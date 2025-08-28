Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
„București, un oraș numit acasă”, o nouă expoziție la Muzeul Nicolae Minovici

„București, un oraș numit acasă”, o nouă expoziție la Muzeul Nicolae Minovici

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 28 august 2025

Muzeul Municipiului București invită publicul, începând cu 12 septembrie 2025, la expoziția personală a artistei Vali Irina Ciobanu, intitulată „București, un oraș numit acasă”, găzduită de Muzeul de Artă Populară „Prof. Dr. Nicolae Minovici” (Str. Dr. Nicolae Minovici, nr. 1) până la data de 28 septembrie 2025.

Expoziția reunește lucrări ce surprind, prin tușe vibrante și armonii cromatice, frumusețea orașului București – un spațiu al memoriei, al cotidianului și al emoției transpus în univers plastic, informează Muzeul Municipiului București.

Vali Irina Ciobanu explorează contrastul dintre pulsul modern al capitalei și farmecul discret al curților ascunse sau al clădirilor vechi, transformând Bucureștiul într-un personaj viu, plin de lumină și culoare.

Recunoscută pentru expresivitatea cromatică și stilul său distinct, artista a expus în galerii și muzee din țară și din străinătate, fiind premiată de Uniunea Artiștilor Plastici pentru contribuția sa în arta contemporană.

Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 12 septembrie, ora 18:00, la Muzeul de Artă Populară „Prof. Dr. Nicolae Minovici”. Accesul la vernisaj este liber.

Incidentul Asano sau Răzbunarea celor 47 de ronini jpeg
📁 Istorie Medievală Universală
Incidentul Asano sau Răzbunarea celor 47 de ronini
deschidere site iunie HS51 jpg
📁 Istorie Urbană
Estul sălbatic: criminalitate, comisari și gangsteri în Bucureștiul anului 1945
Stațiunea Mamaia, în 1970 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 238/1970)
📁 Comunismul in România
„Experimentul Litoral”: Cum a încercat România comunistă să rivalizeze cu vestitele riviere europene
Kinodiseea Open Air Bucuresti 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
KINOdiseea Open Air - Festivalul Internațional de Film pentru Publicul Tânăr revine în Teatrul de Vară „Mihai Eminescu” din Parcul Național
Tirolul de Sud Rețeta succesului celei mai înstărite regiuni a Italiei jpeg
📁 Călătorii în istorie
Tirolul de Sud. Rețeta succesului celei mai înstărite regiuni a Italiei
„Partitura unei vieţi: George Enescu în documente rare” – expoziție la Biblioteca Națională a Românei
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Partitura unei vieţi: George Enescu în documente rare” – expoziție la Biblioteca Națională a Românei
Istoria mirodeniilor în Evul Mediu comunicat jpg
📁 Carte
„Istoria mirodeniilor în Evul Mediu”. Cum au devenit condimentele motorul istoriei
15Bethlen Estates Transylvania Fennec Creative Studio photography rooms houses food selection Michelin Guide Tablet Hotels jpg
📁 Călătorii în istorie
Ghidul Michelin include Bethlen Estates Transylvania în selecția sa exclusivă de hoteluri
Arhitecții români și detenția politică 1944 1964 Între destin concentraționar și vocație profesională jpeg
📁 Carte
Arhitecții români și detenția politică 1944-1964. Între destin concentraționar și vocație profesională