Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
120 de ani de la Expoziția Generală Română din 1906

120 de ani de la Expoziția Generală Română din 1906

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
🗓️ 15 iulie 2026

Pentru a marca împlinirea a 120 de ani de la organizarea Expoziției Generale Române de la București, Arhivele Naționale ale României invită publicul, în perioada 15-30 iulie 2026, în spațiul expozițional din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, București, să descopere documente de arhivă relevante privind organizarea și desfășurarea acestui moment important din istoria României.

Organizată în 1906, Expoziția Generală Română și-a propus să ofere o imagine de ansamblu asupra stadiului de dezvoltare economică, socială și culturală a țării, reunind realizările românilor din toate provinciile istorice, atât din interiorul, cât și din afara granițelor Regatului, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Evenimentul a fost dedicat comemorării a trei momente importante: 1800 de ani de la cucerirea Daciei de către romani, 40 de ani de domnie ai regelui Carol I și 25 de ani de la proclamarea Regatului României.

Organizarea expoziției a fost încredințată unei comisii conduse de Ion N. Lahovari (ministrul Agriculturii și Domeniilor) și C. I. Istrati (comisar general), alături de arhitecții Ștefan Burcuș, Victor Ștefănescu și Édouard Redont. Amenajată pe Câmpia Filaretului, pe o suprafață de aproximativ 41 de hectare, expoziția a reunit pavilioane dedicate agriculturii, industriei, culturii, educației și progresului tehnic, oferind o imagine amplă a României de la începutul secolului al XX-lea.

Vizitatorii puteau descoperi reconstituiri istorice și etnografice – de la bateria de artilerie de la Calafat și casa de la Poradim din timpul Războiului de Independență, până la o culă oltenească, un han de poștă, o stână sau „Cetatea lui Vlad Țepeș”. Un loc aparte l-au ocupat pavilioanele dedicate provinciilor istorice și comunităților românești din Transilvania, Banat și Bucovina, alături de numeroase spații de recreere, precum Arenele Romane, cinematograful, lacul central, grădina zoologică, terasele și restaurantele.

Expoziția Generală Română a fost inaugurată la 6 iunie 1906, în prezența Familiei Regale, a oficialităților statului și a corpului diplomatic. În discursul inaugural, regele Carol I sublinia că aceasta înfățișa felul „în care se desfășoară cultura și munca națională în toate vădirile lor, de la plugăritul tradițional până la cele mai recente dobândiri ale industriei mici și mari”. A fost închisă oficial la 23 noiembrie 1906, printr-o festivitate organizată la Arenele Romane.

Mai multe pentru tine...
Parcul Carol din București, amenajat pentru Expoziția Generală Română din 1906 jpeg
Parcul Carol din București, amenajat pentru Expoziția Generală Română din 1906
Parcul Carol I, bijuteria de pe Dealul Filaret jpeg
Parcul Carol I, bijuteria de pe Dealul Filaret
Mormântul Ostaşului Necunoscut din Bucureşti jpeg
Mormântul Ostaşului Necunoscut din Bucureşti
Paul Bléry, „În misiune în România. Anecdote de război și moravuri românești”, Editura Corint
📁 Carte
„În misiune în România”. Privirea unui aviator francez asupra războiului, românilor și prăbușirii Imperiului Rus
Expoziția „SUA – România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, la MNIR
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „SUA – România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, la MNIR
Exponatul Lunii Iulie la Muzeul de Istorie „Casa Altemberger” din Sibiu
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Știați că la finalul epocii moderne ordinea dansurilor la un bal era dictată de un accesoriu de o eleganță desăvârșită?
Tezaurul dacic de la Lupu (© Muzeul Municipiului București)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Tezaurul de la Lupu – o poveste sacră a lumii dacice
Tur ghidat la Muzeul Național Cotroceni
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Tur ghidat la Muzeul Național Cotroceni
Copie realizată de Adina Paula Moscu în anul 1969 după tabloul „Hora Unirii la Craiova”, pictat de Theodor Aman. Colecția Muzeului Olteniei Craiova
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Istoria unei clădiri-simbol a Craiovei
Ceașcă din Epoca Bronzului (© Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Restaurarea unui mic fragment de istorie: O ceașcă din Epoca Bronzului
Tur ghidat și dezbatere despre reducerea riscului seismic, la „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Tur ghidat și dezbatere despre reducerea riscului seismic, la „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”
Vernisajul expoziției „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune”, la Arhivele Naționale ale României
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Vernisajul expoziției „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune”, la Arhivele Naționale ale României