Apel la contribuții: Cea de-a X-a ediție a Simpozionului de Antropologie Urbană

Tema Simpozionului de Antropologie Urbană din acest an își propune să investigheze orașul ca pe un spațiu multisenzorial, modelat nu doar de arhitectură și funcțiuni, ci și de percepțiile, emoțiile și experiențele cotidiene ale locuitorilor săi.

„Vom explora cum se construiește și se negociază spațiul urban prin mirosuri, sunete, texturi, imagini și gusturi, dar și cum efectele și memoria senzorială modelează identitățile urbane, precizează un comunicat al Muzeului Municipiului București.

Subtemele și direcțiile de cercetare propuse sunt elaborate în consecință:

I. Orașul mirosurilor: Geografia olfactivă a orașului; Mirosurile memoriei: cartiere care „miros” a copilărie sau a flori de tei; Mirosul ca marker social.

II. Orașul sunetelor: Cartografii sonore: sunetele specifice fiecărui cartier; Sunete de tranziție: schimbările orașelor o dată cu tehnologia; Zgomotul ca identitate, dar și ca poluare.

III. Orașul tactil: Textura orașului: ziduri, garduri, spații degradate; Tactilitatea în spațiul public: mobilier urban, butoane, obiecte „de atins”; Accesibilitatea tactilă pentru nevăzători și relația cu mediul urban.

IV. Orașul gusturilor: Harta culinară a orașului: piețe, patiserii, fast-food-uri, restaurante specifice etnice; Gusturi afective: cafeneaua de la colțul blocului, ciorbă „ca la mama” – gusturi specifice unui anumit cartier sau a unui anumit oraș; Gustul migrat: gastronomia internațională în orașele mari.

V. Orașul multisenzorial: Corpul în oraș: kinestezie și senzorialitate (cum simțim orașul atunci când mergem și atunci când staționăm); Orașul trăit: hărți afective și simțuri cotidine: senzorialitatea în migrație, exil, marginalitate; Tehnologii și simțuri în orașul digital: realitatea augmentată și percepția senzorială; ce înseamnă să „simți” un oraș printr-un ecran?; Politici ale simțurilor: cine poate controla atmosfera urbană? gestionarea zgomotelor, mirosurilor.

Prin acest simpozion, Muzeul Municipiului Bucureşti își propune să ofere specialiștilor și tinerilor cercetători o platformă de prezentare a ultimelor studii din domenii conexe (antropologie, sociologie, istorie, istoriesocială, urbanism, arhitectură) contribuind astfel la activarea unui dialog_interdisciplinar, la nivel național și internațional, având drept punct de plecare teme consacrate ale antropologiei_urbane, care au nevoie de o constantă recontextualizare.

Prezentările se vor susține, la alegere, în limba română sau în limba engleză, iar rezumatele vor fi bilingve.

Propunerile vor include titlul lucrării, un rezumat de 250-500 de cuvinte (RO-ENG), 3-5 cuvinte cheie și vor fi trimise prin e-mail către adresa: antropologie@muzeulbucurestiului.ro până pe data de 5 octombrie 2025. Termenul limită pentru trimiterea lucrării integrale este octombrie 2025. Aceasta va intra în procesul de peer-review pentru a fi inclusă în următorul numărul al „The Journal of Urban Anthropology”, revistă acreditată CNCSIS B, domeniu History and cultural studies, indexată în baza de date internaționale CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Lucrarea va fi trimisă prin e-mail: antropologie@muzeulbucurestiului.ro

Normele de publicare pot fi consultate pe website-ul publicației.

Simpozionul de Antropologie Urbană, ediția a X-a, va avea loc la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei, nr. 151, sector 1, București) pe 24 octombrie 2025.

Mai multe detalii vă rugăm să găsiți accesând acest link.