Securitatea și cei 3 R. Fiare vechi și păr uman pentru economia națională

Utilizarea rațională a resurselor, precum și recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile a fost una din mișcările de masă lansate de autoritățile comuniste. Oricine a lucrat sau studiat înainte de 1989 își aduce aminte că trebuia să „producă" anual cantități de sticle și borcane, fier vechi, hârtie etc.

Această acțiune de economisire și reciclare nu avea nici pe departe ca scop promovarea unei politici de mediu. Recuperarea materialelor reutilizabile ar fi trebuit, în teorie, să aducă economii însemnate la bugetul național; evident, fondurile economisite astfel urmau să fie investite în programul megaloman al lui Ceaușescu de constituire a unei industrii grele, mult dincolo de nevoile și posibilitățile României, scrie Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), pe pagina de Facebook a instituției.

În realitate, însă, întreaga afacere nu a fost decât o amplă acțiune propagandistică, care nu a adus mari beneficii economice. De multe ori grămezile de materiale reciclate zăceau cu lunile în curțile instituțiilor, din lipsă de mijloace de transport. Iar câteodată chiar ajungeau la gropile de gunoi.

Securitatea și Miliția nu au făcut nici ele excepție de la programul de economisire și recuperare a materialelor refolosibile. Pe lângă atribuțiile profesionale normale, comandanții de unități din Ministerul de Interne erau nevoiți să urmărească modul în care subordonații recuperau, strângeau, sortau, manevrau, depozitau diferitele materiale reciclate, în loc să-și vadă de sarcinile de serviciu. În buna practică comunistă, erau planificate și cantitățile de materii și materiale ce trebuiau colectate. Astfel, pentru anul 1980, se preconiza strângerea a 2400 de tone metale comune, 20 kg argint, 50 de tone de anvelope și camere auto uzate, 100 de tone de ulei de mașină, 1100 tone de hârtie și cartoane (se interzicea cu desăvârșire arderea sau aruncarea oricărei hârtii, fie că era vorba de reviste vechi, ori de documente de arhivă depășite), 550 de tone de deșeuri textile, 2800 de tone de resturi lemnoase. Toate unitățile, care aveau bucătării, popote, bufete, în urma activității cărora rezultau deșeuri menajere, trebuiau să organizeze sectoare zootehnice. Se mergea până acolo, încât erau recuperate cioburi de sticlă, resturi de faianță și porțelan, oase și chiar păr uman.

Lunar, comandanții de unității aveau obligația de a raporta conducerii ministerului asupra modului de îndeplinire a planului de colectare. Care conducere avea, la rândul ei, datoria de a verifica permanent aplicarea măsurilor de economisire, aplicând inclusiv sancțiuni contravenționale, unde era cazul.

Ca și în cazul altor acțiuni propagandistice promovate de regimul comunist, educarea juca un rol important în trezirea „conștiinței revoluționare". Prin urmare, pentru a fi determinați să evite risipa, ofițerii, subofițerii și trupa trebuia să treacă prin acțiuni de instruire și de „intensă muncă politico-educativă”, pe care tot șefii de unități (pare că nu aveau destule alte sarcini pe linie de securitate, respectiv miliție) trebuiau să le organizeze.

Desigur că bancurile pe tema refolosirii nu s-au lăsat mult așteptate în epocă. Iată unul dintre ele:

Un cetățean mergea pe stradă cu un sul de hârtie igienică în mână. Un altul se apropie curios și îl întreabă:

„- Nu vă supărați, de unde ați luat hârtia igienică?

- Acum câteva minute am scos-o de la Nufărul.”



MINISTERUL DE INTERNE

Nr. 95163 din 22.03.1980

Multiplicat xerox D.S.J. ex. nr. 432

APROB

MINISTRU DE INTERNE

(Semnătura: George Homoștean)

PROGRAM DE MĂSURI

pentru aplicarea în unitățile Ministerului de Interne a sarcinilor rezultate din documentele de partid și de stat privind recuperarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea și circulația ambalajelor.

Documentele Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, indicațiile Comitetului Politic Executiv date în ședința din luna martie 1980, prevederile altor documente de partid, precum și Decretul Consiliului de Stat nr. 465/1979 stabilesc necesitatea utilizării raționale și eficiente a tuturor materiilor prime și materialelor, extinderea introducerii înlocuitorilor realizați în țară, recuperarea și valorificarea materiilor prime vechi, a pieselor și subansamblelor recondiționabile, a altor resurse materiale refolosibile, precum și utilizarea judicioasă a ambalajelor.

În activitatea de recuperare și valorificare a resurselor materiale refolosibile un loc important îl ocupă metalele feroase și neferoase, lemnul, materialele textile și din pielărie, hârtia, masele plastice și obiectele uzate din cauciuc, anvelopele, uleiul mineral, precum și piesele și subansamblele rezultate în urma dezmembrării mașinilor, utilajelor, instalațiilor și altor bunuri de folosință îndelungată, reziduurile cu conținut de metale prețioase, resturile menajere și altele asemenea.

Pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor rezultate din documentele de partid și de stat privind recuperarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea și circulația ambalajelor, în cadrul unităților Ministerului de Interne, se stabilesc următoarele:

I. MĂSURI PRIVIND RECUPERAREA ȘI VALORIFICAREA RESURSELOR MATERIALE REFOLOSIBILE

1. Utilizarea rațională și cu eficiență sporită a tuturor materiilor prime și materialelor realizate pe baza prevederilor planului, astfel încât să se obțină un înalt grad de folosire a acestora.

Termen: anual.

Răspund: Comandanții (șefii) de unități.

2. Revederea de către organele tehnice din unitățile centrale a consumurilor de materiale pentru confecționarea sau repararea unor bunuri ce se execută în ateliere, secții, laboratoare etc., în vederea folosirii cu maximă eficiență a materiilor prime și materialelor, cât și pentru recuperarea și valorificarea tuturor resurselor materiale refolosibile.

Termen: 31 decembrie 1980.

Răspund:

Comandamentul pentru tehnică operativă și transmisiuni.

Direcția serviciilor și înzestrării.

Direcția penitenciare.

Serviciul sanitar.

3. Organizarea în fiecare unitate a activității de identificare, strângere, sortare, depozitare, gospodărire, gestionare, prelucrare și ținerea evidenței tuturor categoriilor de resurse materiale refolosibile și predarea la alte unități sau în circuitul economic a celor care nu sunt necesare sau nu se pot folosi de către unitatea deținătoare.

Termen: 20 aprilie 1980.

Răspund: Comandanții (șefii) de unități.

4. Intensificarea acțiunii de recuperare a metalelor feroase și neferoase, rezultate în procesul de reparații și transformare a unor mijloace materiale, precum și cu ocazia casărilor de autovehicule, motoare, utilaje, cazane, rezervoare și alte bunuri, în scopul realizării și valorificării în anul 1980 a cel puțin 2400 to.

O atenție deosebită se va acorda sortării materialelor neferoase (bronz, plumb, aramă și altele), care vor fi înregistrate și predate ca atare.

Termen: 15 decembrie 1980.

Răspund: Comandanții (șefii) de unități.

5. Organizarea minuțioasă a tuturor activităților la care se utilizează metale prețioase, urmărindu-se recuperarea integrală a piliturilor, prafurilor și resturilor de topituri, rezultate din prelucrări, inclusiv a celor rezultate din materialele fotosensibile, precum și a celor ce provin din scoaterea din uz a reperelor confecționate din metale prețioase, astfel ca în acest an să se recupereze cantitatea de 20 kg. argint.

Termen: 30 aprilie 1980.

Răspund: Comandanții (șefii) de unități.

6. Intensificarea acțiunii de retragere din folosință și predare la întreprinderile pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile a anvelopelor și camerelor auto uzate, realizându-se în anul curent 60 to. cauciuc.

Termen: lunar.

Răspund: Comandanții (șefii) de unități.

7. Colectarea și predarea în circuitul economic a tuturor uleiurilor minerale uzate din carterele motoarelor autovehiculelor din dotare, precum și din celelalte agregate existente în unități (grupuri electrogene, motopompe, utilaje de atelier și altele), în scopul valorificării în anul 1980 a cel puțin 100 to.

Termen: conform graficelor de predare.

Răspund: Comandanții (șefii) de unități.

8. Analiza nomenclaturii pieselor și subansamblelor ce se recondiționează prin baza de reparații a tehnicii de luptă și a mijloacelor auto din dotare și prezentarea măsurilor pentru lărgirea gamei și îmbunătățirea tehnologiilor de folosire a acestora, astfel ca în acest an să se realizeze un volum de piese recondiționate de 600.000 lei.

Termen: 1 iunie 1980.

Răspunde: Direcția serviciilor și înzestrării.

Luarea unor măsuri asemănătoare în atelierele, secțiile și laboratoarele din unitățile ministerului pentru recondiționarea și folosirea pieselor și subansamblelor din toate sectoarele de activitate; sarcinile valorice de realizat se vor stabili și comunica unităților după verificările concrete ce se vor efectua.

Termen: 1 iulie 1980.

Răspund:

Comandamentul serviciilor și înzestrării.

Comandamentul pentru tehnică operativă și transmisiuni.

Serviciul sanitar.

Comandanții (șefii) de unități la care există ateliere și laboratoare.

9. În scopul colectării și valorificării a unor cantități sporite de hârtie și cartoane utilizate, se interzice cu desăvârșire arderea sau aruncarea oricărei cantități de hârtie; se vor lua măsuri de expertizare, potrivit ordinelor în vigoare, a tuturor arhivelor vechi, de strângere a hârtiei rezultate în munca de birou și din ambalaje, a revistelor și ziarelor vechi, acțiuni care să ducă la realizarea și predarea în acest an în circuitul economic a 1.100 to. hârtie și cartoane utilizate.

Termen: anual.

Răspund: Comandanții (șefii) de unități.

10. Intensificarea folosirii echipamentului uzat prin transformare în echipament penal, concomitent cu valorificarea tuturor deșeurilor textile rezultate din activități de reparații, casări etc., astfel încât în anul 1980 să se recupereze cel puțin 550 to. materiale textile secundare.

Termen: anual.

Răspund:

Direcția serviciilor și înzestrării.

Direcția penitenciare.

Comandanții (șefii) de unități.

11. Analiza modului de reparare a mobilierului și luarea măsurilor necesare în vederea executării în cadrul unităților de penitenciare și la alte unități, unde sunt sau se vor crea condiții, a unui număr sporit de reparații, în scopul efectuării cu forțe proprii a lucrărilor necesare, pentru prelungirea duratei de folosință, precum și a utilizării cât mai raționale și eficiente a materialelor refolosibile.

Termen: 15 mai 1980.

Răspund:

Direcția serviciilor și înzestrării.

Comandamentul trupelor de securitate.

Direcția penitenciarelor.

Se va acționa cu fermitate pentru recuperarea și valorificarea în acest an a cantității de 2.800 to. deșeuri lemnoase.

Răspund: Comandanții (șefii) de unități.

12. Valorificarea prin întreprinderile de recuperare a materialelor refolosibile a cioburilor de sticlă, porțelan și faianță, a materialelor plastice și obiectelor de cauciuc uzate, a oaselor, părului uman, precum și a altor materiale nou apărute în nomenclatorul materiilor prime vechi care fac obiectul recuperării și valorificării, totalizând pe anul 1980 cca. 60 to.

Termen: periodic, conform graficelor de predare.

Răspund: Comandanții (șefii) de unități.

13. Intensificarea acțiunii de colectare a reziduurilor menajere și a altor resurse de materiale refolosibile obținute din activitatea bucătăriilor de unitate, popotelor, bufetelor și altor locuri unde pot rezulta asemenea resurse, astfel ca în toate unitățile și subunitățile care au reziduuri menajere să se organizeze sectoare zootehnice ale gospodăriilor agricole ajutătoare.

Termen: 30 aprilie 1980.

Răspund:

Direcția serviciilor și înzestrării.

Comandamentul trupelor de securitate.

Comandamentul pompierilor.

Comandanții (șefii) de unități.

14. Revederea, pe baza controalelor și analizelor ce se vor efectua în unități, a sarcinilor de recuperare și valorificare stabilite și în raport de rezultatele obținute în semestrul I/1980, se vor lua măsuri de mobilizare a unor cantități sporite de asemenea materiale în semestrul II/1980.

Termen: 15 august 1980.

Răspunde: Serviciul central de planificare.

15. Analiza și prezentarea de propuneri privind organizarea unor puncte de casare a mijloacelor tehnice (armament, autovehicule, mijloace de transmisiuni, aparatură de laborator, utilaje medicale, mobilier, mașini de birou și altele), în scopul recuperării pieselor de schimb și subansamblelor care pot fi folosite în starea în care se găsesc sau după recondiționare.

Termen: 1 iunie 1980.

Răspund:

Comandamentul serviciilor și înzestrării.

Comandamentul pentru tehnică operativă și transmisiuni.

Serviciul sanitar.

II. MĂSURI PRIVIND UTILIZAREA ȘI CIRCULAȚIA AMBALAJELOR

1. Organizarea utilizării ambalajelor care constituie mijloace de transport (lăzi, navete, butoaie, sticle, borcane și alte asemenea) potrivit normelor legale, urmărindu-se manipularea și recuperarea lor integrală, repararea, restituirea și valorificarea lor în condițiile normativelor privind duratele în serviciu și numărul minim de cicluri de utilizare.

Termen: 30 aprilie 1980.

Răspund: Comandanții (șefii) de unități.

2. Direcția serviciilor și înzestrării și unitățile care au ca atribuții de serviciu expediția de bunuri (Serviciul de aprovizionare și depozitare București, depozitul Codlea, Policlinica centrală etc.) vor revedea și organiza aceste activități, astfel ca să limiteze la strictul necesar ambalajele și materialele de ambalare, să elimine materialele scumpe și deficitare și să reducă cheltuielile de transport, asigurând totodată păstrarea calității, integritatea și conservarea produselor.

Termen: 30 mai 1980.

Răspund:

Direcția serv. și înzestrării.

Comandanții (șefii) unităților care au în atribuții expedieri de bunuri.

III. MĂSURI DE ORGANIZARE, ÎNDRUMARE, INFORMARE ȘI CONTROL

1. Elaborarea proiectului de ordin privind organizarea și desfășurarea activităților de recuperare și valorificare a resurselor materiale refolosibile, utilizarea și circulația ambalajelor în cadrul unităților Ministerului de Interne, pe baza prevederilor Decretului nr. 465/1979 și normativelor date în aplicarea decretului.

Termen: 30 aprilie 1980.

Răspunde: Direcția serv. și înzestrării.

2. Lunar, se va raporta conducerii ministerului în baza controalelor efectuate în teren și a rapoartelor unităților, modul de îndeplinire a sarcinilor privind recuperarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea și circulația ambalajelor.

Termen: Până la 20 ale fiecărei luni pentru luna expirată.

Răspunde: Serviciul central de planificare.

3. Instruirea, în cadrul convocării de învățământ, a cadrelor de conducere servicii și înzestrare asupra sarcinilor ce revin unităților Ministerului de Interne în activitățile de recuperarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea și circulația ambalajelor.

Termen: mai 1980.

Răspunde: Direcția serv. și înzestrării.

Instruiri asemănătoare se vor efectua și în cadrul convocărilor, cursurilor de reciclare etc. organizate în unități în anul 1980.

Termen: Conform planurilor de învățământ.

Răspund: Comandanții (șefii) de unități.

4. Urmărirea cu exigență a modului de îndeplinire a sarcinilor de recuperare și valorificare a resurselor materiale refolosibile, utilizarea și circulația ambalajelor în unitățile Ministerului de Interne, aplicându-se acolo unde este cazul sancțiunile contravenționale prevăzute de Decretul nr. 465/1979.

Răspund: Cadrele care execută controale și au dreptul să aplice sancțiuni contravenționale.

5. Comandamentul serviciilor și înzestrării, comandamentele și unitățile centrale și Corpul de control al ministrului vor verifica permanent modul în care se aplică măsurile stabilite și prevederile actelor normative referitoare la recuperarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea și circulația ambalajelor.

6. Comandanții (șefii) de unități, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, U.T.C. și sindicat, a organelor de presă din cadrul Ministerului de Interne, vor desfășura o intensă muncă politico-educativă privind recuperarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea și circulația ambalajelor în scopul cunoașterii temeinice a prevederilor legale, a înțelegerii importanței deosebite pe care o au aceste activități pentru economia națională, precum și pentru aplicarea întocmai a reglementărilor din acest domeniu.

ADJUNCT AL MINISTRULUI

General locotenent

(Semnătura: Alexandru Dănescu)

Ptr. ȘEFUL COMANDAMENTULUI SERV. ȘI ÎNZESTRĂRII

Colonel

(Semnătura: Teodor Dumitru)

Mai multe pentru tine...