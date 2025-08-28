„București, un oraș numit acasă”, o nouă expoziție la Muzeul Nicolae Minovici

Muzeul Municipiului București invită publicul, începând cu 12 septembrie 2025, la expoziția personală a artistei Vali Irina Ciobanu, intitulată „București, un oraș numit acasă”, găzduită de Muzeul de Artă Populară „Prof. Dr. Nicolae Minovici” (Str. Dr. Nicolae Minovici, nr. 1) până la data de 28 septembrie 2025.

Expoziția reunește lucrări ce surprind, prin tușe vibrante și armonii cromatice, frumusețea orașului București – un spațiu al memoriei, al cotidianului și al emoției transpus în univers plastic, informează Muzeul Municipiului București.

Vali Irina Ciobanu explorează contrastul dintre pulsul modern al capitalei și farmecul discret al curților ascunse sau al clădirilor vechi, transformând Bucureștiul într-un personaj viu, plin de lumină și culoare.

Recunoscută pentru expresivitatea cromatică și stilul său distinct, artista a expus în galerii și muzee din țară și din străinătate, fiind premiată de Uniunea Artiștilor Plastici pentru contribuția sa în arta contemporană.

Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 12 septembrie, ora 18:00, la Muzeul de Artă Populară „Prof. Dr. Nicolae Minovici”. Accesul la vernisaj este liber.