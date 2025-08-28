Academia Română sărbătorește Ziua limbii române la Chișinău, Iași și Cluj-Napoca

Academia Română și Academia de Științe a Moldovei sărbătoresc împreună Ziua limbii române, prin ședință festivă organizată la Chișinău duminică, 31 august 2025, începând cu ora 11.00.

Intitulată „Limba noastră cea română”, ședința festivă se va desfășura în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei și va fi transmisă în direct de către Institutul pentru Dezvoltarea Societății Informaționale, informează un comunicat al Academiei Române.

Manifestarea va fi deschisă de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, și acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei.

Programul ședinței festive este alcătuit din comunicări științifice susținute de Theodor Codreanu, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei: Mihai Eminescu. Limba română ca expresie a ființei, acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române: Limba română ca factor identitar național și cultural, și acad. Gheorghe Chivu, membru al Secției de filologie și literatură a Academiei Române: Academia și limba română.

La eveniment sunt invitați membri ai celor două academii, directori de institute și agenții, rectori ai universităților, cercetători științifici, oameni de cultură.

Ședința festivă dedicată Zilei limbii române va fi urmată de deschiderea Congresului Mondial al Eminescologilor, ediția a XIV-a, care va avea loc la Chișinău în perioada 31 august – 1 septembrie 2025.

În filialele Iași și Cluj-Napoca, două dintre institutele de lingvistică ale Academiei Române au alcătuit un program complex, desfășurat pe durata mai multor zile.

Iași

Printr-o colaborare devenită deja tradițională, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași și Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, condusă de prof. univ. dr. Cătălin Tănase, membru corespondent al Academiei Române, propun și în acest an celebrarea Zilei limbii române printr-o serie de evenimente și activități dedicate culturii, naturii și bucuriei de a fi împreună.

Deschiderea festivă va avea loc duminică, 31 august 2025, ora 12, la intrarea în Serele noi ale Grădinii Botanice, unde vor lua cuvântul reprezentanți ai instituțiilor organizatoare din țară și din Republica Moldova. Bogat și divers, programul manifestării ieșene cuprinde concerte și recitaluri, expoziții, lansări de carte, ateliere formative dedicate tuturor pasionaților, de orice vârstă.

În ajun, pe 30 august 2025, de la ora 18, publicul este invitat la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, pentru a urmări spectacolul de teatru „Hardughia” de Mircea Radu Iacoban.

Cluj-Napoca

Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca propune nu o zi, ci o săptămână de manifestări dedicate Zilei limbii române. Proiectul se va desfășura în perioada 29 august – 5 septembrie 2025.

Vineri, 29 august 2025, ora 12, la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Palatul Reduta, va avea loc vernisarea expoziției „«Scoposul mieu iaste binele comun». Literatura practică a Școlii Ardelene”, realizată în colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” și Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca. Expoziția prezintă materiale documentare legate de preocupările cărturarilor transilvăneni din perioada 1743-1830 pentru problemele de mediu, pentru crizele economice ale timpului, pentru aspecte care țin de sănătatea publică sau de asigurarea coeziunii comunitare.

Marți, 2 septembrie 2025, cercetătorii Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” se vor întâlni cu publicul, în cadrul Zilei porților deschise. În intervalul orar 9-16 vor fi prezentate laboratoarele și proiectele de cercetare derulate în cadrul Institutului.

Săptămâna dedicată limbii române se va încheia cu lucrările Conferinței Internaționale

„Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a VII-a, care vor avea loc în zilele de 4 și 5 septembrie 2025. Conferința este onorată de prezența acad. Mircea Martin, membru al Secției de filologie și literatură a Academiei Române.

* * *

Ziua Limbii Române este sărbătorită în fiecare an la data de 31 august ca urmare a unei inițiative legislative din anul 2011, votată de Parlamentul României prin Legea nr. 53/2013. Ziua Limbii Române a fost stabilită, în mod simbolic, la aceeași dată cu sărbătoarea similară instituită în anul 1990 în Republica Moldova sub numele „Limba Noastră”, pentru a transmite mesajul că limba română este o limba vorbită nu numai între granițele țării, ci și dincolo de frontiere.

Manifestările organizate de Academia Română și de institutele sale de cercetare răspund primei misiunii a celui mai înalt for cultural și științific al României, aceea de normarea și cultivare a limbii naționale, prin elaborarea de dicționare, gramatici, antologii de texte, studii și cercetări, precum și prin manifestări culturale destinate promovării limbii române ca principal factor identitar.