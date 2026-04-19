Știați că la capătul podului Castelului Corvinilor se află statuia Sfântului Ioan Nepomuk?

La capătul podului Castelului Corvinilor, care traversează râul Zlaști, se află statuia Sfântului Ioan Nepomuk, protectorul podurilor, al apelor și al secretului spovedaniei.

Ioan Nepomuk este una dintre cele mai reprezentative figuri ale creștinismului din Europa Centrală, cunoscut mai ales ca martir al păstrării tainei spovedaniei. S-a născut în jurul anului 1345, în localitatea Nepomuk, din regiunea Boemiei. A urmat studii la Universitatea din Praga, fondată de Carol al IV-lea, unde s-a remarcat prin seriozitate și printr-o profundă viață spirituală, scrie Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

După hirotonirea ca preot, a devenit predicator la catedrala din Praga, fiind apreciat de credincioși pentru claritatea și forța convingătoare a predicilor sale.

În calitate de duhovnic al reginei Ioana de Bavaria, a intrat în conflict cu regele Venceslau al IV-lea, refuzând să încalce taina spovedaniei și să dezvăluie secretele acesteia. Din cauza acestui refuz categoric, a fost torturat și, în anul 1393, aruncat în apele râului Vltava, la Praga. Legenda spune că, în momentul martiriului, deasupra apei au apărut cinci stele, simbolizând cuvântul latin „TACUI” („Am tăcut”).

La Hunedoara, statuia barocă a Sfântului Ioan Nepomuk a fost amplasată în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în jurul anului 1740, după canonizarea sa oficială de către Biserica Catolică în 1729. Prezența ei coincide cu perioada în care castelul a intrat sub administrație habsburgică, cultul sfântului fiind intens promovat în Transilvania ca simbol al valorilor morale și al protecției împotriva inundațiilor.

Statuia din Hunedoara se înscrie într-o tradiție europeană larg răspândită, mai ales în spațiul central și est-european, unde Sfântul Ioan Nepomuk este venerat ca protector al apelor și al podurilor. Amplasarea sa în apropierea unei ape are o semnificație profundă, evocând martiriul său. În plan simbolic, ea este asociată atât cu protecția împotriva pericolelor legate de apă, cât și cu apărarea valorilor morale.

Mai multe pentru tine...