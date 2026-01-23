Digitalizarea patrimoniului cultural al Academiei Române

Academia Română organizează luni, 26 ianuarie 2026, evenimentul de lansare a Proiectului „E-Patrimoniu: Digitalizarea Arhivelor pentru Dezvoltare Durabilă”. Evenimentul va avea loc la Clubul Academicienilor, Calea Victoriei 125, începând cu ora 14.

Potrivit unui comunicat al Academiei Române, în cadrul evenimentului vor lua cuvântul acad. Nicolae Victor Zamfir, vicepreședinte al Academiei Române și coordonator al proiectului, acad. Doru Pamfil, președintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, prof. univ. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca, dr. Lucian Cuibus, director adjunct al Filialei Cluj-Napoca, dr. Costel Cioancă, Cristina Secu, dr. Luminița Gliga.

În cadrul lansării vor fi prezentate principalele coordonate care vizează digitalizarea patrimoniului Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române și realizarea tururilor virtuale pentru trei edificii culturale bucureștene aparținând Academiei Române: Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică-Minovici”, Muzeul de Artă „Acad. George Oprescu” și sediul istoric al Academiei Române din Calea Victoriei 125.

Obiectivul general al Proiectului „E-Patrimoniu: Digitalizarea Arhivelor pentru Dezvoltare Durabilă” este de a crea o infrastructură digitală robustă și complexă, care să sprijine conservarea pe termen lung a patrimoniului cultural al Academiei Române și al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, asigurând în același timp accesibilitatea și promovarea acestuia la nivel național și internațional.

Proiectul a fost selectat în cadrul Programului „Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027” cofinanțat de Uniunea Europeană și beneficiază de o finanțare în valoarea totală de: 9.839.971,82 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE/FC/FTJ) este de 7.374.989,90 lei, iar valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 2.464.981,92 lei. Proiectul are o perioadă de implementare de 36 de luni.