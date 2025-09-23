Deschiderea expoziției „Hărțile geologice: ferestre către adâncurile Pământului”

Muzeul Hărților, în parteneriat cu Centrul Național de Cartografie din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Facultatea de Geologie și Geofizică (Universitatea din București), anunță pe data de 25 septembrie deschiderea expoziției temporare „Hărțile geologice: ferestre către adâncurile Pământului”, curatoriată de cercetătorul Răzvan Caracaș și muzeograful Eugen Grama. Aceasta poate fi vizitată în perioada 26 septembrie - 7 decembrie 2025.

Expoziția își propune să prezinte publicului o altă perspectivă asupra solului pe care pășim, prin intermediul hărților geologice și al informațiilor inedite pe care acestea le conțin. Cum se citește o astfel de hartă? Ce instrumente sunt folosite pentru realizarea sa? Ce presupune profesia de geolog? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care încearcă să răspundă curatorii expoziției prin selecția de hărți contemporane și istorice, obiecte personale care evocă activitatea de teren a geologului român Ludovic Mrazec, unul dintre întemeietorii școlii românești de geologie, precum și alte piese reprezentative: un glob terestru geologic, o busolă geologică, eșantioane mineralogice și harta geologică a Lunii, informează un comunicat al Muzeului Hărților.

Încă de la formarea sa, acum cca. 4,5 miliarde de ani, suprafața Pământului se află într-o continuă transformare. Crusta sa este fragmentată în plăci tectonice, aflate într-o mișcare lentă, dar constantă, iar procesele tectonice rezultate determină formarea și remodelarea continentelor, a lanțurilor muntoase și a bazinelor oceanice.

Acest proces constant dintre litosferă, atmosferă, hidrosferă și biosferă a condus la o diversitate extraordinară de roci și minerale. Hărțile geologice sintetizează și reprezintă riguros această varietate și complexitate. Expoziția propune o incursiune în adâncurile Pământului și invită vizitatorul să descopere o nouă perspectivă asupra solului pe care pășim. Dintre lucrările de referință ale acestei expoziții se remarcă Harta geologică a României din 1978 – rodul muncii de mai multe decenii a geologilor români. Totodată, vor fi expuse două hărți geologice ale României din 1890, printre primele reprezentări de acest fel pentru teritoriul românesc. Acestea sunt semnate de Grigore Ștefănescu, profesor la Universitatea din București și fondator al școlii geologice românești, respectiv de Matei Drăghiceanu, geolog și cartograf. Vizitatorii vor regăsi și o reproducere a hărții lui William Smith din 1815, considerată prima hartă geologică națională din lume.

Răzvan Caracaș este absolvent al Facultății de Geologie și Geofizică a Universității din București. A obținut titlu de doctor la Universitatea Catolică din Louvain (Belgia) cu o cercetare axată pe proprietățile fizice ale cristalelor modulate. Activitatea sa în fizica mineralelor la presiuni înalte a debutat la Universitatea din Minnesota (SUA) și a continuat în cadrul Carnegie Fellowship la Carnegie Institution of Washington (SUA) și al Humboldt Fellowship la Universitatea din Bayreuth (Germania). În prezent este cercetător la Institutul de Fizica Pământului din Paris și cercetător invitat la Institutul de Cercetări al Universității din București. Răzvan Carcaș studiază interiorul Pământului și al altor planete, formarea Lunii, formarea și evoluția atmosferei primitive.

Eugen Grama este muzeograf în cadrul Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi, licenţiat al Facultăţii de Geografie din Bucureşti şi absolvent al unui program de master în domeniul planificării teritoriale. Printre interesele sale profesionale se regăsesc geografia istorică, cartografia şi istoria ecleziastică, cu precădere istoria Bizanţului.