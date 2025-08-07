Calea Victoriei devine, din nou, locul de întâlnire al bucureștenilor, în weekendul 9-10 august

ARCUB invită bucureștenii să redescopere orașul într-un nou final de săptămână în care spațiul public este redat oamenilor. În weekendul 9–10 august, Calea Victoriei se transformă, din nou, într-o zonă de promenadă, relaxare și întâlniri în aer liber, temporar eliberată de trafic rutier.

De-a lungul timpului, această arteră emblematică a devenit o destinație de weekend îndrăgită, parte activă din viața orașului și din procesul de reconfigurare a centrului într-un spațiu accesibil și deschis comunității. Proiectul „Străzi deschise – București, Promenadă urbană” susține o relație nouă între locuitori și oraș, oferind, în fiecare sfârșit de săptămână, un traseu animat de artă, mișcare și interacțiune culturală, precizează un comunicat al ARCUB.

Calea Victoriei s-a consolidat astfel ca un spațiu comunitar autentic, care crește organic, weekend după weekend, într-o arteră pietonală vie – un loc de promenadă, socializare și reconectare cu orașul.

Plimbări, artă stradală și expoziții pe Calea Victoriei

În atmosfera estivală relaxată, Calea Victoriei găzduiește o serie de activități culturale și recreative pentru toate vârstele, oferite de artiștii stradali care vor anima traseul cu momente de spectacol și interacțiune directă cu publicul.

De asemenea, pe 9 și 10 august, în intervalul orar 10:00–17:30, vizitatorii sunt invitați și la Casa Filipescu-Cesianu – Muzeul Municipiului București, unde pot explora expozițiile permanente „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani” (accesul se face pe bază de bilet).

Detalii complete despre programul fiecărui weekend al proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” pot fi accesate atât pe www.arcub.ro cât și pe paginile de social media Străzi deschise – București și ARCUB.

Restricții rutiere: Calea Victoriei, Strada Piața Amzei și Strada Christian Tell

În cadrul programului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” din acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în zilele de 9 și 10 august, între orele 10:00 și 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Știrbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societății de Transport București va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopții până dimineața (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.

Strada Piața Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei și Piața Amzei) și Strada Christian Tell (segmentul cuprins între Str. Biserica Amzei și str. Piața Amzei) devin pietonale în zilele de 9 și 10 august, între orele 10:00 și 22:00.