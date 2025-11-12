Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Foto: Facebook / Biblioteca V.A. Urechia Galati

135 de ani de la înființarea Bibliotecii V.A. Urechia Galați

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 12 noiembrie 2025

Biblioteca Județeană V.A. Urechia Galați a împlinit 135 de ani de la înființare.

„În 1890, un vizionar – Vasile Alexandrescu Urechia – a ales să-și transforme pasiunea pentru carte într-un dar de suflet pentru Galați. Așa s-a născut Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, cu un fond de doar 5.958 de volume, dar cu o inimă uriașă. De atunci, 135 de ani de educație și cultură, cu povești, lecturi, idei și oameni, ne-au crescut împreună. Am devenit mai mult decât o bibliotecă – am devenit un spațiu al curiozității, al dialogului și al descoperirii. Astăzi, datorită Consiliului Județean Galați, ne aflăm în plin proces de transformare și reabilitare, într-un monument istoric distins cu Marca Patrimoniului European, pregătit să scrie un nou capitol al istoriei sale”, scrie Biblioteca V.A. Urechia din Galați, pe pagina de Facebook a instituției.

Foto: © Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
📁 Muzeele României
Ziua Dobrogei 2025: Acces gratuit la muzee din județul Constanța
Expoziția „Pe când copilăria abia se inventase – Copiii în secolul al XIX-lea românesc”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cum arăta copilăria în secolul al XIX-lea românesc
Iarnă la Kremlin. Rusia și doua venire a lui Vladimir Putin de Robert Service
📁 Carte
Putin şi atacarea Ucrainei: 10 ani de pregătiri propagandistice
Expoziția „310 ani de la începerea lucrărilor de construcție la cetatea Alba Carolina. 1715-2025” (© Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„310 ani de la începerea lucrărilor de construcție la cetatea Alba Carolina. 1715-2025”
Expoziția „Prima manifestație anticomunistă din România. București, 8 noiembrie 1945”, la CNSAS
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „Prima manifestație anticomunistă din România. București, 8 noiembrie 1945”, la CNSAS
Povestea unuia dintre cele mai mari mamifere care au trăit vreodată pe Pământ, la Muzeul Antipa jpeg
📁 Muzee
Povestea unuia dintre cele mai mari mamifere care au trăit vreodată pe Pământ, la Muzeul Antipa
Gramsci Caietul 12 jpg
📁 Carte
Intelectualii la Gramsci
Fata cu cercel de perlă o carte de citit jpeg
📁 Carte
Fata cu cercel de perlă - o carte de citit
Inelul de aur al lui Laţcu Vodă, vernisat la Muzeul Bucovinei jpeg
📁 Muzeele României
Inelul de aur al lui Laţcu-Vodă, vernisat la Muzeul Bucovinei