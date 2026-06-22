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Vernisajul expoziției temporare „Artă și mister. Ceramica habană și principii Transilvaniei”, la Muzeul Palatului Principilor Transilvaniei din Alba Iulia

Povestea comunității habane de la Vințu de Jos, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 22 iunie 2026

Muzeul Palatului Principilor Transilvaniei din Alba Iulia a găzduit vineri, 19 iunie, vernisajul expoziției temporare „Artă și mister. Ceramica habană și principii Transilvaniei”, un proiect care reunește, pentru prima dată în acest spațiu istoric, 62 de bunuri culturale de excepție, dintre care 54 clasate în categoriile Tezaur și Fond.

Expoziția aduce în atenția publicului povestea comunității habane de la Vințu de Jos, a meșteșugului ceramic care a făcut celebră această comunitate și a legăturilor sale cu principii Transilvaniei. Prin obiecte de patrimoniu, documente și mărturii istorice, vizitatorii sunt invitați să descopere o Transilvanie a diversității culturale, a dialogului confesional și a deschiderii către valorile europene, notează Muzeul Palatului Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, pe pagina de Facebook a instituției.

„În perioada lui Gabriel Bethlen, Alba Iulia și Transilvania au cunoscut una dintre cele mai importante etape de dezvoltare economică și culturală. Curtea princiară a devenit un spațiu al educației, al tiparului, al artelor și al circulației ideilor. Nu întâmplător, deviza principelui Gabriel Bethlen își păstrează și astăzi actualitatea: «Nu întotdeauna se poate face ceea ce trebuie, dar întotdeauna trebuie făcut ceea ce se poate».

Cred că această expoziție ilustrează foarte bine sensul acestor cuvinte. Poate că nicio instituție nu ar fi putut realiza singură un asemenea proiect. Împreună însă, prin generozitate, încredere și profesionalism, am reușit să reunim un patrimoniu excepțional și să îl readucem în spațiul istoric căruia îi aparține”, spune Robert Roman, managerul Centrului Cultural Palatul Principilor.

Foto: © Facebook / Muzeul Palatului Principilor Transilvaniei
Foto: © Facebook / Muzeul Palatului Principilor Transilvaniei

Expoziția poate fi vizitată în perioada 19 iunie 2026 – 17 ianuarie 2027, la Muzeul Palatului Principilor Transilvaniei din Alba Iulia.

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