Bucureștiul, sărbătorit prin istorie, literatură și arte vizuale!

Muzeul Municipiului București vă invită publicul să descopere capitala în zilele speciale dedicate orașului într-o lumină nouă – prin expoziții, seri de lectură, muzică, conferințe și experiențe vizuale ce aduc laolaltă trecutul și prezentul orașului.

Intrarea este gratuită la majoritatea evenimentelor, iar spațiile muzeale se transformă în locuri de întâlnire cu istoria, literatura și artele vizuale, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

„PRINCIPIUM MOBILITAS” – ediția a III-a

✦ Data: Vineri, 19 septembrie 2025, între orele 10.00–18.00 (ultima intrare: 17.30)

✦ Locația: Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2)

✦ Organizatori: Primăria Municipiului București – Direcția de Mediu, Serviciul Ecologie Urbană, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București

Eveniment dedicat celebrării Săptămânii Mobilității Europene și Zilelor Bucureștiului.

Pe data de 19 septembrie intrarea toate expozițiile de la Palatul Suțu se vor vizita gratuit.

Micro-expoziția „Muzeul didactic: 1 minut de București despre secolul al XV-lea”

✦ Perioada: 17–21 septembrie 2025

✦ Locația: Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2)

✦ Program: miercuri–duminică, orele 10.00–18.00 (ultima intrare: 17.30)

Expoziție organizată de Muzeul Municipiului București, care propune o incursiune condensată și atractivă în Bucureștiul medieval.

Expoziția outdoor „Trecut-au anii. Bucureștiul de ieri și de azi”

✦ Locația: gardul Palatului Suțu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2)

✦ Organizatori: Muzeul Municipiului București și Asociația „Bucureștiul meu drag”

Expoziție foto-vizuală ce surprinde dialogul dintre patrimoniul istoric și realitatea contemporană a orașului, se vizitează gratuit, 24/24, 7 zile din 7, în perioada 11 septembrie – 15 octombrie 2024.

„Deznodământul nu contează”. Muzică și ficțiune

✦ Data: Miercuri, 17 septembrie 2025, ora 18.00

✦ Locația: Grădina Casei Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei 151)

✦ Coordonator: Doina Ruști, prozatoare contemporană

✦ Invitați: regizorul Toma Enache, Roxana Ruscior (lectură de autor), actrița Claudia Ene (Teatrul Elisabeta)

✦ Moderator: Adrian Ciocioman

Eveniment literar și muzical, cu intrare liberă.

Seara de lectură „SCRIITORI BUCUREȘTENI citesc”

✦ Data: Sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 18.00

✦ Locația: Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2)

✦ Coordonatoare: Doina Ruști

✦ Organizatori: Muzeul Municipiului București și Asociația Creatorilor de Ficțiune

Vor citi din operele lor scriitori inspirați de istoria orașului: Doina Ruști, Dinu Flămând, Adrian Majuru, Roxana Dumitrache, Andrei Novac, Ana Iorga, Cătălin D. Constantin, Iren Mate, Péter Demény, Dan Pleșa, Petre Nechita.

Acces gratuit în limita locurilor disponibile.

Conferința „Modă și stil bucureștean. O radiografie vestimentară a orașului capitală”

✦ Data: Duminică, 21 septembrie 2025, ora 14.00

✦ Locația: Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2)

✦ Susținută de: dr. Camelia Ene, istoric, coordonator Compartiment Istorie Modernă și Contemporană, Muzeul Municipiului București

Conferință cu acces gratuit în limita locurilor disponibile.

Expoziția de autor „București, un oraș numit acasă” – Vali Irina Ciobanu

✦ Locația: Muzeul de Artă Populară „Prof. Dr. Nicolae Minovici” (Str. Dr. Nicolae Minovici, nr. 1)

✦ Perioada: 12–28 septembrie 2025

✦ Program: miercuri–duminică, orele 10.00–18.00 (ultima intrare: 17.30)

Expoziția aduce în prim-plan lucrări dedicate Bucureștiului – un oraș al memoriei și emoției, surprins prin contrastele dintre modernitate și farmecul vechilor clădiri, transpus artistic de Vali Irina Ciobanu.

Expoziția A21+ „Bucureștiul nocturn”

✦ Locația: Casa Filipescu-Cesianu (mansardă), Calea Victoriei 151

✦ Perioada: 12 septembrie – 12 octombrie 2025

✦ Program: miercuri–duminică, orele 10.00–18.00 (ultima intrare: 17.30)

Organizată în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, curatoriată de Silvia Stoica și Roxana Barbu, expoziția explorează Bucureștiul în lumina artificială a nopții, prin lucrări realizate în tehnici variate (ulei, acrilic, acuarelă, tehnici mixte), ce evidențiază expresivitatea vizuală și transformările urbane.