De văzut în septembrie

Iată recomandările redacției pentru filme și documentare de inspirație istorică, pe care le puteți vedea luna aceasta la TV sau cinema:

Un nou capitol din Downtown Abbey

LA CINEMA

Downton Abbey: Final glorios continuă povestea familiei Crawley la începutul anilor ’30. Pe măsură ce îndrăgita galerie de personaje caută o cale către viitor, ei trebuie să accepte schimbarea și să întâmpine un nou capitol. Povestea din Downton Abbey a captat atenția publicului încă de la lansarea serialului cu același nume, în 2010. Producția reunește într-un mod elegant drama de familie, istoria și diferențele de clasă, prezentând în paralel viața aristocraților și a servitorilor dintr-un conac englezesc la începutul secolului al XX-lea.

Decorurile și costumele spectaculoase, personajele complexe și dialogurile pline de spirit, alături de felul în care evenimentele istorice reale (scufundarea Titanicului, Primul Război Mondial) influențează destinele tuturor, au făcut din serial nu doar o poveste captivantă, ci și o frescă emoționantă a unei lumi aflate în transformare.

Despre violență

LA CINEMA

După ani de înstrăinare, Lina, o jurnalistă din Moldova, primește un mesaj video tulburător de la tatăl său, muncitor în Italia, care îi arată vânătăile de pe brațe provocate de angajatorul său. Călătoria Linei pentru a dezvălui adevărul despre abuzurile la care a fost supus tatăl său la locul de muncă deschide rănile trecutului și o conduce la descoperirea unui tipar de violență domestică și suferință ce i-a marcat familia timp de generații. Documentarul Tata este regizat de Lina Vdovîi şi Radu Ciorniciuc.

Tablourile dispărute

LA CINEMA | DIN 26 SEPTEMBRIE

Ginel și Natalia pleacă la muncă în Țările de Jos. Acolo se reîntâlnesc cu consătenii lor Iță și Adrian, care trăiesc din ce câștigă iubitele lor și din mici furturi. Când Natalia e agresată într-un club, Iță îl convinge pe Ginel că trebuie să se răzbune. Sătui să fie tratați drept cetățeni de mâna a doua, cei trei pun la cale o lovitură.

În mai puțin de două minute, sustrag tablouri în valoare de peste 20 de milioane de euro. Mai departe însă lucrurile se complică. Regizat de Teodora Mihai, filmul Jaful secolului este inspirat de o poveste adevărată.

Festivalul Internațional de Film București (BIFF)

19-28 SEPTEMBRIE

BIFF, singura competiție de lungmetraje a Capitalei, aduce în fața iubitorilor de film și artă, în general, debuturi cinematografice, filme premiate la marile festivaluri ale lumii, producții românești, precum și evenimente conexe inedite. Filmul YES, selectat în cadrul secțiunii Quinzaine des Cinéastes a Festivalului de la Cannes 2025, va avea premiera sa bucureșteană în cadrul BIFF.

Evenimentul va fi unul special, la proiecție fiind prezenți regizorul Nadav Lapid și directorul de imagine Shai Goldman, colaboratorul său apropiat, cu origini românești. Nadav Lapid este recunoscut drept una dintre cele mai provocatoare și inovatoare voci ale cinematografiei contemporane. Născut în 1975 la Tel Aviv, este regizor și scenarist, cunoscut pentru stilul său poetic, profund și adesea neliniștitor.

Vestul Sălbatic

History Channel | miercurea, la ora 21:00

Vestul american – un peisaj sălbatic în care „cineva singur pe un cal avea tot ce-i trebuia dacă știa să aprindă focul și să se protejeze”, declara Kevin Costner într-un interviu pentru „Historia”. Dorința de pământ, libertate și familie a definit cucerirea Vestului, care a fost de multe ori prezentată în mod romantic și axată pe câteva personaje stereotip: șeriful, cowboy-ul, tâlharul.

Documentarul Vestul american cu Kevin Costner aduce o perspectivă nouă, prin intermediul poveștilor despre exploratori mai puțin cunoscuți – misionari, femei răpite, fermieri. „America a progresat lent, cu pași mici, printr-o expansiune de 400 de ani, mutând popoarele native și creând o națiune diversă. Această diversitate a fost cheia excelenței și dezvoltării rapide a țării. Trebuie să ne amintim lecțiile trecutului, mai ales în contextul imigrației și al empatiei”, spunea actorul american, care este coproducător și narator al seriei de opt episoade.

Descoperiri enigmatice

History Channel | din 18 septembrie, joia, la ora 21:00

Îngropate, ascunse, blestemate, uitate: de la obiecte antice și rămășițe umane misterioase la structuri obscure și comori sortite pieirii – necunoscutul ne cheamă. Secrete în întuneric investighează descoperiri enigmatice care ne pun la încercare modul în care înțelegem trecutul, explorând miturile și legendele legate de ele.

Prin analize de specialitate, documente CGI (imagini generate pe computer) și cercetări de ultimă generație, documentarul aduce la viață aceste povești uitate, oferind telespectatorilor șansa de a interacționa cu cele mai misterioase descoperiri istorice.

Actorii din Războiul Rece

Viasat History | lunea, la ora 22:00

Pe 5 martie 1946, Winston Churchill declara că o „cortină de fier" împărțea Europa în două. De fapt, nu doar Europa avea să suporte consecințele Războiului Rece, ci întreaga lume.

Foști aliați în Al Doilea Război Mondial, apoi noi superputeri pe harta lumii, URSS și SUA s-au luptat pentru dominația globală. Cine au fost însă personajele principale din acest Război Rece? Ce motivații au avut și ce obiective și-a propus fiecare? Seria Titanii Războiului Rece are opt episoade.

Secretele Titanicului

Viasat History | sâmbăta, la ora 22:00

La împlinirea a 40 de ani de când a fost descoperită epava celui mai cunoscut vas din lume, seria Titanicul: Secretele epavei spune povestea detaliată a căutării sale. O mare parte din tot ce știm astăzi despre acea noapte fatidică din anul 1912 se datorează faptului că epava Titanicului a fost descoperită în 1985 de o echipă de exploratori și cercetători din SUA și Franța.

Documentarul prezintă istoria acestei operațiuni de tip „căutat acul în carul cu fân” grație relatărilor unora dintre cei mai importanți membri ai expediției.

Recomandările au fost publicate în numărul 284 al revistei „Historia” (revista:284), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 17 septembrie - 14 octombrie, și în format digital pe platforma paydemic.