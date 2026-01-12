Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Acces gratuit la Muzeul Național Cotroceni de Ziua Culturii Naționale

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 12 ianuarie 2026

Muzeul Național Cotroceni marchează Ziua Culturii Naționale oferindu-le acces gratuit vizitatorilor care optează pentru turul neghidat în data de 15 ianuarie.

„Vă invităm să descoperiți patrimoniul Muzeului Național Cotroceni și să explorați fascinanta istorie a reședinței oficiale a Familiei Regale Ferdinand și Maria”, scrie Muzeul Național Cotroceni pe pagina de Facebook a instituției.

  • Traseul expozițional include:
  • Saloanele oficiale de la etajul I;
  • Apartamentele Familiei Regale de la etajul II;
  • Expoziția temporară „Lumini și umbre - Ferdinand și Maria”, o prezentare inedită a personalităților celor doi suverani care va fi deschisă doar până pe data de 15 februarie.

Accesul pentru tururile neghidate se va realiza pe la poarta din șoseaua Cotroceni în baza unui act de identitate în original sau a pașaportului, la orele 9:00, 10:00; 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 și 16:00, nefiind necesară programarea prealabilă.

