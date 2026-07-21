Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei, închisă temporar (foto: Muzeul Municipiului București)

Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei, închisă temporar

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 21 iulie 2026

Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei va fi închisă pentru public până duminică, 27 septembrie 2026, inclusiv, pentru efectuarea lucrărilor tehnice necesare remedierii daunelor provocate de condițiile meteorologice severe din data de 19 iulie 2026, anunță Muzeul Municipiului București.

„Siguranța patrimoniului și a vizitatorilor noștri reprezintă o prioritate, iar aceste intervenții sunt necesare pentru reluarea activității în cele mai bune condiții”, precizează Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Colecția de Artă „Ligia și Pompiliu Macovei”

Colecția de Artă „Ligia și Pompiliu Macovei” se află în reședința particulară a donatorilor, într-un imobil ridicat la începutul secolului XX, în stil eclectic francez, pe Strada 11 Iunie din București, în apropierea Parcului Carol I. Colecția de artă Ligia și Pompiliu Macovei este ultima intrată în patrimoniul Muzeului Municipiului București (1992) și reprezintă viziunea de ambientare estetică și confort vizual a doi oameni de formație artistică.

Pompiliu Macovei (1911-2009) a fost diplomat al Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” din București în 1939, iar după 1960 a ocupat numeroase funcții în diplomație și guvern: consilier la legația română din Paris, șef al misiunii diplomatice la Roma, ministru adjunct al Ministerului Afacerilor Externe, Președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ambasador UNESCO.

Ligia Macovei (1916-1998), soția lui Pompiliu Macovei, a frecventat între anii 1934 și 1939 cursurile secției de artă decorativă la Şcoala de Belle-Arte din București, având printre profesori pe Cecilia Cuțescu Storck, J.Al. Steriadi, Corneliu Medrea și arh. Horia Teodoru.

Conform Muzeului Municipiului București, Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei reprezintă o incursiune culturală originală în epoci și locuri diferite, colecția fiind formată din lucrări de artă plastică, reprezentată prin lucrări semnate de Theodor Pallady, Lucian Grigorescu, Al. Ciucurencu, Dimitrie Ghiață, Gheorghe Petrașcu, Ioan Andreescu, J. Al. Steriadi, Iosif Iser, Nicolae Tonitza, Ion Ţuculescu, Marcel Iancu și M.H. Maxy, sticlă, ceramică, metal, mobilier și textile decorative din diverse perioade și zone culturale. Colecția include de asemenea un important fond al lucrărilor de pictură ale Ligiei Macovei și o însemnată bibliotecă de artă.

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