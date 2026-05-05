„10 Mai – Ziua Românității Balcanice”, sărbătorită printr-un eveniment științific la Academia Română

Academia Română găzduiește miercuri, 6 mai 2026, evenimentul științific intitulat „10 Mai – Ziua Românității Balcanice”, organizat de Societatea de Cultură Macedo-Română (SCMR), sub egida înaltului for științific. Manifestarea va avea loc la Clubul Academicienilor începând cu ora 11.

Deschiderea evenimentului va fi onorat de cuvintele rostite de acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, și acad. Mircea Martin, președintele Secției de filologie și literatură a Academiei Române, informează un comunicat al Academiei Române.

În cadrul sesiunii științifice vor susține alocuțiuni personalități din mediul academic și diplomatic românesc, specialiști din institutele de cercetare ale Academiei Române: acad. Nicolae Saramandu, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, președintele Societății de Cultură Macedo-Română (SCMR), diplomatul Viorel Stănilă, prof. univ. Manuela Nevaci, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, vicepreşedinte SCMR, Irina Floarea, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, membru în conducerea SCMR, dr. Emil Ţîrcomnicu, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, secretar general SCMR, prof. univ. Adina Berciu-Drăghicescu, Universitatea din Bucureşti, membru în conducerea SCMR, conf. univ. Cătălin Constantin, Universitatea din Bucureşti.

Manifestarea de la Academia Română dorește să pună în evidență importanța păstrării identității culturale și lingvistice a românilor din Balcani şi să promoveze dialogul academic privind istoria acestora.

Ziua de 10 Mai este consacrată ca Ziua Românității Balcanice, conform Legii nr. 156 din 7 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 8 iunie 2021. Actul normativ a fost adoptat de Camera Deputaților la data de 12 mai 2021, la inițiativa unui grup de 29 de deputați, având ca scop recunoașterea și promovarea identității românilor din spațiul balcanic.

Potrivit legii, această zi poate fi marcată de autoritățile administrației publice centrale și locale, instituții ale statului, organizații ale societății civile, precum și de persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, prin organizarea de manifestări culturale, educative și științifice dedicate evenimentului.

Un rol important în organizarea și promovarea acestei sărbători revine instituțiilor statului, inclusiv Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, dar și organizațiilor neguvernamentale. De asemenea, serviciile publice de media pot include în programele lor emisiuni și materiale dedicate acestei zile.

Din punct de vedere istoric, în perioada 1866-1948, data de 10 Mai era celebrată ca Ziua României, fiind susținută de statul român și prin programe destinate sprijinirii școlilor și bisericilor românești din afara României. De asemenea, la 10 mai 1905, printr-un decret imperial otoman, s-a recunoscut naționalitatea română a aromânilor din Imperiul otoman, care au putut să învețe în școli românești și să-şi aleagă primari.