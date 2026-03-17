O „minune” a zootehniei comuniste: porcul de o tonă

În România anilor '80, mitul „grânarului Europei” se ciocnea brutal de o realitate a cifrelor măsluite și a penuriei alimentare.

În timp ce propaganda oficială raporta producții record și succese răsunătoare, dosarele Securității din județul Dâmbovița scoteau la iveală un mecanism al absurdului. Agricultura, forțată să exporte totul pentru valută, funcționa pe baza unor planuri ireale, unde biologia era sfidată de directivele de partid, scrie Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), pe pagina de Facebook a instituției.

Un raport informativ din 1988 devine proba supremă a acestui derapaj: la Petrești, un complex zootehnic era obligat să producă 2000 de tone de carne având în stoc doar 2000 de porci – o aberație matematică ce ar fi presupus ca fiecare animal să cântărească o tonă. La C.A.P. Colacu, efectivele de oi trebuiau să tripleze miraculos într-un singur an, în ciuda tăierilor planificate. Pentru a masca eșecul, Direcția Agricolă obliga specialiștii să raporteze „fătări fictive” de viței și miei, creând o bunăstare de hârtie care ajungea pe masa „conducătorului iubit”.

Securitatea, deși conștientă de aceste falsuri prin rețeaua de informatori, alegea să trateze criza nu ca pe o eroare de sistem, ci ca pe un act de „sabotaj” al specialiștilor. Deși ofițerii notau lipsa furajelor și a condițiilor minime, concluziile lor vizau sancționarea celor care „nu luau măsuri”. Cercul minciunii se închidea tragic: raportările false justificau exporturile masive, lăsând piața internă goală. Această „economie a ficțiunii” explică direct foamea și cartelele acelei decade, unde recordurile existau doar în ziare, în timp ce în magazine domnea penuria. Dosarul se încheia „în coadă de pește”, prin pedepsirea administrativă a tehnicienilor, lăsând neschimbat sistemul care a hrănit o națiune cu cifre goale.

Problemele prezentate în nota din 20.10.1987 sunt o radiografie a agriculturii anilor din epoca Ceauşescu.

Umorul amar din epocă sintetizează în două fraze situaţia de fapt: „Este adevărat că în România porcii sunt ca elefanţii? Da, este adevărat: nu atât de mari cât atât de rari.”

DEPARTAMENTUL SECURITĂȚII STATULUI

SECURITATEA JUDEȚULUI DÎMBOVIȚA

Serviciul II

Nr. 123/GD/0102 / 20.10.1987

STRICT SECRET

ex nr. 1

[Notă olografă:] Exemplarul 1 se predă la S1 conform celor ordonate de Tov. Col. Deaconu – Șeful Securității. [Semnătură indescifrabilă]

Notă

Cu problemele care interesează pe linie de zootehnie din unitățile agricole date în zona de responsabilitate a Serv. I.

Serviciul II are în atenție prevenirea producerii de evenimente pe linie de zootehnie din unitățile agricole de pe raza județului Dîmbovița.

Rugăm ca prin posibilitățile de care dispune Serviciul I, să fim sprijiniți în obținerea de date de interes operativ din unitățile zootehnice care se află în zonele de responsabilitate după cum urmează:

a) Pe linia asigurării furajării și întreținerii animalelor

• neasigurarea cantitativă și calitativă a bazei furajere necesară întreținerii animalelor. Raportarea fictivă a cantității de furaje existente în unitățile agricole;

• depozitarea ori conservarea necorespunzătoare a nutrețurilor;

• nerespectarea rețetelor de preparare a furajelor, precum și diminuarea acestora prin sustrageri;

• sub pretextul redresării sectorului zootehnic și a creșterii producției de lapte, furajarea animalelor în mod nerațional (peste rația zilnică aprobată) ceea ce conduce la risipă, existînd riscul ca în perioada de primăvară să nu mai existe furaje;

• încălcarea măsurilor tehnologice de creștere și întreținere a animalelor nerespectarea programului de grajd;

• pregătirea necorespunzătoare a grajdurilor pentru perioada de stabulație (de iarnă).

b) Pe linia respectării normelor sanitar-veterinare pentru prevenirea și combaterea bolilor.

• diagnosticarea cu întîrziere a bolilor mai ales cele infecto-contagioase;

• neefectuarea vaccinărilor;

• transferări de animale între diverse unități sau de la populație fără verificări și întocmirea certificatelor de sănătate;

• deficiențe pe linia păstrării medicamentelor de uz veterinar;

• menținerea în efectivele de animale a unor animale contaminate de boli contagioase imunabile, ori a căror tratare este neeconomică;

• livrări de animale la abatoare cu unele boli și în mod deosebit febră aftoasă, trichinoză, tuberculoză și antraxul care sînt transmisibile și la om, prin consumul de carne sau produse derivate.

c) Neînregistrarea corectă a noilor produși, a mortalităților și sacrificărilor de necesitate.

d) Neluarea măsurilor de P.S.I. și neorganizarea pazei la bazele furajere.

e) Stările de spirit existente în cadrul unităților agricole, persoanele care le generează;

Toate informațiile obținute vor fi verificate operativ în vederea sesizării organelor competente asupra stărilor periculoase ce se crează la un moment dat, în scopul îndepărtării acestora. Concomitent se vor întreprinde măsuri pentru a se stabili vinovăția persoanelor ce au creat stările periculoase și îndeosebi să se clarifice dacă acestea sînt de natură a aduce atingere securității statului.

În mod deosebit interesează poziția persoanelor implicate în aceste deficiențe cît și a factorilor de conducere din unitățile agricole și Direcția Agricolă Dîmbovița care tolerează numeroasele stări de fapte negative din sectoarele pe care le coordonează.

Toate informațiile referitoare la aspectele menționate mai sus se vor prezenta operativ pentru a fi exploatate.

Departamentul Securității Statului

Securitatea Județeană Dîmbovița

Serv. „II”

27.01.1988

4370 / 0024

Strict secret

ex unic

RAPORT INFORMATIV

Cu ocazia întâlnirii avute cu informatorul „Bănică”, acesta a relatat că în ziua de 27.01.1988 în cadrul A.E.I. Răcari a venit ___, director în probleme de zootehnie de la Dir. Generală Agricolă Dîmbovița.

Acesta a relatat că A.E.I.C.I.P. Petrești în anul 1988 are de realizat un plan de 2000 tone de carne însă în complex nu se află decât 2000 de porci ceea ce înseamnă că un porc să cântărească o tonă.

De asemenea C.A.P. Olari are un efectiv de 600 oi, pe anul 1988 are de tăiat un efectiv de 280 de oi iar la sfârșitul anului trebuie să fie un efectiv de 1600 oi.

În producția vegetală – ___ a relatat că a avut un plan de peste 6000 kg cereale (orz, grâu) la ha, însă nu se va putea realiza deoarece nu sunt îngrășăminte și s-ar putea ca nici natura să nu ne ajute.

Obs: Aspectele nu sunt verificate – ___ director zootehnic este lucrat prin DUI – suspect de sabotaj.

Sarcini: Să ne semnaleze în continuare aspecte de acest gen.

Măsuri: Verificarea urgentă şi notă ptr. org. PCR şi Dir. II

Să va avea în atenţie conduita numitului ___.

Foto sus: Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în unităţile agricole ale județului Constanţa, la 1 iulie 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 73/1972)

Mai multe pentru tine...