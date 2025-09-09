Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
A V-a ediție a Festivalului de reconstituire antică „TRANSALUTANUS FEST. La porțile imperiului”

Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Redacția
9 septembrie 2025

Asociația Historia Renascita, cu finanțarea Consiliului Județean Argeș și în parteneriat cu Muzeul Județean Argeș, organizează în perioada 13 - 14 septembrie a.c., a V-a ediție a Festivalului de reconstituire antică „TRANSALUTANUS FEST. La porțile imperiului”.

Evenimentul, care are deja tradiție, se va desfășura în incinta castrului roman Jidova, un loc încărcat de istorie, cel mai important punct de apărare de pe limesul transalutan, informează un comunicat al Asociației 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗥𝗲𝗻𝗮𝘀𝗰𝗶𝘁𝗮.

Fostul castru roman are nevoie de promovare și prin reconstituire istorică de calitate, ceea ce presupune prezentarea interactivă și demonstrativă a unor aspecte revelatorii de viață civilă și militară din perioada Daciei romane.

Timp de două zile, vremurile în care revoltele barbare zguduiau frontierele provinciei romane nord-dunărene vor fi readuse la viață în incinta fostului castru.

A V-a ediție a Festivalului de reconstituire antică „TRANSALUTANUS FEST. La porțile imperiului”

Programul evenimentului este următorul:

TRANSALUTANUS FEST. La porțile imperiului”- 𝘌𝘋𝘐𝘛̦𝘐𝘈 𝘢 𝘝-𝘢, 13/14 septembrie 2025

Sâmbătaă, 13 septembrie 2025, Castrul Roman Jidova

12:00 - Deschiderea taberelor antice (dacică și romană)

12:30 - Deschiderea oficială a festivalului; salutul trupelor; alocuțiuni oficialități

13:00/14:00 - Prezentări echipamente/demonstrații și tactică militară; dans antic; Lupte gladiatori (Ludus Dacicus)

14:00/18:00 - Ateliere antice (gastronomie antică, tir cu arcul, fierărie, țesut, olărit, zale, pielărie, numismatică)

18:30 - Marea confruntare dintre armata romană și confederația triburilor barbare

20:30 - Rugul sacru. Ritual antic.

Duminică, 14 septembrie 2025, Castrul Roman Jidova

11:30 Deschiderea taberelor antice (dacică și romană)

11:30 - 15:00 Ateliere antice (gastronomie antică, tir cu arcul, fierărie, țesut, olărit, zale, pielărie, numismatică)

12:00 - Pentatlon (întreceri sportive)

15:00 - Închiderea oficială a festivalului

