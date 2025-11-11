Muzeul Național al Unirii Alba Iulia găzduiește, până la 22 martie 2026, expoziția temporară „310 ani de la începerea lucrărilor de construcție la cetatea Alba Carolina. 1715-2025”.

La data de 4 noiembrie 1715, în prezența oficialităților, începeau lucrările de construcție a celei mai importante fortificații habsburgice din Transilvania, cetatea de la Alba Iulia, numită Alba Carolina în cinstea împăratului Carol al VI-lea de Habsburg. Încheiate după mai bine de 20 de ani, lucrările la cetatea gândită și avizată de prințul Eugeniu de Savoia au fost supervizate de arhitecți militari precum Giovanni Morando Visconti, Joseph de Quadri sau Konrad von Weiss. Pentru a sublinia importanța cetății a fost comandat și un arc de triumf (astăzi cunoscut sub numele de poarta a III-a), pe care trona statuia ecvestră a împăratului, realizată din alabastru, care a costat 40000 de florini, notează Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, piesele expuse oferă o imagine de ansamblu asupra evoluției istorice a fortificațiilor în jurul cărora s-a format actualul oraș Alba Iulia, respectiv castrul legiunii a XIII-a Gemina, cetatea medievală și fortificația bastionară habsburgică. Astfel, sunt expuse piese de armament, diverse piese numismatice, documente, cărți vechi, gravuri, hărți, steaguri, piese arheologice și numeroase reproduceri după planurile originale cetății Alba Carolina.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în parteneriat cu Biblioteca Batthyaneum – filială a Bibliotecii Naționale a României, Biblioteca Ráday Budapesta, Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, Muzeul Haáz Rezső Odorheiu Secuiesc, Centrul Cultural Palatul Principilor, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, Biblioteca Județeană Mureș, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, Biblioteca Națională Széchényi Budapesta, Muzeul Național Maghiar Budapesta, Arhivele de Stat ale Austriei și Biblioteca Națională a Austriei.

