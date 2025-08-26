„Anul filmelor de artă” continuă la MNAR cu „Tintoretto. Un rebel în Veneția”

Happy Cinema în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României (MNAR), continuă seria proiectelor cinematografice dedicate artei și marilor maeștri ai culturii universale, prin „Anul filmelor de artă la MNAR”. În această săptămână, spectatorii sunt invitați să descopere un documentar remarcabil, care pune în prim-plan geniul artistic și rivalitățile care au schimbat istoria artei. Filmul prezintă viața și opera pictorului Jacopo Robusti (Tintoretto), un artist neconvențional care a redefinit estetica Veneției secolului al XVI-lea.

Vineri, 29 august 2025, ora 19.00, publicul este invitat să urmărească „Tintoretto. Un rebel în Veneția” (2019, 90 min.). Acest documentar prezintă viața și opera lui Jacopo Robusti, cunoscut ca Tintoretto, un pictor neconvențional care a marcat secolul al XVI-lea în Veneția, informează un comunicat al Happy Cinema.

Potrivit sursei citate, filmul surprinde contextul socio-cultural al Veneției, perioada înfloritoare a artei, și rivalitățile cu mari artiști ai vremii, precum Tițian și Veronese. Spectatorii vor putea descoperi, de asemenea, procesul de restaurare al capodoperelor „Maria în meditație” și „Maria citind”, realizat de experți italieni. Trailer aici.

Filmul, creat și scris de Melania G. Mazzucco, avându-l ca invitat special pe regizorul Peter Greenaway, este narat de Helena Bonham Carter, nominalizată de două ori la Premiul Oscar.

Proiecțiile au loc în Sala Auditorium a MNAR (Str. Știrbei Vodă nr. 1), oferind un cadru alternativ și intim pentru iubitorii de artă și film. Filmele sunt prezentate în limba engleză, cu subtitrare în limba română.

Muzeul Național de Artă al României și Happy Cinema oferă astfel publicului o experiență culturală deosebită, care îmbină pasiunea pentru cinematografie cu iubirea pentru artă. Printr-o serie de proiecții lunare, spectatorii au ocazia să descopere viața și creația marilor artiști ai lumii, de la pictori și sculptori celebri la maeștri ai baletului și operei. Fiecare film este selectat cu atenție pentru valoarea sa artistică și pentru capacitatea de a transmite emoție și cunoaștere, transformând fiecare vizionare într-o călătorie captivantă în universul artei și al culturii.

Următoarea proiecție din cadrul proiectului este „Pissarro, Părintele impresionismului” (2022, 90 min.), și va avea loc joi, 25 septembrie 2025, la ora 19:00. Documentarul prezintă viața și opera lui Camille Pissarro, recunoscut ca Părintele Impresionismului, și dezvăluie modul în care a influențat întreaga mișcare impresionistă. Cu acces exclusiv la cea mai amplă colecție de lucrări ale artistului, documentarul explorează începuturile sale în Indiile de Vest, cariera timpurie la Paris și rolul său esențial în formarea grupului de artiști impresioniști. De asemenea, filmul oferă o incursiune în colecția remarcabilă a Muzeului Ashmolean, unde Pissarro este prezentat prin prisma unei retrospective majore, prima de acest fel în ultimele patru decenii. Trailer aici.

Colaborarea Happy Cinema cu Muzeul Național de Artă al României reprezintă o punte între lumea cinematografiei și cea a artelor vizuale și contribuie la promovarea și diversificarea ofertei culturale din Capitală. Prin proiecțiile din incinta Muzeul Național de Artă al României, spectatorii au oportunitatea a descoperi capodopere cinematografice într-o elegantă ambianță culturală și istorică.

Biletele sunt disponibile online, pe site-ul www.happycinema.ro.