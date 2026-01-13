Cartografii Sonore: Mădălina Pașol și Ava Pașol, recital de pian și violoncel la Muzeul Hărților

Vineri, 16 ianuarie, orele 18:00, Muzeul Hărților împreună cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) invită publicul la primul recital din 2026 al stagiunii „Cartografii Sonore. Concertele MNHCV”, ediția a XI-a. Proiectul aduce în același spațiu al descoperirii și al dialogului cultural muzica și hărțile istorice.

Recitalul de pian și violoncel va fi susținut de Mădălina Pașol (pian) și Ava Pașol (violoncel), artistă invitată. Publicul se va bucura de interpretări pline de virtuozitate ale lucrărilor din patrimoniul universal, alături de o prezentare bine-cunoscută despre o hartă, informează un comunicat al Muzeului Hărților.

Mădălina Pașol este o pianistă desăvârșită, cunoscută pentru tehnica impecabilă și pentru interpretările unice, pline de sensibilitate, care i-au adus succesul muzical internațional. Mădălina Pașol s-a născut într-o familie cu tradiție muzicală și și-a manifestat interesul pentru muzică încă de la o vârstă fragedă, primind primele lecții de pian chiar de la bunicul său.

De-a lungul anilor, Mădălina Pașol a studiat la liceul „George Enescu” din București, iar apoi la Universitatea de Arte din Berlin. Și-a dezvoltat abilitățile muzicale sub îndrumarea unor profesori exigenți și astfel a câștigat numeroase premii la competiții naționale și internaționale de pian.

Astăzi, când Mădălina Pașol a ajuns la o maturitate profesională, repertoriul său este unul variat care cuprinde lucrări complexe ale unor compozitori precum Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Johann Sebastian Bach, Franz Liszt și mulți alții. A susținut concerte în întreaga lumea și a fost invitată să colaboreze cu orchestre de renume. Concertele sale au fost apreciate de public și de criticii de specialitate, iar interpretările ei au fost lăudate pentru virtuozitatea și expresivitatea lor. Pe lângă activitatea concertistică, Mădălina Pașol este și pedagog, prin intermediul masterclass-urilor și lecțiilor, inspiră și influențează o nouă generație de pianiști.

Artista invitată Ava Pașol (15 ani) este elevă în clasa a IX-a la Liceul Hermann Oberth și o tânără violoncelistă de origine româno-germană, aparținând unei familii cu o îndelungată tradiție muzicală. Străbunicul său, Stanciu Pașol, a fost unul dintre primii contrabasiști ai României. Bunicul său, Teodor Pașol, a activat ca violoncelist în Orchestra Națională Radio timp de aproape 50 de ani, iar unchiul său, Cătălin Pașol, este violoncelist în aceeași orchestră. Ava a început studiul violoncelului sub îndrumarea bunicului său, iar în prezent se pregătește cu prof. Mircea Marian.

Lucrarea vedetă a serii este harta intitulată Hellas (Graecia) mit den Inseln und Küstenländern des Aegäeischen Meeres, realizată de Heinrich Kiepert și Carl Wolff și publicată la Berlin în jurul anului 1850, ce face parte dintr-un atlas istoric dedicat studiului geografiei și istoriei Antichității. Aceasta oferă o reprezentare detaliată a Greciei antice, incluzând teritoriile continentale, insulele și țărmurile Mării Egee, cu un relief atent redat.

Harta se remarcă prin accentul pus pe dinamica teritorială a acestui spațiu în Antichitate, utilizând diferențieri grafice menite să sugereze realități etnice și politice ale lumii grecești, precum și relațiile acesteia cu spațiile învecinate.

„Cartografii sonore. Concertele MNHCV” este un proiect desfăşurat de Muzeul Hărţilor (str. Londra nr. 39, sector 1, București) în parteneriat cu Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România, care își propune să aducă împreună muzica de calitate și patrimoniul muzeului.

Participarea se face în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere și achitarea biletului de acces de 20 lei. Biletele pot fi achiziționate accesând acest link.