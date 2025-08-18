De văzut în august

Iată recomandările redacției pentru filme și documentare de inspirație istorică, pe care le puteți vedea luna aceasta la TV sau cinema:

Festival de film și istorii (FFIR)

Râșnov, Brașov, Codlea & Feldioara | Până pe 24 august

FFIR a ajuns la cea de-a 17-a ediție, tema de anul acesta fiind „(Anti)sistem”. Evenimentul include filme, muzică și dezbateri, într-o atmosferă relaxată, „fără covor roșu, fără fițe, fără isterie, fără breaking news”. Biletele și abonamentele se pot cumpăra online, pe eventbook.ro.

Ce facem când nu mai știm ce să facem? O întrebare esențială la o problemă existențială care stă în mijlocul dilemei sistem-antisistem. Răspunsuri (sau poate și mai multe întrebări posibile pe marginea acestui subiect) vor fi prezentate marți, 19 august, de la ora 16:00, la Cinema Amza Pellea Râșnov, în cadrul dezbaterii „Anxietatea politică: de la discursul public la acțiunea individuală”.

Viitorul este în controlul nostru (?) doar în măsura în care devenim conștienți de provocările lui și de instrumentele pe care le avem la îndemână, atât ca societate, cât și ca indivizi. Sâmbătă, 23 august, de la ora 11:00, la același cinema din Râșnov, are loc dezbaterea „Provocările lumii de mâine în realitatea mondială de astăzi”, cu istoricul Thierry Wolton și politologul Ioan Stanomir.

Sportul cu motor

Grădina cu filme, Piața Alexandru Lahovari nr. 7, București | 23 august, ora 21:00

Rememoratǎ în stilul caracteristic plin de umor și emoție, Cursa vieții mele este povestea lui Marin Dumitrescu (1919-2021) şi a unei vieţi dedicate în totalitate sportului cu motor. Documentarul îl are în prim plan pe maestrul emerit al sportului, multiplu campion naţional al României, cu peste 30 de titluri de campion la raliu, vitezǎ în coastǎ şi circuit.

Prezenţa în film a multiplului campion Titi Aur nu este întâmplătoare, cariera acestuia asemănându-se mult cu cea a lui Marin Dumitrescu.

Diamantele dispărute

ONLINE | NETLFIX

În dimineața de 17 februarie 2003, celebra echipă belgiană de detectivi „Diamond Squad” a fost chemată la o scenă a jafului cum nu mai văzuseră niciodată: un seif puternic fortificat, aflat în inima orașului Anvers, fusese golit în toiul nopții. Conținutul? Se estima că ar valora între 100 de milioane și 500 de milioane de dolari, în diamante. Evenimentul rămâne unul dintre cele mai mari și mai misterioase furturi din istoria modernă — iar prada nu a fost niciodată recuperată. Furate: Jaful secolului îi aduce împreună pe detectivii originali din Anvers care au rezolvat cazul și pe presupusul creier al operațiunii, prezentând planificarea minuțioasă, execuția șocantă și misterul care persistă în jurul a ceea ce a devenit cunoscut drept „Jaful Secolului”. Mințile din spatele operațiunii au fost un grup de elită de hoți de bijuterii italieni, cunoscuți ca „Școala din Torino” — un nume care a intrat în istoria poveștilor criminalistice. După mai bine de două decenii, documentarul dezvăluie cum această echipă sofisticată a reușit să păcălească sisteme de securitate de ultimă generație, să deschidă un seif considerat imposibil de spart și să dispară în noapte cu o avere care rămâne, până azi, ascunsă.

Vestul Sălbatic

History Channel | din 20 august, miercurea, la ora 21:00

Pe măsură ce coloniștii americani au călătorit spre Vest, la mijlocul secolului al XIX-lea, au invadat din ce în ce mai mult teritoriile amerindienilor. Asta până când a apărut un lider Lakota legendar, care a decis să riposteze.

Vestul Sălbatic: Legenda lui Sitting Bull este un documentar de 4 ore care prezintă viața extraordinară a acestui bărbat carismatic. Refuzând să se predea, Sitting Bull a creat o alianță amerindiană fără precedent, s-a bătut cu generalul Custer la Little Bighorn, a devenit o vedetă internațională (alături de Buffalo Bill Cody) și a luptat împotriva unor obstacole aparent de netrecut, pentru a-și salva poporul și cultura.

În căutarea misterului

History Channel | miercurea, la ora 23:00

În Pe urmele istoriei cu Steven Rinella, prezentatorul face echipă cu istorici, arheologi și entuziaști pentru a descoperi povești despre nave pierdute, pionieri dispăruți, civilizații antice și fenomene inexplicabile.

Seria ne invită într-o călătorie prin cele mai neiertătoare peisaje din SUA – de la vârfurile înzăpezite ale Munților Sierra Nevada și zonele sălbatice îndepărtate din Alaska până la deșerturile arse de soare din New Mexico și apele periculoase ale Marilor Lacuri.

Construcția bombei nucleare

Viasat History | luni, 18 august, la ora 22:00

O forță terifiantă a fost dezlănțuită când două bombe nucleare au fost detonate deasupra Japoniei, în 1945, marcând punctul culminant al unui plan îndrăzneț de a construi o armă care să poată pune capăt celui de Al Doilea Război Mondial. Fizicieni din Marea Britanie și America și-au unit atunci eforturile și experiența într-o misiune îndrăzneață, cu nume de cod „Proiectul Manhattan”.

Echipa lui Robert Oppenheimer a marcat un punct de cotitură în istorie, căci omenirea a creat o armă cu care se putea autodistruge. Documentarul Proiectul Manhattan în culori include imagini rare, filme și fotografii, pentru a readuce la viață povestea, concentrându-se asupra eforturilor uriașe și a mărturiilor lăsate chiar de către cei care au lucrat la construirea bombei, dar și de supraviețuitori ai testului din New Mexico și ai bombei de la Hiroshima.

Acum 80 de ani

Viasat History | lunea, începând cu 25 august, la ora 22:00

Când întreaga lume e devastată de un război, cum se poate pune capăt conflagrației? Seria 1945: Zile care au schimbat lumea comemorează 80 de ani de la capitularea necondiționată a Germaniei și Japoniei, moment care a marcat sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial. Primul episod prezintă culisele negocierilor dintre Germania și Aliați, pentru încheierea războiului în Europa.

După moartea lui Hitler în buncărul lui din Berlin, în 1945, când a dispărut orice speranță realistă că Germania ar mai fi putut obține o victorie, înaltul comandament nazist rămas în urma Führerului a fost obligat să negocieze pentru a pune capăt conflictului. Al doilea episod al seriei urmărește războiul din Pacific, care continua să facă ravagii. Faptul că Japonia ezita să capituleze chiar și după ce suferise ororile provocate de două bombe atomice nu era o chestiune de curaj și convingere, ci mai degrabă de onoare. Avea să fie nevoie de intervenția monarhului, împăratul Hirohito, care a ținut un discurs în fața poporului său. Abia după aceea războiul s-a încheiat, în sfârșit.

Recomandările au fost publicate în numărul 283 al revistei „Historia” (revista:283), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 14 august - 14 septembrie, și în format digital pe platforma paydemic.