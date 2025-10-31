Surprizele pregătite de Iosif Stalin pentru în iunie 1941

Ofensiva germană din 22 iunie 1941 ar fi luat prin surprindere trupele sovietice și a urmat un dezastru militar fără precedent, inamicul ajungând până la porțile Moscovei. Nici măcar bestialitățile comisarilor politici nu erau suficiente pentru a realiza oprirea unităților mobile de Panzere. Se părea că dezastrul regimului politic comunist este aproape și totul a plecat de la încrederea lui Stalin în cuvintele mieroase scrise de către Hitler după 23 august 1939.

Au apărut în spațiul rusesc hărți cu amplasarea marilor unități sovietice, cele ce nu erau pregătite de luptă sau chiar nu existau în vest, după cum au scris experții sovietici și apoi cei ruși. Harta este desfășurată pe hârtie și este mută, dar îi vorbește celui care vrea să se uite măcar câteva minute la semnele scrise și la legendă. Generalii sovietici au dispus la vest de Lomja Divizia 6 cavalerie și acest detaliu parcă nu este suficient pentru a demonstra o pregătire sovietică de război. Problema era că marea unitate se afla într-o situație deosebită. Era amplasată în vârful unui intrând în pozițiile germane, ceea ce făcea imposibilă o retragere în cazul unei ofensive inamice.

O divizie de cavalerie este o mare unitate mobilă, formată din soldați antrenați să se deplaseze în viteză și pe distanțe mari, capabili fiind să traverseze rapid cursuri de apă sau păduri. Este concepută numai pentru ofensivă în adâncimea teritoriului inamic și poate să lovească la zeci de kilometri în spatele frontului. Dacă nu există poziții de infanterie solid realizate, marșul poate să fie deosebit de surprinzător pentru conducerea apărătorilor. Nu cunoaștem dotarea Diviziei 6 cavalerie, dar Stalin avea grijă să ofere batalioane de sprijin ce aveau în structură tancuri și autoblindate pentru accelerarea ofensivei. Orice unitate mobilă ar trebui amplasată mai în spatele frontului pentru a se putea deplasa acolo unde inamicul realizează o pătrundere. Este suficient de mobilă pentru a executa misiuni de întârziere cu ajutorul armamentului automat și al celui de artilerie, mai puțin și mai ușor în raport cu al infanteriei. Chiar tirul carabinelor putea să fie deosebit de ucigător împotriva țintelor vii.

Amplasarea marii unități de cavalerie aproape de frontieră o aducea în raza de acțiune a artileriei și o expunea acțiunilor din aer, caii fiind deosebit de vulnerabili la focul inamic. Doar dacă existau planuri de ofensivă cu orice preț și prin surprindere se merita riscul amplasării avansate în intrândul de unde evacuarea întregului echipament ar fi fost deosebit de dificilă. Ofensiva germană a dus la pierderea diviziei.

S-ar putea spune și scrie că o singură divizie nu poate să schimbe interpretarea clasică din istoriografia tradițională, dar nu era Stalin omul care să nu se pregătească sistematic pentru o acțiune de amploare. Intrândul de la Lvov era perfect pentru o operațiune în adâncimea dispozitivului german și Divizia 3 cavalerie se afla amplasată în spatele Diviziei 11 infanterie, cea care avea drept misiune să deschidă drumui unităților rapide.

Și două divizii însemna prea puțin la scara istoriei, dar liderul de la Kremlin era un om deosebit și avea mereu grijă să aibă rezerve. Acestea nu erau însă îndreptate împotriva Germaniei, ci aveau drept obiectiv România. Se afla lipită de Prut Divizia 9 cavalerie și, ascunsă prin păduri, se afla Divizia 5 cavalerie. Ar fi fost ideale pentru manevre rapide spre Bârlad, ceea ce ar fi dus la încercuirea forțelor româno – germane din Moldova, cele ce erau amplasate prea avansat. Alte detașamente de cavalerie puteau acționa la nord de Iași și pe direcția Huși, apărarea inamică din regiune fiind prea subțire pentru a putea să organizeze un baraj de foc eficient.

Armata Roșie era pregătită în iunie 1941 de atac împotriva liniilor germane, dar atacul ordonat de Hitler a dat peste cap toate pregătirile făcute de Iosif Stalin pentru o mare surpriză. Istoria oferă surprize deosebite conducătorilor și în iunie 1941 a fost pentru Kremlin. Uniunea Sovietică a fost un organism statal conceput să aibă cele mai ofensive forțe militare, dar războiul a început altfel decât era planificat și diviziile de la granița de vest au fost pierdute în mare parte. Mai grav era că au căzut în mâinile inamicului stocuri uriașe de carburanți, muniții și armament.

Resursele Uniunii Sovietice au fost tocate fără milă de către conducerea de la Moscova și trupele au ajuns în cele din urmă la Berlin. Popoarele sovietice au sângerat prea mult pentru a nu se impune organizarea unei refaceri și nu s-a reușit realizarea revoluției mondiale sau cucerirea întregii planete.

Foto sus: Șeful de Stat Major al Armatei Roșii notează instrucțiunile lui Iosif Stalin (© Wikimedia Commons )

