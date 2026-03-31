Conferința cercetării științifice din Academia Română

Academia Română organizează în zilele de 1 și 2 aprilie 2026 o amplă manifestare consacrată cercetării științifice dezvoltată în institutele și centrele de cercetare pe care le coordonează.

Evenimentul va avea loc în Aula Academiei, începând cu ora 9, și face parte din seria de manifestări dedicate împlinirii a 160 de ani de la fondarea celui mai înalt for de consacrare științifică și culturală al României, informează un comunicat al Academiei Române.

Conform sursei citate, performanțele din sistemul academic de cercetare vor fi evidențiate de către președinții secțiilor științifice ale Academiei Române, acoperind un larg spectru de domenii, umaniste și tehnice, tratate în mod specific, dar și inter- și transdisciplinar: filologie și literatură, istorie, arheologie, matematică, știinţa şi tehnologia informaţiei, fizică, chimie, biologie, medicină, geografie și geonomie, știinţe tehnice, agronomie și silvicultură, economie, științe juridice şi sociologie, filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie, teatru, muzică, cinematografie, arte vizuale și arhitectură.

Academia Română este principala entitate dedicată cercetării fundamentale din România.

Rețeaua de cercetare a Academiei Române este alcătuită din peste 70 de institute și centre de cercetare, aflate sub coordonarea secțiilor științifice, și acoperă întreg teritoriul țării, de la București, la Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova, Sibiu, Târgu Mureș. Institutele Academiei Române asigură direcția de cercetare fundamentală, dezvoltată în cadrul unor ample proiecte, pe lungi perioade de timp, implicând generații de cercetători.

Unele dintre aceste institute de cercetare au o tradiție centenară, contribuind esențial la consolidarea conștiinței naționale, prin normarea și cultivarea limbii române și prin studiul istoriei naționale. Peste 10 institute academice au fost întemeiate în Transilvania imediat după Marea Unire de la 1918, la inițiativa Regelui Ferdinand, ca gest de politică culturală unificatoare.

Astăzi, o serie de institute ale Academiei Române au fost clasificate de Comisia Europeană ca institute de excelență, cu afirmare în domenii precum chimie, biologie, geoștiințe, fizică, dar și istorie și lingvistică. Rezultatele performante ale acestor institute se datorează celor peste 2.000 de cercetători atestați, specialiști în cercetare fundamentală și aplicată, implicați în proiecte internaționale de anvergură, inter- și transdisciplinare.

Conferința cercetării științifice va fi urmată de o sesiune specială, alcătuită din 11 prelegeri invitate, susținute, în partea a doua a zilei de 2 aprilie, de membri de onoare din străinătate ai Academiei Române, care activează în instituții universitare și de cercetare din Franța, Belgia, Marea Britanie, Israel, Statele Unite ale Americii și din Republica Moldova.

Programul Conferinței cercetării științifice din Academia Română poate fi consultat în pagina dedicată pe site-ul Academiei Române: https://acad.ro/conf2026AR/program.html.

Participarea publicului interesat de cercetarea românească academică este liberă.