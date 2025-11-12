135 de ani de la înființarea Bibliotecii V.A. Urechia Galați

Biblioteca Județeană V.A. Urechia Galați a împlinit 135 de ani de la înființare.

„În 1890, un vizionar – Vasile Alexandrescu Urechia – a ales să-și transforme pasiunea pentru carte într-un dar de suflet pentru Galați. Așa s-a născut Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, cu un fond de doar 5.958 de volume, dar cu o inimă uriașă. De atunci, 135 de ani de educație și cultură, cu povești, lecturi, idei și oameni, ne-au crescut împreună. Am devenit mai mult decât o bibliotecă – am devenit un spațiu al curiozității, al dialogului și al descoperirii. Astăzi, datorită Consiliului Județean Galați, ne aflăm în plin proces de transformare și reabilitare, într-un monument istoric distins cu Marca Patrimoniului European, pregătit să scrie un nou capitol al istoriei sale”, scrie Biblioteca V.A. Urechia din Galați, pe pagina de Facebook a instituției.