120 de ani de la Expoziția Generală Română din 1906

Pentru a marca împlinirea a 120 de ani de la organizarea Expoziției Generale Române de la București, Arhivele Naționale ale României invită publicul, în perioada 15-30 iulie 2026, în spațiul expozițional din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, București, să descopere documente de arhivă relevante privind organizarea și desfășurarea acestui moment important din istoria României.

Organizată în 1906, Expoziția Generală Română și-a propus să ofere o imagine de ansamblu asupra stadiului de dezvoltare economică, socială și culturală a țării, reunind realizările românilor din toate provinciile istorice, atât din interiorul, cât și din afara granițelor Regatului, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Evenimentul a fost dedicat comemorării a trei momente importante: 1800 de ani de la cucerirea Daciei de către romani, 40 de ani de domnie ai regelui Carol I și 25 de ani de la proclamarea Regatului României.

Organizarea expoziției a fost încredințată unei comisii conduse de Ion N. Lahovari (ministrul Agriculturii și Domeniilor) și C. I. Istrati (comisar general), alături de arhitecții Ștefan Burcuș, Victor Ștefănescu și Édouard Redont. Amenajată pe Câmpia Filaretului, pe o suprafață de aproximativ 41 de hectare, expoziția a reunit pavilioane dedicate agriculturii, industriei, culturii, educației și progresului tehnic, oferind o imagine amplă a României de la începutul secolului al XX-lea.

Vizitatorii puteau descoperi reconstituiri istorice și etnografice – de la bateria de artilerie de la Calafat și casa de la Poradim din timpul Războiului de Independență, până la o culă oltenească, un han de poștă, o stână sau „Cetatea lui Vlad Țepeș”. Un loc aparte l-au ocupat pavilioanele dedicate provinciilor istorice și comunităților românești din Transilvania, Banat și Bucovina, alături de numeroase spații de recreere, precum Arenele Romane, cinematograful, lacul central, grădina zoologică, terasele și restaurantele.

Expoziția Generală Română a fost inaugurată la 6 iunie 1906, în prezența Familiei Regale, a oficialităților statului și a corpului diplomatic. În discursul inaugural, regele Carol I sublinia că aceasta înfățișa felul „în care se desfășoară cultura și munca națională în toate vădirile lor, de la plugăritul tradițional până la cele mai recente dobândiri ale industriei mici și mari”. A fost închisă oficial la 23 noiembrie 1906, printr-o festivitate organizată la Arenele Romane.

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