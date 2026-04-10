Vinerea Patimilor: Răstignirea lui Hristos

Vinerea Mare, cunoscută și ca Vinerea Neagră sau Seacă în calendarul popular, este zi de post negru și zi aliturgică în care se săvârșește doar Denia Prohodului Domnului.

Scena Răstignirii lui Hristos ocupă un loc central în iconografia creștină, constituind nu doar o reprezentare a sacrificiului divin, ci și un instrument vizual de meditație și devoțiune. În tradiția occidentală, această temă a fost redată vizual încă din Evul Mediu târziu, când imaginea lui Hristos pe cruce devine un tip iconografic recognoscibil și încărcat de semnificații teologice. De-a lungul timpului, artiștii au redat și adesea amplificat dramatismul și realismul scenei. În cadrul artei populare, această scenă este simplificată și adaptată.

Fundamentul teologic al acestei reprezentări se regăsește în textul evanghelic: „Și când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpățânii, L-au răstignit acolo pe El și pe făcătorii de rele, unul de-a dreapta și altul de-a stânga“ (Luca 23, 33), iar Sfântul Evanghelist Marcu consemnează momentul: „Iar când L-au răstignit, era ceasul al treilea“ (Marcu 15, 25). Deasupra crucii, inscripția poruncită de Pilat - „Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor“ (Ioan 19, 19) - devine un element iconografic esențial, transmis ulterior sub forma abreviată INRI. Aceste referințe scripturale stau la baza dezvoltării imaginii Răstignirii în arta creștină (cf. Doxologia.ro).

În cazul de față, scena îl reprezintă pe Hristos răstignit conform tipologiei occidentale consacrate, fiind recognoscibilă prin prezența inscripției INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum), plasată deasupra crucii. Corpul este redat frontal, sugerând un contrapposto simplificat, iar rănile sunt marcate schematic prin accente de roșu la nivelul mâinilor, picioarelor și coastei. Absența personajelor secundare, precum Fecioara Maria sau Sfântul Ioan, reduce compoziția la o formulă esențializată, centrată pe figura lui Hristos, ceea ce indică o funcție devoțională directă și neintermediată. Această schemă derivă din iconografia medievală, dar este reinterpretată într-o manieră populară, adaptată contextului rural.

Din punct de vedere stilistic, pictura aparține unui registru specific picturii naive, caracterizat prin desen simplificat, contururi ferme și proporții nerealiste, precum capul ușor mărit și corpul mic și alungit. Absența perspectivei și a modelării volumetrice, precum și cromatica limitată, dominată de albastru intens, brun și verde, indică o execuție realizată de un pictor de mobilier sau un iconar local. Acest tip de reprezentare nu urmărește realismul sau fidelitatea anatomică, ci esența simbolică și reflexia emoției.

Iconografic, lucrarea propune o sinteză între tradiția iconografică occidentală, vizibilă în inscripția INRI, accentul pus pe suferința fizică a lui Hristos și simplificarea specifică artei populare din Europa de Est. Spre deosebire de compozițiile elaborate și intens dramatice ale marilor maeștri din istoria artei, aici dramatismul este temperat, iar accentul cade pe funcția religioasă a imaginii.

Cromatica are, la rândul ei, o dimensiune simbolică clară: fondul albastru poate fi asociat cu spațiul sacru sau ceresc, verdele de la bază trimite la spațiul terestru, uman, iar roșul sângelui, deși redat schematic, rămâne un element esențial al sacrificiului. Paleta restrânsă indică utilizarea unor pigmenți accesibili și o execuție cu caracter utilitar.

Integrarea acestei imagini în structura mobilierului adaugă o dimensiune estetică peste cea funcțională. Reprezentarea lui Hristos îndeplinește simultan o funcție protectoare - imaginea sacralizează obiectul și spațiul domestic -, una identitară, marcând apartenența religioasă a proprietarului, și una ritualică, posibil legată de obiectele păstrate în interiorul piesei. În contextul tradiției rurale, astfel de imagini nu sunt simple decorațiuni, ci pot substitui sau completa icoanele de perete, devenind parte integrantă a vieții spirituale a familiei.

Piesa de mobilier pictat cu scena Răstignirii, datată în prima parte a secolului XX, recuperată din județul Covasna și având ca zonă de proveniență Mărginimea Sibiului, face parte din patrimoniul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni (MNCR) și o găsim în expoziția „Interior țărănesc” de la Muzeul Oltului și Mureșului Superior din Miercurea Ciuc, cadru unde ilustrează integrarea imaginii sacre în universul căminului tradițional.

Referințe: Doxologia.ro; Artistoria.arteiasi.ro; Cimec.ro; CrestinOrtodox.ro

