui globală”: Explorarea celei mai extinse puteri imperiale a tuturor timpurilor, cu impact asupra lumii moderne la nivel legislativ, economic și cultural.

„Leagănul civilizației europene. Elada, Roma și Bizanțul”: Povestea marilor civilizații care au pus bazele Europei intelectuale, politice și religioase.

„Umbra Turnului Babel peste piramide. Civilizațiile Orientului Apropiat”: O întoarcere în spațiul miturilor fondatoare, acolo unde au apărut scrierea, orașul și primele structuri statale.

„Ivan cel Groaznic, Putin și visul Marelui Urs. De la Imperiul Țarist la URSS și Federația Rusă”: O radiografie a obsesiei pentru putere și spațiu care a guvernat istoria rusă din secolul al XVI-lea până astăzi.

„Flamura verde slăvește Semiluna. Istoria Imperiului Otoman”: Saga vastă a unui imperiu ce a întins punți și a aprins conflicte între trei continente, redefinind Orientul Mijlociu și Europa de Sud-Est.

„Aur, fildeș și abanos. Marile imperii africane”: De la regatele aurului la dinastiile comerciale ale savanei, un portret al Africii imperiale înainte de marile colonizări.

„Când Iadul a coborât pe Pământ. Imperiul Mongol și Hoarda de Aur”: Povestea creșterii explozive a celui mai vast imperiu continental, un tăvălug care a reinventat harta Eurasiei.

„Harakiri pentru o ceașcă de ceai. China, Japonia și Imperiile Asiei”: O incursiune în spațiile în care ritualul, disciplina și sacralitatea au devenit instrumente ale guvernării și ale continuității imperiale.

„Europa, continentul imperiilor”: O analiză a entităților politice care au modelat continentul de la Roma la marile puteri moderne, cu toate metamorfozele și rupturile lor.

„Caleidoscop colonial. Spania, Portugalia, Franța, Germania, Belgia, Olanda, Italia”: Cronica marilor imperii maritime și a lumii pe care Europa a redesenat-o timp de cinci secole, sub drapelul comerțului, al religiilor și al ambițiilor politice.

„Inimi smulse din piept. Mayașii, incașii și aztecii”: o incursiune în lumea spectaculoasă și violentă a marilor civilizații precolumbiene, unde mitul, sacrificiul și puterea au modelat imperii dispărute în fața conchistadorilor.

„1001 de nopți la Alhambra. Între Imperiul Persan și califatele arabe”: O călătorie între mit și istorie, de la prima superputere globală a lui Cirus cel Mare până la splendorile andaluze, acolo unde poveștile Șeherezadei se întâlnesc cu mecanismele reale ale puterii orientale.